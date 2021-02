„Let’s Dance“-Kandidat : Ex-Fußballer Rúrik Gíslason hat „ein bisschen Angst“ vorm Tanzen

Köln Rúrik Gíslason ist vielen seit der WM 2018 bekannt. Der ehemalige Fußballprofi verdient heute sein Geld als Instagram-Star, Model und Unternehmer. Nun will er bei „Let’s Dance“ den Titel holen.

Der 33-jährige Isländer Rúrik Gíslason wurde der breiten Öffentlichkeit bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland bekannt – jedoch weniger wegen seiner Tore, sondern wegen seines Aussehens. Im Spiel gegen Argentinien wurde Gíslason eingewechselt und lenkte offenbar einige Zuschauerinnen mit seinen blonden, zum Zopf gebundenen Haaren vom Spielgeschehen ab. Nach dem Spiel schoss seine Follower-Zahl auf der Fotoplattform Instagram in kurzer Zeit von rund 40.000 auf mehr als 514.000. Die bekannte brasilianische Schauspielerin Gabriela Lopes postete in den sozialen Medien: „Wie ist das nur möglich, dass man so schön ist?“ Zudem wurde im Netz der Hashtag #sexyrurik geteilt. Mittlerweile hat der Isländer sogar 750.000 Instagram-Follower.