„Let’s Dance“ 2021 : Das sind die Tänze in der ersten Liveshow

Köln Die Schonzeit ist vorbei, heute müssen die 14 Tanzpaare zum ersten Mal ums Weiterkommen kämpfen. Mit welchen Tänzen und Songs sie Jury und Zuschauer überzeugen wollen, lesen Sie hier.

Heute geht es um die Wurst: In der ersten Liveshow von „Let’s Dance“ müssen die 14 Tanzpaare zum ersten Mal ums Weiterkommen kämpfen. Während sich die Kandidaten und die Profis bei der Auftaktshow am 26. Februar erstmal kennenlernen durften, ist es nun vorbei mit dieser Schonzeit und es gilt, die Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi, sowie die Zuschauer zu überzeugen. Der einzige, der am 5. März nicht rausgewählt werden kann, ist Fußball-Profi Rúrik Gíslason: Der 33-Jährige bekam in der vergangenen Woche die begehrte „Wildcard“, also eine Art Freifahrtschein für die erste Liveshow.