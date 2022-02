„Let‘s Dance“ 2022 Profitänzer : Großes „Let’s Dance“-Comeback - Isabel Edvardsson kehrt auf die Tanzfläche zurück

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 12 Bilder Das sind die Teilnehmer bei „Let’s Dance“ 2022

Düsseldorf Isabel Edvardsson ist wohl vielen als Urgestein der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ bekannt. Nach langer Babypause ist die frischgebackene Mutter nun wieder in der neuen Staffel „Lets Dance“ 2022 zu sehen. Aber wer ist die sympathische Schwedin eigentlich?

Von Michelle Tempels

Am 18. Februar startet die neue Staffel „Let‘s Dance“ 2022. Nach einer längeren Babypause kehrt nun auch Profitänzerin Isabel Edvardsson zurück. Dabei tanzte die Schwedin schon als junges Mädchen auf Spitzenniveau.

Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius 15 Bilder Das sind die Profi-Tänzer bei „Let’s Dance“ 2022

Isabel Edvarsson wurde am 22. Juni 1982 bei Göteborg in Schweden geboren. Sie absolvierte eine gymnasiale Tanzausbildung im Contemporary-, Ballett und Jazzdance. Kurze Zeit später lernte sie ihren jetzigen Ehemann Marcus Weiß kennen. Gemeinsam zogen sie nach Braunschweig in Deutschland und spezialisierten sich auf den Standardtanz.

Als Profitänzer feierten Edvardsson und Weiß ihren größten Erfolg mit dem Sieg der Deutschen Meisterschaft im Standardtanz. Sie erreichten Platz 14 auf der Weltrangliste. Danach beendeten die beiden ihre aktive Karriere als Profitänzer.

Mit dem Ende der Profi-Karriere begann die TV-Karriere. 2006 strebte Isabel Edvardsson zum ersten Mal als Profitänzerin, gemeinsam mit ihrem prominenten Tanzpartner Wayne Carpendale, den Sieg der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ an - mit Erfolg. Die folgenden Jahre zierten immer wieder erfolgreiche Rangplätze nahe am Siegerpodest. Nachdem sie 2010 selbst am Jurypult platznahm, gewann sie 2014 schließlich erneut gemeinsam mit Ex-DSDS-Gewinner Alexander Klaws die RTL-Tanzshow.

Schließlich gab sie in der 9. Staffel „Let's Dance“ 2017 bekannt, dass sie ein Kind mit ihrem Ehemann und Tanzpartner Marcus Weiß erwartet und deshalb nicht an der 10. Staffel teilnehmen kann. Im September 2017 brachte Edvardsson einen Sohn zur Welt. Im April 2021 wurde sie zum zweiten Mal Mutter eines Sohnes.

Mittlerweile lebt die Schwedin gemeinsam mit ihrem Mann Marcus Weiß und ihren zwei Söhnen in Hamburg. Sie ist Eigentümerin von insgesamt zwei Tanzschulen in Hamburg und Ahrensburg. Heute ist sie also nicht nur Tanzlehrerin und TV-Profitänzerin, sondern zudem Moderatorin und Mutter von zwei Kindern.

Nun ist sie wieder fit fürs Tanzparkett und fiebert gemeinsam mit ihrem Promi-Tanzpartner den Sieg der diesjährigen Staffel „Let’s Dance“ 2022 entgegen.