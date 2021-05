Rückkehr von Puschmann bei „Let’s Dance“ : Zuschauer werfen RTL Manipulation vor – Sender äußert sich

Nicolas Puschmann (l.) und sein Profi-Tanzpartner Vadim Garbuzov nach ihrem Tanz bei der achten Show von „Let’s Dance“. Foto: dpa/Joshua Sammer

Köln Nach dem Aus für Nicolas Puschmann und seinem anschließenden Comeback wegen der Verletzung von Ilse DeLange brodelt die Gerüchteküche unter den TV-Zuschauern. RTL hat sich nun zu Vorwürfen geäußert.

Die achte „Let’s Dance“-Show am 30. April endete für viele Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch das Moderationsteam und die Tanzpaare mit einer Überraschung: Die Final-Favoriten Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov flogen raus – allerdings nur kurzzeitig, mittlerweile sind sie wieder zurück in der Show. Denn wie am Montag bekannt wurde, verlässt die Kandidatin Ilse DeLange die Sendung vorzeitig. Sie hatte sich vor einiger Zeit verletzt und musste deswegen in der siebten Show pausieren – nun teilte sie mit, ihr Fuß sei noch nicht zu 100 Prozent belastbar sei.

Auf das Hin und Her reagieren einige Zuschauerinnen und Zuschauer mit Unmut. Einige hatten Vermutungen über das Szenario – DeLange steigt wegen ihrer Verletzung aus und Puschmann bekommt deswegen sein Comeback – bereits am Freitagabend auf Twitter verkündet. So schrieb eine Userin: „Meine Vorhersage: Ilse und Evgeny steigen im Laufe der Woche verletzungsbedingt aus, sodass Nicolas und Vadim wieder nachrücken und dann weit kommen.“ Dass es dann tatsächlich genau so kam – darin witterten einzelne eine Intrige.

Andere vermuteten eine Voting-Panne dahinter. „Komme noch nicht klar. In welchem Universum haben denn Auma und Andrzej oder Simon und Patrizija mehr Fans als Nicolas und Vadim?“, fragt eine andere Nutzerin am Freitag auf Twitter.

RTL hat sich mittlerweile dazu geäußert und weist die Vorwürfe zurück. „So traurig und überraschend es auch ist, so simpel ist es auch. Die vier Punkte aus dem Jury-Ranking in Kombination mit den Zuschauervotes haben für Nicolas und Vadim leider einfach nicht gereicht“, sagte ein Sprecher des Senders dem „Express“. Nach erneuter Überprüfung könne versichert werden, dass während des gesamten Votingzeitraumes keinerlei Störungen oder Ausfälle vorlagen. Das gelte für alle Teilnahmewege in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov äußerten sich derweil per Videobotschaft auf Instagram: Sie wirken überrascht, freuen sich aber über die zweite Chance – und werden nun die fehlenden zwei Trainingstage versuchen nachzuholen.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 15 Bilder Das sind die Teilnehmer bei „Let’s Dance“ 2021

+++ Nicolas Puschmann darf doch wieder aufs Parkett +++

Der Grund für die Rückkehr ist allerdings traurig: Musikerin Ilse DeLange, die bereits in der 7. Show verletzungsbedingt pausieren musste, verlässt nun den Tanzwettbewerb vorzeitig, da ihr Fuß noch nicht zu 100 Prozent belastbar ist.

++++ Die dramatische Folge 8 ++++

Entsetzte Juroren und ein sprachloser Moderator: Bei „Let's Dance“ hat es völlig überraschend das Männer-Duo Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov erwischt. Der ehemalige „Prince Charming“ Puschmann, der als erster schwuler Bachelor bekannt wurde, flog am Freitagabend nach dem Zuschauer-Voting aus der RTL-Show.

„Meine Damen und Herren, Sie sehen uns alle geschockt“, meinte Moderator Daniel Hartwich nach der Verkündung. Jurorin Motsi Mabuse stand mit offenem Mund am Pult, ihr Kollege Joachim Llambi tröstete mit steinerner Miene die Ausgeschiedenen. Das erste Männer-Tanzpaar in der Show-Geschichte galt bei vielen als Mitfavorit.

„Wir genießen jede Show, als wäre es die letzte und versuchen jede Show, unsere Emotionen und unser Herz auf die Tanzfläche zu legen“, erklärte Puschmann kurz vor der Entscheidung.

Zuvor mussten die sieben Paare nach ihren Einzeltänzen einen anstrengenden Discofox-Marathon absolvieren und so Extra-Punkte sammeln. Dabei standen sie zunächst zusammen auf der Tanzfläche und schwangen zu Ballermann-Hits von Mickie Krause die Hüften, der live im Studio auftrat. Nach jedem Song, darunter „Schatzi schenk mir ein Foto“ oder „Reiß die Hütte ab“, schied das Paar aus, das die Juroren am wenigsten begeisterte.

Als „Discofox-Queen“ ging Moderatorin Lola Weippert (25) mit ihrem Partner Christian Polanc vom Parkett, die auch die Jury-Wertung gewannen. Auf den letzten Platz kam die mit 61 Jahren älteste, noch verbliebene Teilnehmerin, Auma Obama. Die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama konnte die Jury mit ihrem Paso Doble nicht überzeugen - doch die Zuschauer retteten sie vor dem Aus.

Auch die niederländische Sängerin Ilse DeLange (43) schaffte es in die nächste Show, obwohl sie vergangene Woche wegen einer Fußverletzung pausieren musste und auch nach ihrem Contemporary noch humpelte. In der kommenden Woche liefern sich die sechs verbliebenen Paare ein Tanzduell. Die Show steht unter dem Motto „Magic Moments“.

++++ Wer tanzt was in der 8. Folge ++++

In der letzten Show musste sich die „Let's Dance“-Familie von Jan Hofer und Christina Luft verabschieden. Neben dem Discofox-Marathon mit Mickie Krause müssen die Teilnehmer diese Woche natürlich auch wieder in den Einzel-Performances bestehen.

Diese Lieder singt Mickie Krause für den Discofox-Marathon:

"Schatzi schenk mir ein Foto"

"Eine Woche wach"

"Biste braun, kriegste Fraun"

"Reiß die Hütte ab"

"Nur noch Schuhe an"

"Jan Pillemann Otze"

"Geh mal Bier hol'n"

Die Einzeltänze am 30. April:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov tanzen einen Contemporary zu „Take Me To Church“ von Jasmine Thompson

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Charleston zu „Hot Honey Rag“ von Chicago Orchestra

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen eine Samba zu „Iko Iko“ von Justin Wellington und Small Jam

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen einen Paso Doble zu „Run The World (Girls)“ von Beyoncé

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen eine Rumba zu „Vermissen“ von Juju und Henning May

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen einen Quickstep zu „Wonderwall“ von Oasis

++++Ex-Tagesschausprecher walzt aus „Let’s Dance“ hinaus++++

Glück in der Liebe, Pech im Spiel? Zur „Love Week“ bei „Let’s Dance“ hat Jan Hofer den Langsamen Walzer seiner Gattin gewidmet. Er bedeutete aber auch das Aus für den 69-jährigen Ex-Tagesschausprecher in der Show. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft bekam Hofer zwölf Punkte und damit die schlechteste Wertung der Jury. Das war bislang für Hofer kein Grund, die Show zu verlassen - das Publikum hatte ihn jedes Mal gerettet. Diesmal sah das anders aus.

Jurorin Motsi Mabuse stand nach Hofers Tanz von ihrem Platz auf und hatte Tränen in den Augen. „Dein Bestes haben wir jetzt gerade eben gesehen“, sagte sie. Nur Juror Jorge González war diesmal ungewohnt kritisch, was die tänzerische Qualität Hofers anging. Und so reichten auch die zweite Wertung für den Jury-Team-Tanz sowie die hinzugezählten Stimmen der Zuschauer nicht für ein Weiterkommen Hofers aus.

Pech hatte in dieser Woche die niederländische Sängerin Ilse DeLange. Die 43-Jährige verletzte sich vor der Generalprobe am Fuß. Sie wisse noch nicht, was passiert ist, aber es tue so weh, dass sie nicht drauf stehen könne, sagte sie. So mussten sie und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov aussetzen.

Die meisten Punkte- jeweils volle 30 - erhielten gleich zwei Tanzpaare: Zum einen hat sich der isländische Fußballer Rúrik Gíslason (33) offenbar von seinem Formtief erholt. Zusammen mit Tanzpartnerin Renata Lusin überzeugte er alle Juroren mit einem Chachacha. Der strenge Juror Joachim Llambi sagte dazu: „Letzte Woche war ich unglücklich, weil ich weiß, du kannst es besser.“ Genau das habe er nun gezeigt.

Zum anderen begeisterte Schauspielerin Valentina Pahde (26) mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin und einem Wiener Walzer. Die gesamte Jury stand im Anschluss an die Darbietung auf. Hier hätten die Zuschauer sehen können, dass man ohne viel Schnickschnack und Show-Elemente gut sein könne, sagte Llambi. Mabuse nannte Pahde gar die „Ballroom-Queen“, verneigte sich vor ihr und sagte: „Das war der beste Wiener Walzer ever, ever, ever.“ Tatsächlich brach das Paar mit dem Tanz einen Rekord: So viele Punkte habe bei „Let's Dance“ noch nie ein Prominenter für einen Wiener Walzer bekommen, sagte Moderatorin Victoria Swarovski.

Bei Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (30), der mit seinem Tanzpartner Vadim Garbuzov eine Samba zeigte, hatte die Jury diesmal ungewohnt viel auszusetzen. Die Struktur habe gefehlt, sagte González. Joachim Llambi ergänzte: „Ich glaube, es war nicht so sehr sein Tanz heute.“ Am Ende gab es 23 Punkte.

Passend zum Motto der Woche wollte Profitänzerin Patricija Belousova in ihrem Schützling, dem Profiboxer Simon Zachenhuber, mehr Leidenschaft entfachen - und so musste sich der 22-Jährigige während der Salsa das Hemd ausziehen. Llambi kommentierte das mit: „Wir warten alle darauf, dass der Rúrik das auch macht.“

++++ Diese Tänzen und Songs gibt es in der 7. Folge ++++

Nachdem Micky Krause in der vergangenen Woche rausgeflogen ist, sind es nur noch acht Tanzpaare, die auf dem Parkett gegeneinander antreten. Ihr Können beweisen die Promis in der siebten Folge nicht nur mit ihren jeweiligen Tanzpartnerinnen und -partnern, sondern auch beim Jurytanz: Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorgé González haben gemeinsam mit den Stars Schritte eingeübt, die sie präsentieren werden.

Das sind die Jury-Teamtänze:

Das Team Motsi besteht neben Juror Mabuse aus Auma Obama und Andrzej Cibis, Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov sowie Jan Hofer und Christina Luft. Sie tanzen einen Freestyle zu „Faith“ von Ariana Grande, Stevie Wonder oder „El Tango De Roxanne“ von Moulin Rouge.

besteht neben Juror Mabuse aus Auma Obama und Andrzej Cibis, Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov sowie Jan Hofer und Christina Luft. Sie tanzen einen Freestyle zu „Faith“ von Ariana Grande, Stevie Wonder oder „El Tango De Roxanne“ von Moulin Rouge. Im Team Joachim tanzen Lola Weippert und Christian Polanc, Valentina Pahde und Valentin Lusin sowie Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov einen Freestyle zu „Music“.

tanzen Lola Weippert und Christian Polanc, Valentina Pahde und Valentin Lusin sowie Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov einen Freestyle zu „Music“. Zu Team Jorge gehören Rúrik Gíslason und Renata Lusin sowie Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova. Sie tanzen einen Freestyle zu „Paxi Ni Ngongo“ von Bonga, „Que Palo Es Ese“ von Los Van Van und „Girl Like Me (twocolors Remix)“ von Shakira, Twocolors.

Und das sind die Einzeltänze und Songs:

Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) tanzen eine Salsa zu „Señor Mentira“ von Daniela Darcourt.

Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33) tanzen einen Wiener Walzer zu „What If I“ zu Meghan Trainor.

Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) tanzen einen Cha Cha Cha zu „Amor“ von Ricky Martin.

Auma Obama (60) und Andrzej Cibis tanzen eine Samba zu „Cheche“ von Zuchu, Diamond Platnumz.

Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25) tanzen eine Salsa zu „Amame“ von Loco Escrito.

Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33) tanzen eine Samba zu „Te Quiero Baby“ von Pitbull, Chesca, Frankie Valli.

Jan Hofer (68) und Christina Luft (29) tanzen einen Langsamen Walzer zu „Three Times A Lady“ von Commodores.

Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) tanzen eine Rumba zu „Some Say“ zu Nea.

+++ Ballermann-Sänger fliegt in der sechsten „Let’s Dance“-Folge raus +++

Bei der sechsten Folge der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ war abermals der Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer das Schlusslicht. Er erreichte damit einen Rekord: Ein so schlechtes Urteil hat die Jury in der Sendung bislang nicht abgegeben. Doch abermals rettete das Publikum Hofer vor dem Aus.

Stattdessen flog der Ballermann-Ikone Mickie Krause raus. Der 50-Jährige und Profitänzerin Malika Dzumaev bekamen am Freitag zwar 16 Punkte für ihren Charleston und damit doppelt so viele wie Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer. Die hinzugezählten Stimmen der Zuschauer reichten dennoch nicht für ein Weiterkommen aus. Dabei hatte Mickie Krause sich vorgenommen, es bis zum Discofox-Marathon zu schaffen.

Ins Stolpern kam diesmal nicht das Tanzpaar, sondern ein Kameramann - und während Krauses Darbietung kippte deshalb eine Kamera um. Doch Juror Joachim Llambi konzentrierte sich auf die Leistung des Schlagersängers. Er habe sein Pulver schon verschossen gehabt, als er auf die Tanzfläche gekommen sei, urteilte Llambi. Zum Songtext „Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen“ sei Krause tatsächlich „geschlichen“. „Elastisch war da nix“, sagte Llambi. Krause entgegnete: „Mein Job besteht darin, für gute Laune zu sorgen.“ Jurorin Motsi Mabusa betonte, Krauses Show sei immer toll und unterhaltsam.

Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer (69) legte mit Partnerin Christina Luft einen Jive zum Song „Forever Young“ aufs Parkett. Für Llambi war das jedoch „ein bisschen Steh-Jive. Die größte Aktion war, als du dich am Schluss todesmutig auf den Boden geschmissen hast.“ Hofer gab zu, dass seine Leistung etwas mager gewesen sei. „Ich merke, dass ich ein paar Jahre mehr in den Knochen habe.“ Immerhin habe er durch die Show schon acht Kilo abgenommen.

Die beste Jury-Wertung und volle 30 Punkte ertanzte sich dagegen Ex-„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29) mit Profitänzer Vadim Garbuzov und einem Langsamen Walzer. „Das war der beste Tanz“, sagte Jurorin Motsi Mabuse. Joachim Llambi zückte seine 10-Punkte-Kelle mit den Worten: „Ich kann leider nicht mehr geben.“

Der Fußballer Rúrik Gíslason rutschte mit seiner Rumba dagegen in der Jury-Wertung ab: 22 Punkte. Ebensoviel schaffte Auma Obama, die am Freitagabend trotz des Tods ihrer Mutter in dieser Woche angetreten war.

++++Mit diesen Songs und Tänzen traten die Tanzpaare in der 6. Show an++++

Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) tanzen einen Quickstep zu „Suddenly I See“ von KT Tunstall.

Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33) tanzen einen Jive zu „One Fine Day“ von The Chiffons.

Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) tanzen eine Rumba zu „Wicked Game“ von Grace Carter.

Auma Obama (60) und Andrzej Cibis tanzen einen Charleston zu „Bang Bang“ von Will.i.am.

Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25) tanzen einen Slowfox zu „Power Over Me“ von Dermot Kennedy.

Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) tanzen einen Langsamen Walzer zu „At This Moment“ von Michael Bublé.

Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29) tanzen Charleston zu „Schmidtchen Schleicher“ von Nico Haak.

Jan Hofer (68) und Christina Luft (29) tanzen einen Jive zu „Forever Young“ von The Baseballs.

Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) tanzen einen Cha Cha Cha zu „My Head & My Heart“ von Ava Max.

Showact im Studio wird der frisch gekürte DSDS-Gewinner Jan-Marten Block mit seinem Siegersong „Never Not Try“ sein.

+++ Auma Obama trauert um ihre Mutter +++

Große Trauer bei „Let’s Dance“-Teilnehmerin Auma Obama. Wie sie auf Instagram mitteilte, ist ihre Mutter gestorben. Sie schrieb: „Habe gestern meine geliebte Mutter verloren. Habe keine Worte“. Dazu stellte sie ein Foto, das sie mit ihrer Mutter zeigt. Am Freitag will Auma Obama trotz des Verlusts bei „Let’s Dance“ mittanzen. Es ist bereits das zweite Mal, dass sie eine Todesnachricht mitten in den Vorbereitungen zur Tanzshow erreicht. Bereits Ende März war ihre Großmutter gestorben. „Während wir trauern, feiern wir sie auch für das Lachen und die Freude, die sie in unser Leben brachte. So lächeln wir durch unseren Schmerz hindurch, während wir ihr Lebewohl sagen“, postete Auma Obama, die Halbschwester des Ex-US-Präsidenten Barack Obama, damals.

+++ Erol Sander ist raus +++

Unter den zehn verbliebenen „Let’s Dance“-Paaren hatte der Schauspieler Erol Sander am Freitagabend das Nachsehen. Der 52-Jährige und Profitänzerin Marta Arndt bekamen zwar mit 13 Punkten für ihre Samba nicht das schlechteste Urteil der Jury in der Sendung am Freitag. Aber offenbar reichten die hinzugezählten Stimmen der Zuschauer für ein Weiterkommen nicht aus. Zwar lobten die Juroren Motsi Mabuse und Jorge González, der TV-Kommissar habe sich bei der Samba zum ersten Mal nicht vertanzt. Wertungsrichter Joachim Llambi sagte aber: „Vielleicht war es Glück.“ Das Duo bekam 13 Punkte von der Jury.

Mit 12 Punkten schnitten Jan Hofer (69) und Profitänzerin Christina Luft mit ihrem Slowfox noch schlechter als Sander ab. Doch abermals entschied sich das Publikum dagegen, das Paar aus der Show zu wählen. Vielleicht wollen viele Menschen ihn noch einmal „Gute Nacht, meine Damen und Herren“ sagen hören? Damit punktet der ehemalige „Tagesschau“-Chefsprecher jedenfalls auf dem „Let’s Dance“-Instagram-Kanal.

Wie man den Slowfox perfekt tanzt, zeigten dagegen Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin. Sie erhielten die volle Punktzahl 30. Ihr Slowfox sei der beste jemals bei „Let's Dance“ gewesen, sagten die Juroren Joachim Llambi und Motsi Mabuse.

Knapp an der vollen Punktzahl vorbei schrammte „Prince Charming“ Nicolas Puschmann mit seinem Partner Vadim Garbuzov. Ihr lustiger Charleston machte Jurorin Motsi Mabuse Lust aufs Theater, und beinahe hätten sie es an die Spitze dieser Tanzrunde geschafft. Doch Joachim Llambi zog ihnen einen Punkt ab, ebenso wie dem Fußballer Rurik Gislason, der ebenfalls bei 29 Punkten landete. Den Punktabzug begründete Llambi mit kleinen technischen Fehlern, zum Beispiel Schritte auf der Ferse statt auf dem Ballen.