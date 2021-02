Barack Obamas Halbschwester bei „Let’s Dance“ : Für Auma Obama geht es um den Spaß

Köln Auma Obama ist Kandidatin bei „Let’s Dance“ – für sie ist es zwar der erste offizielle Tanzwettbewerb, geübt hat die 60-Jährige aber schon mit den Kindern in ihren Stiftungsprojekten in Kenia.

Nach Deutschland hat es die gebürtige Kenianerin in den 1980er Jahren verschlagen: Sie studierte Germanistik und Soziologie in Saarbrücken und Heidelberg und ging anschließend an die Deutsche Film- und Fernsehakademie in Berlin. Sie promovierte 1996 an der Uni Bayreuth.