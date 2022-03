„Let‘s Dance“-Profitänzer : Wer ist eigentlich Ekaterina Leonova?

Köln „Let‘s Dance“ geht in die nächste Runde. Und auch Profitänzerin Ekaterina Leonova ist wieder mit dabei. Wir stellen die Tänzerin genauer vor.

Bei der RTL-Tanzshow ist Ekaterina Leonova keine Unbekannte mehr. 2022 ist sie bereits zum achten Mal als Profitänzerin dabei. Ekaterina „Ekat“ Leonova wurde 1987 in Russland geboren. Sie tanzt seit Ihrem zehnten Lebensjahr Standard und Latein. Leonova ließ sich zur Tanzpädagogin ausbilden, studierte Sozialpädagogik am Institut für Kunst und Kultur in Wolgograd und anschließend BWL an der Universität Köln .

Neben ihrem Studium in Köln arbeitete Ekaterina Leonova an ihrer Tanzkarriere. Gemeinsam mit ihrem damaligen Tanzpartner Paul Lorenz gelang ihr im Jahr 2012 der Durchbruch. Nach dem Gewinn des EU-Cup in den Standardtänzen und einem zweiten Platz in den lateinamerikanischen Tänzen folgte Ende des Jahres auch der Sieg im World Cup Standard in Malaysia.