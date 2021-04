Sie ist bei „Let’s Dance“ 2021 dabei : Moderatorin Lola Weippert gibt das Mikro ab

Köln/Berlin Manche kennen ihre Stimme aus der „Morning Show“ von Big FM, aktuell moderiert sie die neue Staffel der RTL-Show „Temptation Island“: Lola Weippert ist normalerweise diejenige, die den Ton angibt. Nun nimmt sie selbst an „Let’s Dance“ teil – und hofft auf ihre Wandlung vom „Körperklaus zur Tänzerin“.

Weippert, die in Berlin lebt, teilt ihre Vorfreude auf die Tanzshow mit ihren Fans. „Ich darf dieses Jahr bei Let’s Dance mittanzen – wenn ich das ausspreche, bekomm ich sofort wieder Gänsehaut“, sagt die 24-Jährige vor dem Staffelstart in einer Video-Botschaft für RTL. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal da oben auf der Bühne steh, tanzen darf, und ihr euch das auch noch angucken müsst.“ Das alles rückt nun näher: Am Dienstag fand der erste Trainingstag für „Let’s Dance“ in Köln statt. „Das ist der erste Tag meines Lebens, an dem ich einen ganzen Tag lang trainieren werde, tanzen werde und hoffentlich so viele Choreos wie möglich behalten werde“; sagt sie am Dienstagmorgen an ihre Instagram-Follower gerichtet. Los geht’s!