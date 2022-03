Kandidatin bei „Let‘s Dance“ 2022 : Sarah Mangione tanzt für ihre Eltern

Seit der ersten Staffel läuft in Sarah Mangiones Elternhaus die RTL-Tanzshow „Let's Dance“. Jetzt nimmt die Tochter selbst teil. Wie Mangione ihre Chancen einschätzt und den Weg von einem Bürojob bei Volkswagen bis ins Fernsehen schaffte.

Ihre eigenen Eltern seien seit der Erstausstrahlung von „Let's Dance“ große Fans der Tanzshow, erzählt Mangione. Sie freue sich deswegen besonders auf deren stolze Blicke, aber auch auf die Herausforderung. „Ich bin eigentlich nicht so die Tanzmaus“, gibt die Schauspielerin und Moderatorin zu und erwartet entsprechende Kritik. „Llambi wird so fies zu mir sein und ich bin doch so emotional“, sagt sie, um sich kurz darauf wieder zu sammeln. Denn trotz aller Hürden steht für Mangione schon jetzt fest: „Ich schaffe das.“