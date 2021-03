Let’s Dance 2021 : Tanzshow-Publikum schickt Schlagersängerin von der Bühne

14 Paare konkurrieren mit ihrem ersten Tanz bei „Let’s Dance“. Am Ende müssen ein Sportreporter und eine Sängerin um ihren Verbleib zittern - obwohl die Jury einen anderen Kandidaten auf der Abschussliste hat.

Am Freitag ging es bei Let’s Dance zum ersten Mal in der 14. Staffel um die berühmte Frage: Wer fliegt raus? Nur ein Promi unter den 14 Paaren brauchte sich keine Sorgen zu machen: Der Fußballspieler Rúrik Gislason. Er hatte sich bereits in der Kennenlernrunde eine „Wild Card“ gesichert. Wie zum Trotz eroberte er sich zusammen mit Partnerin Renata Lusin glatt noch die Bestwertung der Jury.