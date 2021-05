Nach Verletzung von Ilse DeLange : Nicolas Puschmann ist zurück bei „Let’s Dance“

Köln Nicolas Puschmann darf bei „Let's Dance“ sein Comeback feiern: Nachdem er nach der 8. Folge die Tanzshow überraschend verlassen musste, bekommt „Prince Charming“ am Freitag als zuletzt ausgeschiedener Kandidat eine zweite Chance.

Ilse DeLange hatte mit Profitänzer Evgeny Vinokurov bei „Let´s Dance“ getanzt. Bereits in der 7. Show hatte die Musikerin Probleme mit dem rechten Fuß und musste pausieren. Dennoch trat sie in der 8. Show an (Contemporary, „Take Me To Church“, Jasmine Thompson, 24 Punkte und Discofox-Marathon, 1 Punkt).