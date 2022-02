„Let’s Dance 2022“ : Das sind die Tänze am Freitag - ein Kandidat fällt aus

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 12 Bilder Das sind die Teilnehmer bei „Let’s Dance“ 2022

Köln Das Tanzlokal bei RTL hat wieder geöffnet. Hier verpassen Sie keine Infos über „Let‘s Dance“. Die ersten Tänze der Tanzpaare stehen fest. Ein Kandidat fällt am Freitag allerdings aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ 24. Februar +++

Nach der Kennenlernshow steht die erste richtige „Let‘s Dance“-Folge an. Am Freitag tanzen die Promis zum ersten Mal mit ihrem professionellen Tanzpartner. Allerdings werden nur 13 statt 14 Paare tanzen. Der Grund: Hardy Krüger jr. wurde positiv auf das Coronavirus getestet und muss bei der ersten Show aussetzen.

+++ 19. Februar +++

Podcasterin und Moderatorin Amira Pocher hat sich in der RTL-Show „Let's Dance“ an die Spitze des prominenten Kandidaten-Feldes getanzt. Die Ehefrau von Komiker Oliver Pocher (44) sicherte sich am Freitagabend zum Auftakt der neuen Staffel mit einem feurigen Tango das sogenannte Direktticket. Die 29-Jährige kann damit in der „Let's Dance“-Folge in der kommenden Woche erstmal nicht aus dem Tanz-Wettbewerb ausscheiden - sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinató besitzen eine Wildcard und sind automatisch weiter. Was in der Auftaktfolge noch passiert ist, lesen Sie hier.

Foto: dpa, ve 16 Bilder Das sind die bisherigen "Let's Dance"-Sieger

+++ 18. Februar +++

Kurz vor der großen Kennenlernshow heute Abend wurde Juror Joachim Llambi positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb muss er für die heutige Show ausfallen, wie RTL mitteilt. Aber kein Grund zur Sorge: „Herrn Llambi geht es soweit gut und er wird auch in der Show zugeschaltet“, so steht es in einem Posting von RTL. Einen würdigen Vertreter haben die Produzenten von „Let‘s Dance“ allerdings schon gefunden: Sieger aus dem vergangenen Jahr Rúrik Gíslason wird am Jurypult Platz nehmen.

+++ 17. Februar +++

Am Freitag startet „Let‘s Dance“ in die 15. Staffel. Bevor die Promis erfahren, mit welchem Tanzpartner sie antreten, stehen die Gruppentänze an. Jeweils zwei Promis tanzen mit zwei Profis. Das sind die Gruppen:

2020 und 2021 traten die Kandidaten wegen der Pandemie größtenteils vor leeren Rängen an - nun dürfen zum Auftakt wieder 200 Fans, Freunde und Familienmitglieder live dabei sein. Das teilte RTL am Donnerstag mit.

+++ 16. Februar +++

Die 21 Jahre alte Cheyenne ist nicht die erste aus der Ochsenknecht-Familie, die bei „Let‘s Dance“ mitmacht. Bereits 2018 kämpfte ihr Bruder Jimi Blue um den Titel „Dancing Star“. Nach Show 5 musste der Schauspieler allerdings wegen eines Mittelfußbruches aufgeben.

Im „Let‘s Dance“-Podcast hat die 21-Jährige nun verraten, was bisher ihr größter Ansporn in der Show ist: „Ich muss so viel trainieren, dass ich einfach weiterkomme als er! Aus Prinzip einfach, um ihn zu ärgern.“ Die beiden verstehen sich gut, aber „Geschwisterkampf“ gehöre eben auch dazu.

+++ 10. Februar +++

Gut eine Woche vor dem Start der neuen „Let‘s Dance“-Staffel bei RTL hat Sängerin Michelle ihre Vorstellungen über die Show verraten. Ab dem 18. Februar buhlt Michelle gemeinsam mit ihren Kontrahentinnen und Kontrahenten um den „Dancing Star“-Pokal und will auch auf dem Parkett Profi sein. „Mich hat auf der Bühne nie was erschüttert Ich habe auf der Bühne schon so oft meinen Text vergessen, dann lasse ich einfach das Publikum singen“, sagte sie im RTL-Podcast. Respekt hat die Schlagersängerin und ehemalige Jurorin von „Deutschland sucht den Superstar“ vor der Nähe zu ihrem Tanzpartner: „Ich habe schon Respekt davor, wie nah ich meinen Tanzpartner an mich heran lassen kann." Denn oftmals ist das Knistern auf der Tanzfläche deutlich zu spüren. Für sie ist schon klar, mit wem sie das Tanzbein schwingen will: Mit Profitänzer Massimo Sinato. Michelle: „Ich glaube, dass er in der Lage ist, die Emotion aus mir rauszuholen“

Für „Let‘s Dance“ gibt die Sängerin alles, wie sie auch der Gala verriet: „Ich trainiere drei- bis viermal die Woche mit einem Personal Trainer. Ich muss dafür sorgen, dass mein Körper diese Herausforderung schafft."

(mja/ahar)