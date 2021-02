„Let's Dance“ 2021 : Obama, ein Ballermann-Barde und ein schöner Kicker

Köln RTL bringt bei seiner Tanzshow „Let's Dance“ in diesem Jahr Party-Sänger und Präsidenten-Verwandte zusammen. Im vergangenen Jahr gewann eine Zirkusartistin. Am Freitagabend wird aber vor allem ein 69-Jähriger im Fokus stehen.

Als sich Jan Hofer im Dezember als Chefsprecher der „Tagesschau“ verabschiedete, untermalte er das mit einer Geste. Hofer legte mit einem Lächeln seine Krawatte ab, die all die Jahre eine Art Berufsbekleidung für ihn war. Die Symbolik war schon damals nicht zu übersehen. Der stets bedachte Nachrichtensprecher macht sich nun locker. Welche wahre Wucht ein geöffneter Schlips entfalten kann, wird man allerdings erst am Freitag (26. Februar, 20.15 Uhr) auf RTL sehen können. Jan Hofer wird dann zum Tänzer. Im Fernsehen.

Die RTL-Show „Let's Dance“ hat sich den Ruf erarbeitet, Prominente mal in einem anderen, durchaus angenehmen Licht zu zeigen. Deswegen sagen auch viele eine Teilnahme zu, die man in anderen, weniger schmeichelhaften Formaten wie etwa dem Dschungelcamp vergeblich sucht. So wild wie in diesem Jahr war die Mischung auf dem Parkett allerdings noch nie. Über verschlungene Umwege ist sogar das Oval Office im Weißen Haus involviert.