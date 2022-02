„Let's Dance“ : Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist raus

Köln Nach nur zwei Folgen war Schluss: Die Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist als erste des Promis bei „Let's Dance“ ausgeschieden. Ihr Cha-Cha-Cha hatte weder Jury noch das Publikum überzeugt.

Die Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist als erste prominente Teilnehmerin in diesem Jahr aus der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ ausgeschieden. Die 49-Jährige musste das Tanzparkett am Freitagabend nach zwei Folgen verlassen. „Aber es hat Spaß gemacht“, sagte die Prinzessin. Ihr Cha-Cha-Cha mit Tanzpartner Andrzej Cibis (34) zu „Waiting for a Star to Fall“ von Boy Meets Girl hatte zunächst elf Jurypunkte erhalten. Zusammen mit den Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer reichte das nicht für den Einzug in die nächste Runde.