Profitänzer bei „Let‘s Dance“ 2022 : Wer ist eigentlich Andrzej Cibis?

In der neuen Staffel „Let's Dance“ 2022 möchte der 34-jährige gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mindestens ins Finale einziehen. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Düsseldorf Die neue Staffel von „Let's Dance“ 2022 läuft wieder, und auch Profitänzer Andrzej Cibis gehört erneut zum Cast der Show. Doch was macht der Profitänzer eigentlich privat? Wir stellen ihn vor.

Andrzej Cibis wurde am 19. Juli 1987 in Bytom in Polen geboren. Kurz nach seiner Geburt zog er mit seiner Familie nach Deutschland. Cibis tanzt bereit seit seinem neunten Lebensjahr. Schnell entdeckte er sein Talent fürs Tanzen, entschloss sich jedoch nach dem Schulabschluss zunächst für das Studium zum Bankbetriebswirt. Seine größte Leidenschaft blieb trotzdem das Tanzen.