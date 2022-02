Kandidatin bei „Let‘s Dance“ 2022 : Wer ist Caroline Bosbach?

Köln Die beliebte RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ geht ab dem 18. Februar in die nächste Runde. Mit dabei: Caroline Bosbach. Aber wer ist das eigentlich? Alle Infos zur Kandidatin finden Sie hier.

Caroline Bosbach im Porträt

Die 32-Jährige wurde am 27. November 1989 geboren und wuchs mit ihren beiden Schwestern in Bergisch Gladbach auf. Zu Schulzeiten arbeitete sie als Model, weshalb sie auf dem Cover des Michael-Wendler-Titels "Nina" abgebildet ist.

2010 zog Caroline Bosbach nach Berlin und studierte Wirtschaftskommunikation. Sie schloss das Studium mit einem Master of Arts in Business Communications erfolgreich ab. Danach zog sie nach Frankfurt, um dort als Marketing- und Strategieberaterin in einer PR-Agentur zu arbeiten. Nebenbei war sie als Moderatorin bei Veranstaltungen in Politik und Wirtschaft tätig. 2019 nahm sie mit ihrem Vater Wolfgang Bosbach an der VOX-Sendung „7 Töchter“ teil, wodurch sie eine größere Bekanntheit erlangte.