„Einfach ein Traum“ : So lief das Tanz-Finale bei „Let's Dance“

Köln Beim „Let‘s Dance“-Finale haben sich die drei verbliebenen Promis noch einmal Überraschungen ausgedacht. Selbst zwei sonst eher redselige Jury-Mitglieder waren zeitweise sprachlos.

Drei Tanzpaare haben am Freitagabend um den Tanzpokal der RTl-Show „Let‘s Dance“ konkurriert. Gewonnen hat am Ende der Zirkusartist René Casselly. Der 25-Jährige, der in der Sendung zusammen mit seiner Tanz-Partnerin Kathrin Menzinger spektakuläre Akrobatik-Einlagen mit gefühlvollen Tänzen kombiniert hatte, sicherte sich in der Nacht zum Samstag den Sieg in der 15. Staffel des Wettbewerbs. Die Fachjury hatte das Paar im Finale bereits auf den ersten Platz gesetzt - anschließend bestätigte das Publikum das Expertenvotum. Casselly hievte jubelnd den Sieger-Pokal in die Höhe. „Ich kann es eigentlich immer noch kaum fassen“, sagte er. Eigentlich sei er „nie der große Tänzer“ gewesen.