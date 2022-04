Profitänzerin bei „Let's Dance“ : Wer ist eigentlich Malika Dzumaev?

Malika Dzumaev neben Mikie Krause bei „Let's Dance“ 2021. Foto: dpa/Andreas Renz

Köln Ab dem 18. Februar läuft wieder die beliebte Tanzshow „Let's Dance“ bei RTL. Zum zweiten Mal schwingt auch Malika Dzumaev wieder das Tanzbein. Wer die Profitänzerin ist, erfahren Sie hier.

Malika Dzumaev wurde am 22. Februar 1991 im russischen Petrowsk geboren. Seit 2001 ist sie mit ihrer Familie in Deutschland. Ihre Leidenschaft zum Tanzen entdeckte die heutige Profitänzerin bereits in Russland. Mit dem Turniertanz begann Malika Dzumaev im Jahr 2003 bei der TSG Erkelenz. Seit 2004 tanzt sie in der Sparte lateinamerikanische Tänze und ab 2005 auch in der Sparte Standardtänze.

Seit 2015 bildet Malika Dzumaev mit dem rumänischen Tänzer Zsolt Sándor Cseke ein Tanzpaar, der in dieser Staffel auch ein Teil des Profitänzer-Ensembles von „Let's Dance“ ist. Nicht nur auf der Tanzfläche hat es zwischen dem Tanzpaar gefunkt, sondern auch privat sind sie ein Liebespaar. Gemeinsam holten sie im Jahr 2018 den Nordeuropameister-Titel in den lateinamerikanischen Tänzen. Aktuell sind Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke Norddeutscher Meister der Sonderklasse Latein. Das Tanzpaar gehört zurzeit zu den Top 4 in Deutschland.

Neben ihrer erfolgreichen Tanzkarriere schloss Malika Dzumaev 2020 an der Universität Bremen den Bachelor in Public Health/Gesundheitswissenschaften ab. Im selben Jahr erreichte sie ihre beste Platzierung in der DTV-Rangliste mit dem dritten Platz.

2022 ist Malika Dzumaev zum zweiten Mal als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“ dabei. Im letzten Jahr war Mickie Krause ihr Tanzpartner, mit dem sie in Folge sechs ausschied.

(sbog)