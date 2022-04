„Unser schöner Ein-Tages-Walzer“ : Carolin Bosbach muss „Let's Dance“ schon wieder verlassen

Köln Nach Corona-bedingten Pausen sind alle Kandidaten am Freitagabend wieder bei „Let's Dance“ dabei - auch ein zuvor schon rausgeschmissener Promi erhält eine zweite Chance. Ein Tanzpaar wird von einem Aprilscherz kalt erwischt.

„Das war unser schöner Ein-Tages-Walzer“, sagte Bosbach am Freitag nach ihrem Auftritt. „Es war so schön, einfach nochmal hier sein zu dürfen.“ Bosbachs gelassene Haltung habe sich positiv auf ihren Tanz ausgewirkt, lobte Jurorin Motsi Mabuse noch. „Ihr habt 'ne ganz tolle Atmosphäre kreiert.“ Obwohl sich die Jury mit Bosbachs Leistung zufrieden zeigte, sprangen am Ende nur 16 Punkte für die Nachwuchspolitikerin raus – damit landete die Tochter des langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach (69) nach der Jurybewertung gemeinsam mit Leichtathlet Mathias Mester (35) auf dem letzten Platz. Am Ende entschieden jedoch die Zuschauer zu Gunsten Mesters.