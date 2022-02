Kandidat bei „Let‘s Dance“ : Mike Singer wechselt vom Jury-Pult aufs Tanzparkett

Düsseldorf Im vergangenen Jahr war Mike Singer noch Juror bei „DSDS“. Nun möchte sich der 22-Jährige auf dem Tanzparkett von „Let‘s Dance“ beweisen. Das Wichtigste über den Sänger im Porträt.

Mike wuchs in Offenbach auf. Schon früh beschäftigte er sich mit Musik, schrieb eigene Songs, die er selbst zu Hause produzierte. Auch Coversongs nahm er auf und stelle diese ins Netz. 2013 nahm der damals 13-Jährige an der Show „The Voice Kids“ teil und schaffte es im Team von Lena Meyer-Landrut bis in die Battles. 2014 veröffentlichte er das Album „Only You“. Im November 2017 brachte er mit Warner Music sein erstes deutschsprachiges Album heraus: „Karma“ schaffte es bis an die Spitze der deutschen Charts. 2018 gewann er den MTV European Music Award als „Best German Act“.