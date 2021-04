Senna Gammour bei „Let’s Dance“ : Vom Girlgroup-Sternchen zum „Dancing Star“? - Für Senna ist der Traum von „Let's Dance“ geplatzt

Köln Senna Gammour wurde durch die Girlband „Monrose“ bekannt und steht seitdem im Rampenlicht. Jetzt wollte sie sich bei „Let’s Dance“ eigentlich von einer anderen Seite zeigen und um den Titel mit tanzen.

2006 ging ihr Stern auf, als Mitglied in der „Popstars“-Castingband „Monrose“ wurde Senna Gammour quasi über Nacht berühmt. Gemeinsam mit Mandy Capristo und Bahar Kizil landete sie bis zur Trennung 2011 sieben Top-Ten-Hits und sogar zweimal ganz oben in den Charts. Nicht ohne Grund zählt „Monrose“ bis heute zu den erfolgreichsten deutschen Girlgroups aller Zeiten.

Schon früh kam Gammour in Kontakt mit der Musik. Gammour, die 1979 in Frankfurt am Main geboren wurde, stand im Alter von 16 Jahren bereits das erste Mal auf der Bühne. Auftritte vor Massen wurden ihr quasi in die „Wiege gelegt“.