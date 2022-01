Zsolt Sándor Cseke (33)

Zsolt gibt bei der neuen Staffel sein Debüt als Profitänzer bei „Let’s Dance. Er wurde in Salonta in Rumänien geboren, besuchte dort das Liceum Salonta und absolvierte eine Trainerausbildung. Er war 2021 schon Teil des Ensembles der „Let’s Dance“-Tour. Seit 2015 ist er mit Profitänzerin Malika Dzumaev zusammen. Sie ist in dieser Staffel ebenfalls dabei. Er zog zu ihr nach Bremen.

