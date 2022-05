Profitänzerin bei „Let's Dance“ : Wer ist eigentlich Kathrin Menzinger?

Köln Seit dem 18. Februar läuft „Let's Dance“ wieder bei RTL. Auch Profitänzerin Katrin Menzinger ist wieder dabei. Wir stellen sie vor.

Kathrin Menzinger wurde am 24. September 1988 in Wien geboren. Bereits im Alter von drei Jahren begann die heutige Profitänzerin Ballett zu tanzen. Ab ihrem sechsten Lebensjahr nahm sie gemeinsam mit ihrem Bruder Patrick an Tanzsportturnieren teil. Ihre ersten goßen Erfolge erzielte die gebürtige Österreicherin schon mit 13 Jahren: Sie erreichte als jüngste Tänzerin das Finale der Staatsmeisterschaft Latein in der allgemeinen Klasse.