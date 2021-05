„Let’s Dance“ : Ein Boxer tanzt im Halbfinale vom Parkett

Profiboxer Simon Zachenhuber und Profitänzerin Patricija Belousova am Freitag bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" - zum letzten Mal. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Am Freitagabend geht es sportlich zu bei „Let’s Dance“. Erst verlangt das Programm den verbliebenen vier Paaren einiges ab. Dann steht nach dem Halbfinale ein Fußballer an der Spitze - und ein Boxer fliegt raus.

Boxer Simon Zachenhuber ist als Viertplatzierter aus der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ ausgeschieden. Mit Profitänzerin Patricija Belousova erhielt der 22-Jährige von der Jury in der Livesendung am Freitagabend die wenigsten Punkte. Auch die Zuschauerstimmen reichten offenkundig nicht für ein Weiterkommen. Dabei hatte Zachenhuber ausgerechnet in dieser Show seine höchste Punktzahl eingeheimst.

Im Finale kommende Woche tanzen somit Fußballer Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin, Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin sowie Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov um den Sieg. In der vorletzten Ausgabe der 14. Staffel hatten die vier Paare je zwei einstudierte Tänze zeigen müssen sowie einen kürzeren, improvisierten, den sie erst unmittelbar zuvor in der Show erfuhren.

Dabei zeigte der isländische Fußballer Gislason einmal mehr ein bislang unbekanntes Talent: Beim Charleston begeisterte er mit komischen Einlagen die Jury - er mimte den betrunkenen Gast im Saloon. Juror Jorge González zeigte sich von diesem „ganz anderen Rúrik“ hingerissen: „Das war Schauspielerei, das war lustig, das war rythmisch. Mega, mega, mega!" Damit räumte er die Bestleistung von 30 Punkten ab - und wiederholte das auch mit einem Contemporary.

Das ebenfalls erfolgsgewohnte Duo Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov musste hingegen zunächst Kritik einstecken. „Wie der Bi-Ba-Butzemann“, krittelte Juror Joachim Llambi an deren Paso Doble. Ihm fehlte bei dem Tanz der nötige Ernst - oder auch: Arroganz und Drama. Jury-Kollegin Motsi Mabuse sah das anders: „Was für eine Choreo, absolut hammer-schwierige Schritte und es ist alles zusammengekommen“, lobte sie. Am Ende bekam Puschmann 24 Punkte. Beim Impro-Dance machte er mehr Eindruck auf die Jury, musste schließlich aber doch ums Finale zittern. Aber da traf das Urteil des Publikums dann den Viertplatzierten, Siman Zachenhuber.

Auf die verbliebenen Sechs kommen im Finale nächste Woche drei Tänze zu, wie Juror Jorge González ankündigte: Beim Jurytanz solle es vor allem um Grundlagen gehen, Hebefiguren seien verboten. Hinzu kommen der jeweilige Lieblingstanz des Paares sowie ein Freestyle-Tanz. Zudem treten die No Angels nach ihrer Reunion auf, wie González sagte.

++++ Diese Tänze tanzen die Stars im Halbfinale ++++

Nicht mehr weit bis ins Finale. Damit die Stars bei „Let’s Dance“ das Finale am kommenden Freitag erreichen, müssen sie an diesem Freitag erst einmal das Halbfinale überstehen. Diese Tänze werden sie dort performen.

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Paso Doble zu "The Hanging Tree" von James Newton Howard und Jennifer Lawrence und einen Cha Cha Cha zu "Ladida" von CRISPIE x ILIRA

tanzen einen Paso Doble zu "The Hanging Tree" von James Newton Howard und Jennifer Lawrence und einen Cha Cha Cha zu "Ladida" von CRISPIE x ILIRA Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen einen Contemporary zu "Bruises" von Lewis Capaldi und einen Charleston zu "The Ding Dong Daddy of the D Car Line" von Cherry Poppin' Daddies

tanzen einen Contemporary zu "Bruises" von Lewis Capaldi und einen Charleston zu "The Ding Dong Daddy of the D Car Line" von Cherry Poppin' Daddies Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen einen Quickstep zu "Wer wenn nicht wir" von Wincent Weiss und einen Tango zu "What Is Love" von Haddaway

tanzen einen Quickstep zu "Wer wenn nicht wir" von Wincent Weiss und einen Tango zu "What Is Love" von Haddaway Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen einen Paso Doble zu "Boléro" von "Maurice Ravel" und einen Jive zu "Great Balls Of Fire" von "Jerry Leee Lewis"

Doch das war noch nicht alles. Die Stars müssen sich auch in einem „Impro Dance Even More Extreme“ ihre Spontanität unter Beweis stellen. Noch während der Show ziehen die Paare einen Tanz per Zufallsprinzip, die Stars erfahren 30 Sekunden vor dem Auftritt, um welches Lied es sich handelt und müssen dann auf dem Parkett improvisieren, eine Minute und 30 Sekunden lang.

++++ Aus für Auma Obama im Viertelfinale ++++

Obwohl sie für ihren Tango mit zwei Männern viel Lob erhielt, hat es sich für Auma Obama ausgetanzt: Die 61 Jahre alte Journalistin und Soziologin wurde am Freitagabend im Viertelfinale der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ vom Publikum rausgewählt. Der isländische Fußballer Rúrik Gíslason (33) und die Schauspielerin Valentina Pahde (26) lieferten sich derweil ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Platz an der Spitze.

Obama hatte in Deutschland studiert und promoviert und war 2007 in ihre Heimat Kenia zurückgekehrt, um für die Hilfsorganisation Care zu arbeiten. Sie betreut Kinder und Jugendliche dabei, unter anderem durch Sport ihr Selbstwertgefühl zu stärken und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. 2010 gründete die Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama (59) ihre eigene Stiftung.

In der zehnten „Let's Dance“-Folge hatten Obama und ihr Tanzpartner Andrzej Cibis zuerst einen Quickstep und dann - im Trio mit dem Profitänzer Robert Beitsch - einen Tango aufs Parkett gelegt. Ihr zweiter Tanz wurde deutlich besser bewertet, die Juroren lobten vor allem Obamas schauspielerisches Talent, das sie während der Tango-Einlage gezeigt hatte. Für beide Tänze zusammen bekam Obama schließlich 42 Punkte. Das Publikum entschied dann jedoch zugunsten des Boxers Simon Zachenhuber, der eigentlich sechs Punkte hinter ihr gelegen hatte.

Der isländische Fußballer Rúrik Gíslason (33) stahl als „Torero“ im Paso Doble sogar seiner Tanzpartnerin, der Profitänzerin Renata Lusin, die Show - zumindest in den Augen des Jurors Joachim Llambi: „Heute habe ich Renata vielleicht von dem ganzen Tanz fünf Prozent nur gesehen, weil du so, so stark warst!“, sagte Llambi.

Auch die Schauspielerin Valentina Pahde (26) erhielt wieder viel Lob von der Jury. Während ihres Contemporary-Tanzes hatte sie sich mehrmals an einem von der Decke hängenden Reifen festgehalten und damit in der Luft gedreht. „Ich hab das Gefühl, deine Seele, dein Körper hat gesprochen“, freute sich Jurorin Motsi Mabuse.

Gíslason als auch die Pahde erhielten für ihre erste Tanzeinlage die volle Punktzahl. Im anschließenden „Trio-Dance“ bekam die Schauspielerin dann jedoch 26 Punkte und der Fußballer nur 25 - womit Pahde Gíslason wieder knapp überholen konnte.

Im zweiten Tanz, für den sich alle Tanzpaare noch einen weiteren Profitänzer mit ins Team holten, konnte vor allem Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann überzeugen. Ihm und seinem Partner Vadim Garbuzov hatte sich die Tänzerin Kathrin Menzinger angeschlossen. Die Rumba des Trios, in der Puschmann unter anderem von den anderen beiden in einer Hebefigur durch die Luft getragen wurde, brachte ihnen bei der Jury insgesamt 27 Punkte ein.

In der kommenden Woche geht es für die verbliebenen Vier ins Halbfinale, in dem sie ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen müssen. Beim „Impro Dance even more extreme“ ziehen die Teilnehmer ihren Tanz und haben nur kurze Zeit, um sich auf ihren Auftritt vorzubereiten.



+++ Trio-Tänze statt nur Duos im Viertelfinale +++

Das sind die Einzeltänze:

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Contemporary zu „Little Runaway“ von Celeste

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen einen Paso Doble zu „Hanuman“ von Rodrigo y Gabriela

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen einen Quickstep zu „Cabaret“ von Liza Minnelli

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen eine Samba zu „Vente Pa'Ca“ von Ricky Martin und Maluma

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen eine Salsa zu „Aguanile“ von Marc Anthony

Das sind die Trio-Tänze:

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen zusammen mit Evgeny Vinokurov eine Samba zu „Light It Up“ von Major Lazer

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen zusammen mit Malika Dzumaev einen Slowfox zu „Pokerface“ von Lady Gaga

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen zusammen mit Robert Beitsch einen Tango zu „Sway“ von Michael Bublé

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen zusammen mit Christina Luft einen Charelston zu „Singing in the Rain“ von Gene Kelly

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen zusammen mit Kathrin Menzinger eine Rumba zu „Human“ von The Human League

Die zehnte Folge von „Let’s Dance“ läuft an diesem Freitag, 14. Mai 2021, um 20.15 Uhr bei RTL.

+++ Folge 9: Letzter Tanz statt „Magic Moments“ für Lola Weippert +++

Emotional sollte es werden in der neunten Folge von „Let’s Dance“. Doch der Funke zur Jury springt bei Moderatorin Lola Weippert nicht über. „Ich wusste nicht, ob du leidest oder lachst“, sagt Juror Jorge Gonzalez hinterher. Anders sieht es Juror Joachim Llambi: Weippert habe „schöne Emotionen“ gezeigt, nur habe es der Moderatorin gelegentlich an Stabilität gefehlt. Mit 19 Punkten bilden sie und Tanzpartner Christian Polanc das Schlusslicht. Auch Weipperts sehr gute Leistung beim anschließenden Tanzduell gegen Schauspielerin Valentina Pahde, bei dem beide im Bollywood-Stil gegeneinander antraten, reichen ihr nicht für die nächste Runde. Die Radiomoderatorin muss die Sendung verlassen.

Als Ersatz für die verletzte Ilse DeLonge sind Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov wieder zurück auf dem Parkett. Puschmann erinnert beim „Magic Moments“ mit einem Freestyle an sein Coming Out. Damit schrammt das Paar nur knapp an der Höchstwertung vorbei - 29 Punkte. Im Tanzduell wird Puschmann jedoch von der rund 30 Jahre älteren Soziologin Auma Obama abgehängt.

Spitzenreiter mit 30 Punkten sind Valentina Pahde und Valentin Lusin. Sie treten sogar sechsbeinig an: Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne tanzt mit. Das rührt ihre im Publikum sitzende Mutter zu Tränen. Auch unter sportlichen Gesichtspunkten überzeugt die Choreografie: Der gestrenge Joachim Llambi findet die Leistung „sensationell“. Motsi Mabuse lobt den emotionalen Ausdruck: „Mein Herz springt vor Freude!“ In der kommenden Woche müssen sich die fünf verbliebenen Paare im Viertelfinale beweisen.

++++ Bollywood, Street-Dance und Flamenco: Das sind die Battles der neunten Folge von „Let’s Dance“ ++++

Valentina Pahde muss gegen Lola Weippert antreten – sie tanzen einen Bollywood-Tanz zu "Jogi" von Panjabi MC

Nicolas Puschmann vs. Auma Obama zum Thema Streetdance zu "RITMO" von Black Eyed Peas, J Balvin

Rúrik Gíslason tanzt gegen Simon Zachenhuber im Flamenco zu "Don't Let Me Be Misunderstood" von Chico & The Gypsies, Leo Rojas

„Magic Moments“: Und das sind die weiteren Tänze & Songs der Show vom 7. Mai 2021:

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Freestyle zu "You & Me (Flume Remix)" von Disclosure, Eliza Doolittle

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen einen Freestyle zu "Circle Of Life" von Carmen Twillie, Lebo M.

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen einen Freestyle zu "Feeling Good" von Nina Simone und "La Negra Tiene Tumbao" von Celia Cruz

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen einen Freestyle zu "Mama" von Pizzera & Jaus

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen einen Freestyle zu "I'm Coming Out" von Diana Ross und "Ain't No Mountain High Enough" von Marvin Gaye, Tammi Terrell

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen einen Freestyle zu "Never Enough" von Loren Allred und "Rewrite The Stars" von Zac Efron, Zendaya

++++ Zuschauer werfen RTL Manipulation vor – Sender äußert sich ++++

Nach dem Aus für Nicolas Puschmann und seinem anschließenden Comeback wegen der Verletzung von Ilse DeLange brodelt die Gerüchteküche unter den TV-Zuschauern. RTL hat sich nun zu Vorwürfen geäußert.

Die achte „Let’s Dance“-Show am 30. April endete für viele Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch das Moderationsteam und die Tanzpaare mit einer Überraschung: Die Final-Favoriten Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov flogen raus – allerdings nur kurzzeitig, mittlerweile sind sie wieder zurück in der Show. Denn wie am Montag bekannt wurde, verlässt die Kandidatin Ilse DeLange die Sendung vorzeitig. Sie hatte sich vor einiger Zeit verletzt und musste deswegen in der siebten Show pausieren – nun teilte sie mit, ihr Fuß sei noch nicht zu 100 Prozent belastbar sei.

Auf das Hin und Her reagieren einige Zuschauerinnen und Zuschauer mit Unmut. Einige hatten Vermutungen über das Szenario – DeLange steigt wegen ihrer Verletzung aus und Puschmann bekommt deswegen sein Comeback – bereits am Freitagabend auf Twitter verkündet. So schrieb eine Userin: „Meine Vorhersage: Ilse und Evgeny steigen im Laufe der Woche verletzungsbedingt aus, sodass Nicolas und Vadim wieder nachrücken und dann weit kommen.“ Dass es dann tatsächlich genau so kam – darin witterten einzelne eine Intrige.

Andere vermuteten eine Voting-Panne dahinter. „Komme noch nicht klar. In welchem Universum haben denn Auma und Andrzej oder Simon und Patrizija mehr Fans als Nicolas und Vadim?“, fragt eine andere Nutzerin am Freitag auf Twitter.

RTL hat sich mittlerweile dazu geäußert und weist die Vorwürfe zurück. „So traurig und überraschend es auch ist, so simpel ist es auch. Die vier Punkte aus dem Jury-Ranking in Kombination mit den Zuschauervotes haben für Nicolas und Vadim leider einfach nicht gereicht“, sagte ein Sprecher des Senders dem „Express“. Nach erneuter Überprüfung könne versichert werden, dass während des gesamten Votingzeitraumes keinerlei Störungen oder Ausfälle vorlagen. Das gelte für alle Teilnahmewege in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov äußerten sich derweil per Videobotschaft auf Instagram: Sie wirken überrascht, freuen sich aber über die zweite Chance – und werden nun die fehlenden zwei Trainingstage versuchen nachzuholen.

+++ Nicolas Puschmann darf doch wieder aufs Parkett +++

Der Grund für die Rückkehr ist allerdings traurig: Musikerin Ilse DeLange, die bereits in der 7. Show verletzungsbedingt pausieren musste, verlässt nun den Tanzwettbewerb vorzeitig, da ihr Fuß noch nicht zu 100 Prozent belastbar ist.