Senna Gammour bei „Let’s Dance“ : Vom Girlgroup-Sternchen zum „Dancing Star“?

Köln Senna Gammour wurde durch die Girlband „Monrose“ bekannt und steht seitdem im Rampenlicht. Jetzt will sie sich bei „Let’s Dance“ von einer anderen Seite zeigen und um den Titel mit tanzen.

Schon früh kam Gammour in Kontakt mit der Musik. Gammour, die 1979 in Frankfurt am Main geboren wurde, stand im Alter von 16 Jahren bereits das erste Mal auf der Bühne. Auftritte vor Massen wurden ihr quasi in die „Wiege gelegt“.

Seit dem Aus der Girlband ist Gammour nicht nur als Sängerin tätig. Im Animationsfilm „Pets 2“ übernahm sie als Synchronsprecherin eine Rolle, 2016 war sie in der ZDF-Komödie „Bitte nicht aufregen“ zu sehen. Daneben ist sie noch als Influencerin aktiv und hat gut eine Million Follower. Für 2021 hat sie – sollte es die Pandemie zulassen- auch noch Konzert-Auftritte, eine Comedytour, sowie weitere TV-Projekte an der Angel. Ihr Influencer-Job brachte ihr erst neulich Ärger ein, weil sie mitten in der Pandemie nach Dubai gejettet war und sich vor allem Comedian Oliver Pocher über die Reiselust der Senna Gammour echauffierte. Es gab sogar eine Petition, die forderte, dass Gammour nicht bei „Let’s Dance“ teilnehmen sollte. Doch sie steht weiterhin auf der Teilnehmerliste und ist voller Tatendrang. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung 'Let's Dance', da ich schon immer mal Standard-Tänze erlernen wollte“, sagt Gammour in einem Interview mit RTL. Bei „Let’s Dance“ wollte sie schon immer dabei sein. Das sei alles eine absolute Herausforderung. „Ich schätze mich so ein, dass ich mein Bestes geben werde. Denn Standardtänze sind was anderes als die Tänze in einer Girlgroup.“ Wir dürfen also gespannt sein.