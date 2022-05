Michelle und Hardy Krüger jr. sind dabei... : Das sind alle Kandidaten der neuen Staffel von „Let’s Dance“

Köln Am 18. Februar startet die neue Staffel von „Let’s Dance“ mit der großen Kennenlernshow. Jetzt steht fest, welche Promis dieses Mal bei der erfolgreichen RTL-Show dabei sind.

Mike Singer (21, „Deutschland sucht den Superstar“) nimmt an „Let‘s Dance“ teil – mit dem Popsänger und ehemaligen DSDS-Juror ist die Liste der 14 Kandidaten nun voll, wie der Sender am 13. Januar bekanntgab. Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49, Unternehmerin) und René Casselly (25, Zirkusartist) gehören ebenfalls zu den prominenten Anwärtern auf den diesjährigen Titel.

Was Sie zu „Let’s Dance 2022“ wissen müssen

Sängerin Michelle (49, „Wer Liebe lebt“) und Schauspieler Hardy Krüger jr. (53, „Forsthaus Falkenau“) sind in diesem Jahr dabei. Zur Kandidatenliste der 15. Staffel zählen außerdem Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht (21) und Schauspieler Timur Ülker (32, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“), wie der Fernsehsender am Donnerstagabend auf seiner Internetseite und bei Instagram mitteilte.

Welche Tanzpaare aus Promis und Profis gebildet werden, werde sich in einer Kennenlernshow am 18. Februar (20.15 Uhr) entscheiden, mit der die neue Staffel beginnt, hieß es in der Mitteilung.