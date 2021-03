„Let’s Dance“ 2021 : Das sind die Tänze und Songs in der zweiten Show

Nicolas Puschmann (vorne) und Vadim Garbuzov haben bereits bewiesen, dass sie ein gutes Team sind. Heute tanzen sie den Tango zu „Breaking Me“ von Topic, A7S. Foto: dpa/Andreas Rentz

Köln Heute geht es für 13 Promis und ihre Profi-Tanzpartner in die nächste Runde – mit welchen Tanzschritten und Songs sie diesmal Jury und Zuschauer überzeugen wollen, lesen Sie hier.

In den vergangenen Tagen hieß es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tanzshow „Let’s Dance“: üben, üben, üben. In der zweiten großen Liveshow heute Abend (20.15 Uhr, RTL) zeigen sie ihre Choreographien – bis auf Vanessa Neigert und Alexandru Ionel, die bereits gehen mussten.

Eröffnet wird die Show von den Profitänzern: Sie tanzen das Opening zu „Hold Back The River“ (James Bay), „Rain On Me“ (Lady Gaga) und „Rain“ (Madonna).

Die 13 Paare werden mit folgenden Tänzen und Songs antreten:

+++ „Let’s Dance“-Star Renata Lusin zieht sich für den Playboy aus +++

Renata Lusin tanzt in der aktuellen Staffel „Let’s Dance“ mit dem Fußballer Rúrik Gìslason. Doch so nah Renata Lusin und der Kicker sich auch kommen, so wie die russische Tänzerin bald im „Playboy“ zu sehen sein wird, hat ihr Tanzpartner sie noch nie gesehen. Wie die Tanzlehrerin gegenüber der „Bild“-Zeitung berichtete, gewährte sie dem Magazin intime Einblicke, die sonst nur ihrem Ehemann Valentin vorbehalten sind. Das Tänzerpaar ist bereits seit Teenagertagen zusammen. Sie ziehe deshalb auch klare Grenzen, wenn es um Nähe oder Erotik gehe, sagte Lusin.

Dass sie beim Tanzen aktuell einem anderen Mann sehr nahe komme, sei Teil des Berufs und kein Grund zur Eifersucht, sagte Lusin: „Wenn einer von uns beiden eifersüchtig wäre, hätten wir den falschen Beruf ergriffen.“ Als Ehepaar verbinde sie schließlich viel mehr als körperliche Nähe.

+++ Gil Ofarim kritisiert Show +++

Aktuell läuft auf RTL die 14. Staffel „Let’s Dance“. Wie in jedem Jahr macht es den Anschein, dass zwischen Kandidaten und Tänzern ein familiäres Verhältnis herrscht. Doch der „Let’s Dance“-Gewinner aus dem Jahr 2017, Gil Ofarim (38), hat gemischte Gefühle, wenn er an das Tanz-Format zurückdenkt.

„Sobald die Kameras aus waren, war das der größte, hässlichste, schmutzigste Kampf, den ich je erlebt habe“, sagt Ofarim im „Bild“-Format „Stadt Land Bild“. Dort tauschte er sich mit den ehemaligen Teilnehmern Jasmin Wagner (40) und Alexander Klaws (37) über die Show aus. Während Klaws, ebenfalls „Let’s Dance“-Sieger (2014), die Show offenbar in bester Erinnerung behalten hat, und von seiner Staffel schwärmt, urteilt Ofarim anders. „Es war der größte Konkurrenzkampf, den je in meinem Leben erlebt habe." Zwar habe der 38-Jährige die Show fürs Tanzen geliebt - aber das mediale Drumherum „nicht wirklich“.

+++ Das passierte in Show 2 +++

Am Freitag ging es bei Let’s Dance zum ersten Mal in der 14. Staffel um die berühmte Frage: Wer fliegt raus? Nur ein Promi unter den 14 Paaren brauchte sich keine Sorgen zu machen: Der Fußballspieler Rúrik Gislason. Er hatte sich bereits in der Kennenlernrunde eine „Wild Card“ gesichert. Wie zum Trotz eroberte er sich zusammen mit Partnerin Renata Lusin glatt noch die Bestwertung der Jury.

Das Nachsehen hatte Vanessa Neigert: Mit dem Gewinner des Abends hatte sie zwar den Tanz gemeinsam, eine Salsa, und sie bekam von der Jury immerhin zwei Punkte mehr als das Schlusslicht. Doch auch der Umstand, dass sie gerade erst eine Single mit dem Titel „Tanz Tanz Tanz“ veröffentlichte, half Neigert nicht weiter. Das Publikum ließ die Schlagersängerin hängen - und nun muss sie „Let’s Dance“ schon wieder verlassen.

Buchstäblich vom Hocker gerissen hat Jury-Mitglied Motsi Mabuse dagegen der erste Männertanz der Showgeschichte: „Prince Charming“ Nicolas Puschmann und Profitänzer Vadim Garbuzov überzeugten mit Hüftschwung und Körperkontakt auch Mabuses Kollegen Jorge González und Joachim Llambi - 18 Punkte. Ebenso angetan war das Juroren-Trio von Model Kim Riekenberg und Soap-Star Valentina Pahde.

Mit mickrigen sieben Punkten landete Mickie Krause ganz unten auf der Liste der Jury. Mabuse kommentierte die Leistung des Ballermann-Gassenhauer-Lieferanten mit einem vernichtenden: „Du hast den Cha Cha Cha zerstört.“ In der Tat ging bei Krauses Darbietung etwas in die Brüche: seine Sonnenbrille. Trotzdem kam Mickie Krause in die nächste Runde.

Auch der ehemalige „tagesschau“-Sprecher Jan Hofer tanzte einen Cha Cha Cha. Der 68-Jährige überraschte aber nicht mit Taktlosigkeit, sondern mit einem ungewohnten Outfit: In Kappe und Trainingsanzug mimte er den Pizzaboten - und kassierte 10 Punkte.

(ahar/peng)