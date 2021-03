„Let’s Dance“ 2021 : Am Freitagabend heißt es „Boys vs. Girls“

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov tanzen Cha Cha Cha bei „Let’s Dance“. Foto: TVNOW/Frank W. Hempel

Köln Am Freitag treten nicht nur die elf verbliebenen Paare gegeneinander an. Im alljährlichen „Boys vs. Girls“-Battle tanzen auch die Frauen gegen die Männer. Dabei gibt es im diesen Jahr aber eine Neuerung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ Das sind die Tänze der vierten Show +++

Neben den Einzeltänzen müssen sich Promis und Profis auch in einem „Boys vs. Girls“-Battle beweisen. Während in den letzten Jahren die „Boys“ und „Girls“ zu unterschiedlichen Musiken und in klar abgetrennten Performances getanzt haben, wird es dieses Jahr eine Art „Street Battle“ geben und beide Gruppen tanzen abwechselnd zu einer Musik.

Die Profitänzerinnen und Promi-Frauen tanzen zu „Rasputin“ (Majestic), „Push It“ (Boney M.), „The Winnter Takes It All (Abba) und „Roar“ (Katy Perry). Die männliche Konkurrenz tanzt zu den gleichen ersten drei Songs aber zum Schluss zu „We Are The Campions“ (Queen).

Die elf Paare werden mit folgenden Tänzen und Songs antreten:

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 15 Bilder Das sind die Teilnehmer bei „Let’s Dance“ 2021

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30) tanzen einen Charleston zu „Baby Face“ von Julie Andrews.

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) zeigen einen Tango zu „Believer“ von Imagine Dragons.

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33) versuchen es mit einem Salsa zu „Flor Palida“ von Marc Anthony.

Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33) tanzen Cha Cha Cha zu „Disco Inferno“ von Tina Turner.

Sportreporter Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32) präsentieren einen Slowfox zu Hein Rühmanns „Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n“.

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25) zeigen einen Paso Doble zu „Uccen“ von den Taalbi Brothers.

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) probieren es mit einem Wiener Walzer zum Corona-Hit „Stuck With U“ von Ariana Grande und Justin Bieber.

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) legen einen Contemporary aufs Parket zum Song „Unsteady“ von X Ambassadors.

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) führen eine Rumba vor zu „Te Busco“ von Celia Cruz.

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29) versuchen es auch mit Samba zu „Help Yourself“ von Tom Jones.

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29) tanzen Tango zum bekannten „Pink Panther Theme“ von Henry Mancini.

Opening-Tanz der Profitänzer: Dusk Till Dawn, ZAYN, Sia.

+++ Mit einem Slowfox tanzt Senna Gammour aus der Show++++

View this post on Instagram A post shared by Renata Lusin (@renata_lusin) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Gleich vier Paare müssen am Freitagabend bei „Let’s Dance“ um ihr Verbleiben im Wettbewerb zittern. Mit 12 Punkten landen Jan Hofer und Christina Luft auf dem letzten Platz in der Jury-Wertung. Auch die Promis Erol Sander und Kai Ebel (jeweils 13 Punkte) können die Jury nicht überzeugen.

Dagegen heimst die Popsängerin und Moderatorin Senna Gammour vergleichsweise viel Lob ein. Doch ihr kleiner Vorsprung mit 16 Punkten hilft nicht - das Publikum entscheidet sich gegen sie. Gammour trägt es mit Fassung: „Man muss sich auch für andere freuen. Ich freue mich für Jan, Erol und Kai.“ Zusammen mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch hatte sie einen Slowfox zu „I Was Made For Loving You“ von Kiss aus dem Jahr 1970 hingelegt - Gammours Geburtsjahr. Das war in der Mottosendung die Voraussetzung für die Song-Auswahl.

Der 69-jährige Jan Hofer hat auf diese Weise zu „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ einen Tango aufs Parkett gelegt - und mit einem Schrittfehler gepatzt. Dennoch findet Jurorin Motsi Mabuse ein Lob für den ehemaligen „Tagesschau“-Sprecher: „Die ersten 40 Sekunden waren viel besser“, sagt sie.

Verbessert hat sich auch Nicolas Puschmann. Nach Standing Ovations überrascht der „Prince Charming“-Star das Publikum dann auch noch mit einer Liebeserklärung - allerdings nicht an die Zuschauer, die Jury oder den Tanzpartner, sondern an seinen Freund.

Unterdessen baut Rúrik Gíslason seine Favoritenrolle weiter aus. Volle 30 Punkte räumt der Frauenschwarm mit einem Jive ab. Selbst der kritische Joachim Llambi findet die Tanzleistung des Ex-Fußballers „sensationell“.

Höchstwertungen ist eigentlich auch GZSZ-Star Valentina Pahde gewohnt. Doch Motsi Mabuse fehlt in der dritten „Let’s Dance“Folge die Weichheit, und auch Llambi findet: „Ich glaube, du kannst es besser.“ Zu den 22 Punkten für Pahde gibt es ein Trostpflaster: Die Juroren versichern, diese Rumba könne man sich immer wieder ansehen.

+++ Das sind die Tänze der dritten Show +++

Ohne Model Kim Riekenberg und ihren Tanzpartner Pasha Zvychaynyy geht es am Freitagabend bei „Let’s Dance“ weiter – die beiden hatten in der vergangenen Woche die wenigsten Punkte erhalten und mussten den Tanzwettbewerb bereits verlassen. Dafür gibt es einen Überraschungsgast: Sängerin Maite Kelly, die selbst einmal an der Show teilnahm und gewann, wird ihr neues Album „Hello“ präsentieren.

Was die Tanzpaare in der dritten Show darbieten werden, hängt von ihrem Geburtsjahr ab: Denn die erste Mottoshow steht unter dem Thema „Born in...“, die Songs der Kandidatinnen und Kandidaten werden also ein wilder Mix aus den Hits der 1950er bis 90er.

Die zwölf Paare werden mit folgenden Tänzen und Songs antreten:

Ilse DeLange tanzt mit Evgeny Vinokurov Cha Cha Cha zu „Yes Sir, I Can Boogie“ von Baccara

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen die Rumba zu „Endless Love“ von Luther Vandross, Mariah Carey

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen den Jive zu „Don't Worry, Be Happy“ von Bobby McFerrin

Kai Ebel und Kathrin Menzinger tanzen den Paso Doble zu „You Really Got Me“ von The Kinks

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen den Slowfox zu „Will You Love Me Tomorrow“ von The Shirelles

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen den Contemporary zu „I Don't Want To Miss A Thing“ von Aerosmith

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen den Slowfox zu „Enter Sandman“ von Metallica

Erol Sander und Marta Arndt tanzen den Wiener Walzer zu „Nights in White Satin“ von The Moody Blues

Mickie Krause und Malika Dzumaev tanzen die Rumba zu „Your Song“ von Elton John

Jan Hofer und Christina Luft tanzen den Tango zu „Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein“ von René Carol

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen den Jive zu „Wannabe“ von Spicegirls

Senna Gammour und Robert Beitsch tanzen den Slowfox zu „I Was Made For Loving You“ von Kis

+++ Kim Riekenberg muss „Let’s Dance“ verlassen +++

Die zweite Liveshow war schon die letzte für Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy. Der Jury von „Let’s Dance“ war ihr Cha Cha Cha zu „Head, Shoulders, Knees & Toes“ von Ofenbach & Quarterhead gerade einmal 10 Punkte wert. Und die Zuschauer sahen es ähnlich und wählten das 26-jährige Model aus Niedersachsen aus der Show. Riekenberg, die in der vergangenen Woche noch einen der Spitzenplätze belegt hatte, kassierte diese Woche viel Kritik von der Jury: „Es war viel Spazierengehen, es war leider zu oft vertanzt, es war zu unrhythmisch irgendwo“, urteilte Joachim Llambi.Eröffnet hatten die Sendung am Abend bei RTL die Profitänzer: Sie begeisterten mit dem Opening zu „Hold Back The River“ (James Bay), „Rain On Me“ (Lady Gaga) und „Rain“ (Madonna).Dann ging es in die Wertungstänze der 13 Kandidatinnen und Kandidaten: Die niederländische Sängerin Ilse DeLange ertanzte sich mit Evgeny Vinokurov für ihre Rumba zu „Time After Time“ von Eva Cassidy 17 Punkte. Kai Ebel und Kathrin Menzinger gaben ihrem Cha Cha Cha zu „Sexbomb“ von Tom Jones reichlich Hüfte, die Jurymitglieder allerdings nur 13 Punkte.

Auma Obama und Andrzej Cibis waren nach ihrer schwungvollen Salsa zu „Quimbara“ von Celia Cruz, für die sie 23 Punkte bekamen „so so glücklich“. Simon Zachenhuber und Patricija Belousova hatten vorher für ihren Cha Cha Cha zu „Take You Dancing“ von Jason Derulo nur 15 Punkte ergattert. Hingebungsvoll war der Tango, den Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov zu „Breaking Me“ von Topic, A7S vorführten - sie freuten sich über 21 Punkte.

Auch Erol Sander und Marta Arndt tanzen einen Cha Cha Cha - und zwar zu „You're The First, The Last, My Everything“ von Barry White - beide gaben anschließend zu, sie hätten sich „ein bisschen vertanzt“ - die Jury gab ihnen immerhin 12 Punkte. Schlagersänger Mickie Krause bekam für seinen Quickstep zu „Help!“ von The Beatles für seinen mit Malika Dzumaev 11 Punkte und war damals zum ersten Mal zweistellig.

Moderatorin Lola Weippert in rasantem Rot tanzte einen Tango zu „Whatever Lola Wants“ von Sarah Vaughan - „superstolz“ war Tanzbartner Christian Polanc über 21 Punkte. Senna Gammour und Robert Beitsch mussten letzte Woche zittern, am Freitag tanzten sie den ersten Jive der Staffel zu „Einmal um die Welt“ von Cro und bekamen 12 Punkte.Sie waren die letzten Tänzer des Abends, aber nach der Jurywertung standen Valentina Pahde und Valentin Lusin mit 30 Punkten an der Spitze. Sie tanzten sich mit ihrem Quickstep zu „Whatever It Takes“ von Milow ganz nach vorne. Dicht gefolgt von Rúrik Gíslason und Renata Lusin, die einen wunderbar gefühlvollen Wiener Walzer zu „Powerful“ von Major Lazer, Ellie Goulding und Tarrus Riley aufs Parkett legten und dafür 27 Punkte holten.

Die gleiche Wertung wie Kim und Pasha die ausschieden, gab die Jury auch Jan Hofer und Christina Luft, deren Rumba zu „Always On My Mind“ von Elvis Presley nicht wirklich überzeugte. Sie dürfen sich in der nächsten Woche mit den elf anderen Paaren erneut beweisen.

+++ Das sind die Tänze und Songs in der zweiten Show +++

In den vergangenen Tagen hieß es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tanzshow „Let’s Dance“: üben, üben, üben. In der zweiten großen Liveshow heute Abend (20.15 Uhr, RTL) zeigen sie ihre Choreographien – bis auf Vanessa Neigert und Alexandru Ionel, die bereits gehen mussten.

Eröffnet wird die Show von den Profitänzern: Sie tanzen das Opening zu „Hold Back The River“ (James Bay), „Rain On Me“ (Lady Gaga) und „Rain“ (Madonna).

Die 13 Paare werden mit folgenden Tänzen und Songs antreten:

+++ „Let’s Dance“-Star Renata Lusin zieht sich für den Playboy aus +++

Renata Lusin tanzt in der aktuellen Staffel „Let’s Dance“ mit dem Fußballer Rúrik Gìslason. Doch so nah Renata Lusin und der Kicker sich auch kommen, so wie die russische Tänzerin bald im „Playboy“ zu sehen sein wird, hat ihr Tanzpartner sie noch nie gesehen. Wie die Tanzlehrerin gegenüber der „Bild“-Zeitung berichtete, gewährte sie dem Magazin intime Einblicke, die sonst nur ihrem Ehemann Valentin vorbehalten sind. Das Tänzerpaar ist bereits seit Teenagertagen zusammen. Sie ziehe deshalb auch klare Grenzen, wenn es um Nähe oder Erotik gehe, sagte Lusin.

Dass sie beim Tanzen aktuell einem anderen Mann sehr nahe komme, sei Teil des Berufs und kein Grund zur Eifersucht, sagte Lusin: „Wenn einer von uns beiden eifersüchtig wäre, hätten wir den falschen Beruf ergriffen.“ Als Ehepaar verbinde sie schließlich viel mehr als körperliche Nähe.

+++ Gil Ofarim kritisiert Show +++

Aktuell läuft auf RTL die 14. Staffel „Let’s Dance“. Wie in jedem Jahr macht es den Anschein, dass zwischen Kandidaten und Tänzern ein familiäres Verhältnis herrscht. Doch der „Let’s Dance“-Gewinner aus dem Jahr 2017, Gil Ofarim (38), hat gemischte Gefühle, wenn er an das Tanz-Format zurückdenkt.

„Sobald die Kameras aus waren, war das der größte, hässlichste, schmutzigste Kampf, den ich je erlebt habe“, sagt Ofarim im „Bild“-Format „Stadt Land Bild“. Dort tauschte er sich mit den ehemaligen Teilnehmern Jasmin Wagner (40) und Alexander Klaws (37) über die Show aus. Während Klaws, ebenfalls „Let’s Dance“-Sieger (2014), die Show offenbar in bester Erinnerung behalten hat, und von seiner Staffel schwärmt, urteilt Ofarim anders. „Es war der größte Konkurrenzkampf, den je in meinem Leben erlebt habe." Zwar habe der 38-Jährige die Show fürs Tanzen geliebt - aber das mediale Drumherum „nicht wirklich“.

+++ Das passierte in Show 2 +++

Am Freitag ging es bei Let’s Dance zum ersten Mal in der 14. Staffel um die berühmte Frage: Wer fliegt raus? Nur ein Promi unter den 14 Paaren brauchte sich keine Sorgen zu machen: Der Fußballspieler Rúrik Gislason. Er hatte sich bereits in der Kennenlernrunde eine „Wild Card“ gesichert. Wie zum Trotz eroberte er sich zusammen mit Partnerin Renata Lusin glatt noch die Bestwertung der Jury.

Das Nachsehen hatte Vanessa Neigert: Mit dem Gewinner des Abends hatte sie zwar den Tanz gemeinsam, eine Salsa, und sie bekam von der Jury immerhin zwei Punkte mehr als das Schlusslicht. Doch auch der Umstand, dass sie gerade erst eine Single mit dem Titel „Tanz Tanz Tanz“ veröffentlichte, half Neigert nicht weiter. Das Publikum ließ die Schlagersängerin hängen - und nun muss sie „Let’s Dance“ schon wieder verlassen.

Buchstäblich vom Hocker gerissen hat Jury-Mitglied Motsi Mabuse dagegen der erste Männertanz der Showgeschichte: „Prince Charming“ Nicolas Puschmann und Profitänzer Vadim Garbuzov überzeugten mit Hüftschwung und Körperkontakt auch Mabuses Kollegen Jorge González und Joachim Llambi - 18 Punkte. Ebenso angetan war das Juroren-Trio von Model Kim Riekenberg und Soap-Star Valentina Pahde.

Mit mickrigen sieben Punkten landete Mickie Krause ganz unten auf der Liste der Jury. Mabuse kommentierte die Leistung des Ballermann-Gassenhauer-Lieferanten mit einem vernichtenden: „Du hast den Cha Cha Cha zerstört.“ In der Tat ging bei Krauses Darbietung etwas in die Brüche: seine Sonnenbrille. Trotzdem kam Mickie Krause in die nächste Runde.

Auch der ehemalige „tagesschau“-Sprecher Jan Hofer tanzte einen Cha Cha Cha. Der 68-Jährige überraschte aber nicht mit Taktlosigkeit, sondern mit einem ungewohnten Outfit: In Kappe und Trainingsanzug mimte er den Pizzaboten - und kassierte 10 Punkte.

(ahar/peng)