Mabuse, Llambi und Gonzales : Das ist die „Let‘s Dance“-Jury

Das sind die Juroren von Let's Dance

Düsseldorf Am 18. Februar geht „Let‘s Dance“ wieder los. Neben den Profitänzern und Kandidaten ist auch die dreiköpfige Jury ein Highlight der Show. Die Juroren im Überblick.

Es wird wieder das Tanzbein geschwungen - am 18. Februar startet die 15. Staffel „Let‘s Dance“ bei RTL. Für die Bewertung der Tänze sitzen wie in den vergangenen Jahren Profitänzerin Motsi Mabuse, Wertungsrichter Joachim Llambi sowie Catwalk-Trainer Jorge Gonzalez in der Jury. Gemeinsam bewerten die Juroren die Tanz-Leistungen der prominenten Kandidaten mit ihren Profitänzern. Das sind die drei Juroren:

Motsi Mabuse

Die 40-Jährige war früher selbst Profitänzerin - durch ihre Rolle als Jurorin bei „Let‘s Dance“ wurde sie auch dem Fernsehpublikum bekannt. Motsi Mabuse kam im früheren Bophutatswana zur Welt und wuchs später in Pretoria, Südafrika auf. Dort bekam sie bereits als Kind Tanzunterricht. Nach ihrem Schulabschluss begann sie Jura zu studieren, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Doch zugunsten ihrer Tanzkarriere brach sie das Studium ab. Im Alter von 18 Jahren wurde sie südafrikanische Vizemeisterin in den Lateinamerikanischen Tänzen. Im Anschluss zog sie nach Deutschland. 2007 und 2010 war sie zunächst als Profitänzerin bei „Let‘s Dance“ dabei. Seit 2011 ist sie festes Jury-Mitglied. 2018 brachte Mabuse eine Tochter zur Welt. Mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk hat sie eine Tanzschule in Eschborn.

Joachim Llambi

Er ist vor allem als strengster Juror bekannt und von den Kandidaten gefürchtet: Joachim Llambi. Schon von Anfang an, also seit 2006, ist der heute 58-Jährige Teil der „Let‘s Dance“-Jury. 2015 war Joachim Llambi außerdem Jurymitglied in der RTL-Tanzshow „Stepping Out“. Seine Leidenschaft für das Tanzen entdeckte er mit 17 Jahren, als er einen Tanzkurs in seiner Heimatstadt Duisburg belegte. 1989 wechselte Llambi von den Amateur- zu den Profi-Tänzern und nahm an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Er war aber nicht nur Tänzer, sondern arbeitete parallel auch viele Jahre als Börsenmakler. Mittlerweile hat er seine eigene Tanzkarriere beendet, ist aber weiterhin als Wertungsrichter im Profi- und Amateurverband tätig. Der Juror ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

