RTL-Show „Let‘s Dance“ : Kandidatin Janin Ullmann bringt schon Tanzerfahrung mit

Düsseldorf Janin Ullmann ist es gewohnt vor der Kamera zu stehen. Auch vor Publikum hat sie schon getanzt. Beides könnte für die Moderatorin bei „Let‘s Dance“ von Vorteil sein. Wir stellen die Kandidatin vor.

Geboren wurde die Moderatorin 1981 als Janin Reinhardt in Erfurt . Ihre TV-Karriere startete sie 2000 bei Viva. Dort moderiere sie unter anderem die Sendungen „Inside“ und „Film ab“. 2006 moderierte Ullmann gemeinsam mit Stefan Raab den Bundesvision Songcontest. 2012 absolvierte sie ein Volontariat beim NDR. Sie gehört zum Moderatorenteam von „extra 3“, ist aber auch für andere Formate des Senders tätig. Seit 2018 präsentiert Ullmann zudem die Show „Das Ding des Jahres“ auf ProSieben.

Die 40-Jährige steht aber auch immer wieder als Schauspielerin vor der Kamera. So übernahm sie 2006 zum Beispiel die Hauptrolle in der Telenovela „Lotta in Love“.