Kandidatin bei „Let‘s Dance“ 2022 : Michelle will über ihre eigenen Grenzen gehen

Michelle will über ihre eigenen Grenzen gehen

Die RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ geht in die nächste Runde. Mit dabei ist auch Sängerin Michelle. Wir stellen die Kandidatin, die sich selbst als „Powerfrau“ bezeichnet, etwas genauer vor.

An Bühnenerfahrung fehlt es Michelle nicht, doch bisher hat sie noch „nicht wirklich Tanzerfahrung“, wie sie gegenüber RTL verrät. Doch die 49-Jährige ist sich sicher: „Wenn man will, kann man alles schaffen im Leben. Man muss an sich glauben.“