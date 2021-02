„Let’s Dance“ 2021 : Mickie Krause will natürlich die Tanzhütte abreißen - ohne „zehn nackte Friseusen“

Köln Mickie Krause ist der deutsche Inbegriff für Mallorca, Megapark und Urlaub. Ganz ohne „zehn nackte Friseusen“ will er es nun bei „Let’s Dance“ wissen. So tickt der Münsterländer.

Bei „Let’s Dance“ will Schlagersänger Mickie Krause vermutlich am liebsten „die Hütte abreißen“, wie auch ein Song von ihm heißt. Der Blödelbarde ist Kult in Deutschland und auf Mallorca und versucht nun sein Glück auf der Tanzfläche. Zeit hat er ja wegen der Corona-Pandemie genug. Nahezu alle Auftritte von Krause fielen wie die von allen anderen Kolleginnen und Kollegen der Pandemie zum Opfer. Als das Wohnzimmer des mittlerweile 50 Jahre alten Sängers galt der „Riu Palace“, auch im „Megapark“ war er stets Stargast.

Neben seiner Karriere ist Krause eher bodenständig und was viele nicht wissen: Er setzt sich für soziale Projekte ein. In Ruanda gründete er die mit der Help&Fly-Stiftung die „Mickie Krause School“ für mehr als 1000 Kinder. Das Fest ist ihm bis heute in Erinnerung geblieben. „Dieses Volksfest für mich hat mich umgehauen. Mir liefen die Tränen. Es war die emotionalste Reise meines Lebens“, sagte Krause.

Nun ist wegen Corona erst einmal Pause mit dem Reisen und den Auftritten. Kostenpflichtiger Inhalt Schon im vergangenen Sommer sprach er im Interview mit unserer Redaktion über das verwaiste Mallorca, die geschlossenen Tanzlokale. „Die aktuelle Lage macht mich traurig, schließlich kenne ich die Insel seit mehr als 20 Jahren und habe in all der Zeit nie so etwas erlebt. Es ist ein wirklich merkwürdiges Gefühl, als wäre mir meine Freundin weggelaufen. Jetzt heißt es aber nicht trauern, sondern Mund abwischen und eine neue Freundin suchen“, so Krause. Angesichts der nun verschärften Lage in der Pandemie dürften seine Ansichten heute ähnlich sein. Wie er die Zeit in der Pandemie nutzt, sagte er damals auch. Durch die wegfallenden Aufträge habe „ich einen schön geregelten Tagesablauf.“ Er konnte die Kinder damals in die Schule bringen, sich mit Freunden treffen (das war damals noch erlaubt). Der geregelte Tagesablauf dürfte sich zumindest durch „Let’s Dance“ ändern. Denn nun heißt es Training, Training, Training für den Blödelbarden aus dem Münsterland.