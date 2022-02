Kandidat bei „Let‘s Dance“ 2022 : René Casselly wird vom Ninja-Krieger zum Tänzer

Seine Stärke hat der Zirkusartist bereits erfolgreich bei der Show „Ninja Warrior Germany“ unter Beweis gestellt. Jetzt wagt sich Casselly bei der neuen Staffel von „Let’s Dance“ auf das Tanzparkett. Das ist seine Geschichte.

René Casselly scheint ein persönliches Problem mit der Schwerkraft zu haben, so häufig wie er ihre Regeln bricht. Mühelos bewegt sich der 25-Jährige durch die Luft; schlägt aus dem Stand Salti und Flickflacks. Verwunderlich ist das nicht. Fast 20 Jahre steht Casselly schon in der Manege, hat mit seiner Zirkusfamilie unter anderem den Clown d'Or-Award als bester "Circus Act" auf dem weltberühmten "Festival du Cirque de Monte-Carlo" gewonnen.

Doch der Artist geht nicht nur im Zirkuszelt gerne an seine körperlichen Grenzen. Bei der zweiten Staffel „Ninja Warrior Germany“ stellte er sich 2017 erstmals vor Kameras einem herausfordernden Hindernissparcour und turnte direkt bis ins Finale. 2021 holte er sich schließlich den Titel und wurde zum deutschen „Ninja Warrior“ gekrönt. Vorher hatte Casselly bereits bei der japanischen Variante „Sasuke 37“ gesiegt. Mit dem Preisgeld in Höhe von 300.000 Euro baute er seinen Tierpark "Kimba Elefánt Park" in seinem Heimatland Ungarn aus.

Jetzt will der Artist bei der Tanzshow „Let’s Dance“ zeigen, dass in ihm auch ein eleganter Tänzer steckt. „Ich möchte gerne zwölf, 13, 14 Stunden am Tag trainieren“, sagt Casselly in seinem Vorstellungsvideo, das RTL veröffentlichte. Man glaubt dem ehrgeizigen Sportler sofort. Wegen mangelnder Disziplin dürfte er bei der neuen Staffel von „Let’s Dance“ wahrscheinlich nicht disqualifiziert werden. Doch ein guter Tänzer braucht nicht nur Körperbeherrschung, und Casselly muss sich auf dem Tanzparkett erst einmal zurechtfinden.