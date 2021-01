Neue Staffel startet Ende Februar : Diese Stars tanzen bei „Let’s Dance“ um den Sieg

Köln Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ ist ein absoluter Quotengarant im deutschen Fernsehen. Am Samstagabend veröffentlichte der Kölner Sender die diesjährige Teilnehmerliste. Es sind einige prominente Namen mit dabei.

Wer sich gefragt hat, was Nachrichtensprecher Jan Hofer nach seinem Abschied von der „Tagesschau“ macht, bekommt nun eine Antwort. Ab Ende Februar steht „Mister Tagesschau“ als Teilnehmer bei der RTL-Tanzsendung „Let’s Dance“ auf dem Parkett und tanzt um den Sieg mit. Am Samstagabend veröffentlichte RTL die diesjährige Teilnehmerliste. Neben Hofer hat RTL weitere zahlreiche Promis angelockt, die den „Dancing Star 2021“ unter sich ausmachen werden.

Nachrichtensprecher, Schauspielerin und Co.

Nachrichtensprecher, Schauspielerin und Co. : Das sind die diesjährigen Teilnehmer bei „Let’s Dance“

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ startet am 26. Februar. Moderiert wird die Show wie in den Vorjahren auch von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. In der Jury bleiben die bekannten Gesichter erhalten: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi werden die Tänze der Stars bewerten.