Kandidat bei „Let's Dance“ 2022 : GZSZ-Star Timur Ülker wird zum Tänzer

Köln Ab dem 18. Februar läuft wieder die beliebte Tanzshow „Let's Dance“ bei RTL. In der neuen Staffel schwingt in diesem Jahr GZSZ-Star Timur Ülker sein Tanzbein. Wir stellen den Schauspieler vor.

Geboren wurde der Schauspieler am 18. Juli 1989 in Hamburg, wo er bei seiner alleinerziehenden Mutter aufwuchs. Sein Vater hatte die Familie verlassen, als Timur Ülker fünf Jahre alt war. Mit 20 Jahren verpflichtete sich der heute 32-Jährige für vier Jahre bei der Bundeswehr . Mit 23 folgte ein Einsatz in Afghanistan .

Seine Schauspielkarriere begann 2015 als Scripted-Reality-Darsteller in der deutschen Serie Köln 50667, in der er bis 2017 die Rolle von Cem Arsla verkörperte. Nach seinem Ausstieg aus der Serie absolvierte er einen halbjährigen Schauspielkurs am Lee Strasberg Theatre and Film Institute in Los Angeles mit dem Schwerpunkt „MethodActing“. Diese Erfahrung zahlte sich aus: seit September 2018 spielt er eine der Hauptrollen in der RTL-Serie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“. Mit seiner Rolle Nihat Güney wurde Timur Ülker schnell zum Publikumsliebling, weshalb er im Sommer 2021 seine eigene Spin Off-Serie „Nihat - Alles auf Anfang“ bekam, in der sich seine Rolle auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter begibt.