„Let’s Dance“ 2021 : Kim Riekenberg muss „Let’s Dance“ verlassen

Köln Sie gaben ihr Bestes, aber zuletzt hat ihr Cha Cha Cha nicht überzeugt. Die 26-jährige Kim Riekenberg muss mit ihrem Tänzer Pasha Zvychaynyy die Tanzshow wieder verlassen.

Die zweite Liveshow war schon die letzte für Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy. Der Jury von „Let’s Dance“ war ihr Cha Cha Cha zu „Head, Shoulders, Knees & Toes“ von Ofenbach & Quarterhead gerade einmal 10 Punkte wert. Und die Zuschauer sahen es ähnlich und wählten das 26-jährige Model aus Niedersachsen aus der Show. Riekenberg, die in der vergangenen Woche noch einen der Spitzenplätze belegt hatte, kassierte diese Woche viel Kritik von der Jury: „Es war viel Spazierengehen, es war leider zu oft vertanzt, es war zu unrhythmisch irgendwo“, urteilte Joachim Llambi.Eröffnet hatten die Sendung am Abend bei RTL die Profitänzer: Sie begeisterten mit dem Opening zu „Hold Back The River“ (James Bay), „Rain On Me“ (Lady Gaga) und „Rain“ (Madonna).Dann ging es in die Wertungstänze der 13 Kandidatinnen und Kandidaten: Die niederländische Sängerin Ilse DeLange ertanzte sich mit Evgeny Vinokurov für ihre Rumba zu „Time After Time“ von Eva Cassidy 17 Punkte. Kai Ebel und Kathrin Menzinger gaben ihrem Cha Cha Cha zu „Sexbomb“ von Tom Jones reichlich Hüfte, die Jurymitglieder allerdings nur 13 Punkte.



Auma Obama und Andrzej Cibis waren nach ihrer schwungvollen Salsa zu „Quimbara“ von Celia Cruz, für die sie 23 Punkte bekamen „so so glücklich“. Simon Zachenhuber und Patricija Belousova hatten vorher für ihren Cha Cha Cha zu „Take You Dancing“ von Jason Derulo nur 15 Punkte ergattert. Hingebungsvoll war der Tango, den Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov zu „Breaking Me“ von Topic, A7S vorführten - sie freuten sich über 21 Punkte.



Auch Erol Sander und Marta Arndt tanzen einen Cha Cha Cha - und zwar zu „You're The First, The Last, My Everything“ von Barry White - beide gaben anschließend zu, sie hätten sich „ein bisschen vertanzt“ - die Jury gab ihnen immerhin 12 Punkte. Schlagersänger Mickie Krause bekam für seinen Quickstep zu „Help!“ von The Beatles für seinen mit Malika Dzumaev 11 Punkte und war damals zum ersten Mal zweistellig.



Moderatorin Lola Weippert in rasantem Rot tanzte einen Tango zu „Whatever Lola Wants“ von Sarah Vaughan - „superstolz“ war Tanzbartner Christian Polanc über 21 Punkte. Senna Gammour und Robert Beitsch mussten letzte Woche zittern, am Freitag tanzten sie den ersten Jive der Staffel zu „Einmal um die Welt“ von Cro und bekamen 12 Punkte.Sie waren die letzten Tänzer des Abends, aber nach der Jurywertung standen Valentina Pahde und Valentin Lusin mit 30 Punkten an der Spitze. Sie tanzten sich mit ihrem Quickstep zu „Whatever It Takes“ von Milow ganz nach vorne. Dicht gefolgt von Rúrik Gíslason und Renata Lusin, die einen wunderbar gefühlvollen Wiener Walzer zu „Powerful“ von Major Lazer, Ellie Goulding und Tarrus Riley aufs Parkett legten und dafür 27 Punkte holten.



Die gleiche Wertung wie Kim und Pasha die ausschieden, gab die Jury auch Jan Hofer und Christina Luft, deren Rumba zu „Always On My Mind“ von Elvis Presley nicht wirklich überzeugte. Sie dürfen sich in der nächsten Woche mit den elf anderen Paaren erneut beweisen.