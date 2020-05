9. Folge von „Let’s Dance“ : Laura Müller verlässt das RTL-Tanzstudio

Köln Bei RTL hat sich am Freitag alles um den „Magic Moment“ gedreht. Doch Laura Müller konnte das Publikum dabei nicht überzeugen. Die Artistin Lili Paul-Roncalli räumte hingegen gleich zweimal ab.

Für Laura Müller hat es sich bei der RTL-Show „Let's Dance“ ausgetanzt: Die 19-jährige Verlobte des Schlagersängers Michael Wendler konnte das Publikum am Freitagabend nicht überzeugen und musste die Sendung nach der neunten Runde verlassen.

Das Model tanzte einen Freestyle zu dem Lied „Never Tear Us Apart“ von Bishop Briggs. Die Jury bewertete ihre Leistung mit 22 von 30 möglichen Punkten: „Was mir ein wenig gefehlt hat, ist diese Geschmeidigkeit manchmal. Da muss mehr Muskulatur arbeiten“, urteilte Juror Joachim Llambi.Auch die 24 Jurypunkte im Tanzduell, in dem Müller gegen Komikerin Ilka Bessin im Bollywood-Stil angetreten war, reichten nicht für die nächste Runde.

Im Achtelfinale der Show wurde es am Freitagabend unter dem Motto „Magic Moments“ emotional: Die Promis setzten ihre Lieblingsmomente im Leben als Tanz um. Als ihren „magischen“ Augenblick bezeichnete Müller den Heiratsantrag von Michael Wendler. „Jeder Moment mit ihm ist einfach nur magisch.“

Große Abräumerin des Abends: Artistin Lili Paul-Roncalli (21) mit Partner Massimo Sinató, die sich zu dem Soundtrack des Sciene-Fiction-Films „Matrix“ und im Tanzduell jeweils die Höchstwertung ertanzten.

Die Filmmusik erinnere die 21-Jährige an ihre Kindheit im Zirkus, als sie als sogenannter „Schlangenmensch“ für die Zuschauer ihren Körper verbog. „Man hat mal eine andere Seite vom Tanzen gesehen. Das war schon großes Kino“, sagte Llambi.

Tijan Njie (28) ließ bei Mabuse die Tränen fließen. Der Schauspieler tanzte mit Partnerin Kathrin Menzinger zum Lied „The Book Of Love“ einen Rumba für seine Mutter. „Zusammen habt ihr was Magisches geschaffen, unser und eurer magischer Moment“, bewertete die Jurorin. Dafür gab es insgesamt 27 Punkte.

Nur durch die Gunst der Zuschauer ist Ilka Bessin in der kommenden Woche wieder mit dabei. Die Komikerin schlüpfte für ihren ersten Tanz in den pinken Jogginganzug ihrer alten Bühnenrolle „Cindy aus Marzahn“. Die 48-Jährige wollte damit ihre Veränderung von „Ilka“ zu „Cindy“ darstellen.

Unterstützung auf dem Parkett bekam sie dabei von Entertainer Oliver Pocher, der als Cindys Freund „Enrico“ mit Vokuhila und Schnäuzer auftrat. Den Freestyle aus Hip Hop und einem Langsamen Walzer fand die Jury mit elf Punkten aber eher überschaubar.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus fand die Sendung wieder ohne Studiopublikum statt, der Applaus für die Kandidaten kam dafür vom Band. Am nächsten Freitag müssen sich die fünf Paare im Viertelfinale erneut in zwei Tänzen beweisen: Im „Challenge-Tanz“ sollen sie dabei eine Requisite mit einbinden.

+++Das sind die Tänze der 9. Folge von „Let’s Dance“ +++

Die neunte Ausgabe der aktuellen Staffel steht unter dem Motto „Magic Moments“.Diese Tänze haben sich die Promis mit ihren Profis ausgesucht.

Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (3 9) tanzen einen Freestyle aus Paso Doble, Rumba, Cha Cha Cha & Contemporary zu " Clubbed To Death“ von Don Davis

9) tanzen einen Freestyle aus Paso Doble, Rumba, Cha Cha Cha & Contemporary zu " von Don Davis Laura Müller (19) und Christian Polanc (41 ) tanzen einen Tango Argentino, Paso Doble und Contemporary zu " Never Tear Us Apart " von Bishop Briggs

) tanzen einen Tango Argentino, Paso Doble und Contemporary zu " " von Bishop Briggs Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) tanzen einen Contemporary zu " This Is Me " von The Greatest Showman Cast

tanzen einen Contemporary zu " " von The Greatest Showman Cast "Last Man Standing" Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32) tanzen einen Freestyle aus Samba, Paso Doble und Rumba zu " Eye Of The Tiger " von Survivor

tanzen einen Freestyle aus Samba, Paso Doble und Rumba zu " " von Survivor Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32) tanzen einen Freestyle aus Hip Hop & Langsamen Walzer zu " Work It " von Missy Elliott und " Wie schön du bist " von Sarah Connor

tanzen einen Freestyle aus Hip Hop & Langsamen Walzer zu " " von Missy Elliott und " " von Sarah Connor Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) tanzen eine Rumba zu "The Book Of Love" von Peter Gabriel

+++ Martin Klempnow fliegt in Folge acht raus +++

„Ich hätte das nie gedacht, dass ich so aufgeregt bin“, sagt Martin Klempnow kurz vor der Entscheidung. Er sitzt gemeinsam mit Tanzpartnerin Marta Arndt im roten Licht. Zusammen mit Laura Müller und ihrem Tanzpartner Christian Polanc müssen die beiden zittern. Eines von den beiden Paaren muss „Let’s Dance“ gleich verlassen. Der Schauspieler und Komiker möchte gerne weitertanzen, doch eigentlich ist es für ihn eine Überraschung, dass er es überhaupt so weit geschafft hat. „Man weiß ja, die anderen können alle besser tanzen“, sagt er. In den letzten Wochen hat auch er sich tänzerisch weiterentwickelt, in der vergangenen Show sogar erstmals mehr als 20 Punkte von der Jury bekommen.

Martin und Marta zeigen bei ihrem Jive „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ – ganz wie es ihr Song „Mein Name ist Hase“ verspricht. Die Jury lobt den Unterhaltungsfaktor des Tanzes. „Ich habe es sehr genossen“, sagt Jorge Gonzalez, und Motsi Mabuse freut sich wie jede Woche über Martins komödiantische Leistung. Doch der Tanz selbst kam etwas zu kurz, findet Joachim Llambi. Deswegen landet das Tanzpaar nach der Jury-Wertung mit 18 Punkten auf dem vorletzten Platz – und muss am Ende die Show verlassen.

Denn auch im Discofox-Marathon holen sie nur wenige Punkte. Hier steht die Ausdauer im Vordergrund: Bis zu sieben Minuten tanzen die Paare zu Schlagermusik, nach jeder Minute muss ein Paar die Tanzfläche verlassen. Der Spaß steht zwar im Vordergrund, trotzdem geht es hier auch um wichtige Punkte. Um den Sicherheitsabstand zwischen den Paaren zu gewährleisten, tanzen alle in abgesteckten Bereichen – frei nach dem Motto „Das ist unser Tanzbereich und das ist eurer“. Am längsten dürfen – oder müssen – Moritz Hans und Lili Paul-Roncalli durchhalten. Die Artistin liegt knapp vorne und wird somit von der Jury zur „Königin des Discofoxes“ gekürt.

Als erste müssen hingegen Ilka Bessin und Erich Klann das Discofox-Parkett verlassen. Ilka, deren Kleid wie eine Discokugel aussieht, zeigt sich enttäuscht. Sie und Erich hätten sich gerade erst warmgetanzt, da mussten sie bereits gehen, erklärt sie hinterher. Das Paar wird jedoch, wie in den Wochen zuvor, von den Zuschaueranrufen gerettet. Denn obwohl sie nach der Jury-Wertung erneut auf dem letzten Platz landen, dürfen sie in der nächsten Woche weiter tanzen. Ihr Charleston zum „Dschungelbuch“-Lied „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ war der Jury etwas zu gemütlich. „Die Energie war nicht wirklich da“, urteilt Jorge hinterher. Joachim Llambi drückt es noch härter aus: „Die Show war lustig. Aber ich habe fast nichts an Charleston gesehen.“ Motsi hingegen findet auch lobende Worte für den Tanz, in dem die Komikerin als Balu der Bär auftritt und Erich als Mogli: „Ich fand das total süß.“

Weniger gemütlich wird es nach der Salsa von Tijan Njie und Kathrin Menzinger. Denn da kommt es zur Diskussion in der Jury. Nach ihrer schlechten Bewertung in der vorherigen Woche finden der Schauspieler und seine Tanzpartnerin wieder zu gewohnter Form zurück. „Diese Woche war das sehr gut“, findet Llambi und Motsi urteilt: „Ich bin begeistert. Und es ging so schnell, ich will es nochmal sehen.“ Auch Jorge hat der Tanz gefallen, doch er hat eine „elektrisierende Energie“ vermisst. Für Motsi unbegreiflich: „Noch mehr Energie? Dann kann er ja fliegen!“ Trotz der Unstimmigkeit am Jury-Pult kann Tijan sich schließlich über 29 Punkte freuen – ganze elf Punkte mehr als in der vergangenen Woche.

Entwickelt hat sich auch Laura Müller. Sie tanzt einen stolzen Tango mit Tanzpartner Christian. „Ich denke, dass ich im Tango eine neue Seite zeige, die man so noch nicht von mir kennt“, kündigt sie bei den Proben an. Und tatsächlich: Der Jury gefällt die starke Haltung, die sie in dieser Woche zeigt. „Du hast mir heute viele neue Facetten von dir gegeben“, sagt Jorge. Llambi lobt den Tanz, bemerkt jedoch, dass er sich etwas mehr Abwechslung bei ihrem Gesichtsausdruck gewünscht hätte, „noch mehr Intimität – auch wenn es dem Michi zu Hause nicht gefällt.“ Der „Michi“ kann eben nicht unerwähnt bleiben, nachdem Laura Müller und der Wendler sich in dieser Woche verlobt haben. Und das auch noch kurz vor der Discofox-Schlager-Party in der Tanzshow. Da jedoch zeigt Llambi sich ein wenig enttäuscht von der Wendler-Verlobten, die nach der Hälfte der Zeit von der Jury rausgewählt wird. „Ich habe mir von Laura Müller mehr erwartet. Sie ist die Fast-Ehefrau vom Pop-Schlagerkönig. Da muss aber bis zur Hochzeit noch was kommen.“ So kommt es, dass Laura auch in dieser Woche wieder zittern muss. Am Ende hat sie Glück und schafft es in die nächste Runde.

Da warten die „Magic Moments“ auf die Kandidaten, bei denen sie einen besonderen Moment aus ihrem Leben vertanzen. Das könnte für Moritz Hans natürlich sein Erfolg in der Show „Ninja Warrior“ sein. Es könnte jedoch auch der Augenblick sein, in dem Motsi ihm sagt, dass sie in ihm einen potentiellen Turniertänzer sieht. „Egal, was hier bei ‚Let’s Dance‘ passiert, wenn du Lust hast, solltest du unbedingt Turnier tanzen“, sagt sie in der Bewertung zu ihm, obwohl seine Samba in dieser Woche besonders von Joachim Llambi viel Kritik bekommt. „Ich hätte auf jeden Fall Lust, sowas mal zu machen“, sagt Moritz hinterher, obwohl er überrascht von dem Vorschlag scheint. Wird aus einem Tanzkandidaten also am Ende ein Profitänzer?

Auch Lili Paul-Roncalli kann es in den Augen der Jury bereits mit den erfahrenen Tänzern aufnehmen. „Du tanzt hier, als wärst du schon seit 20 Jahren ein Profi hier auf dem Parkett“, sagt Jorge nach ihrem selbstbewussten Paso Doble mit Massimo Sinató. Eine kleine Kritik an der Fußarbeit gibt es aber von Motsi und so reicht es diese Woche ausnahmsweise nicht zur Höchstpunktzahl. Tatsächlich schafft es in Show acht keines der Paare, 30 Punkte von der Jury zu bekommen. Auffällig ist in dieser Woche jedoch, dass der als streng gefürchtete Llambi bei gleich drei Tänzen – bei Laura, Tijan und Lili – großzügigere Punkte verteilt als einer seiner Jury-Kollegen. Das ist wohl auch eine Leistung, über die sich die Promi-Kandidaten freuen dürfen.

+++Martin Klempnow fliegt in Folge 8 raus+++

In Show 8 von „Let’s Dance“ geht es heute Abend endlich um den berühmt berüchtigten „Discofox-Marathon“. Neben Ausdauer ist von den Promi-Tänzern auch Leistung bei den Einzeltänzen gefordert. Eine Besonderheit: Die Stars und Profis performen zu Songs des Mottos „TV Melodien“.

Das sind die Einzeltänze:

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Paso Doble zu "Canción Del Mariachi" von Los Lobos, Antonio Banderas aus dem Film "Desperado"

(21) und (39): Paso Doble zu "Canción Del Mariachi" von Los Lobos, Antonio Banderas aus dem Film "Desperado" TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Tango zu "Santa Maria" von Gotan Project aus dem Film "Darf ich bitten?"

(19) und (41): Tango zu "Santa Maria" von Gotan Project aus dem Film "Darf ich bitten?" Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Quickstep zu "I'll Be There For You" von The Rembrandts (aus der Serie "Friends")

(25) und (30): Quickstep zu "I'll Be There For You" von The Rembrandts (aus der Serie "Friends") "Last Man Standing" Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Samba zu "(Nel blu dipinto di blu) Volare" von Domenico Modugno aus dem Film "Ein Fisch namens Wanda"

(23) und (32): Samba zu "(Nel blu dipinto di blu) Volare" von Domenico Modugno aus dem Film "Ein Fisch namens Wanda" Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Charleston zu "Probier's mal mit Gemütlichkeit" von Balu und Mogli aus dem Film "Das Dschungelbuch"

(48) und (32): Charleston zu "Probier's mal mit Gemütlichkeit" von Balu und Mogli aus dem Film "Das Dschungelbuch" Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Salsa zu "El Sueno De Mi Vida" von Mercadonegro aus dem Film "The Latin Dream"

(28) und (31): Salsa zu "El Sueno De Mi Vida" von Mercadonegro aus dem Film "The Latin Dream" Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Jive zu "Mein Name ist Hase" von Chor und Orchester FKM aus der Serie "The Bugs Bunny Show"

+++Loiza Lamers muss die Show verlassen+++

Tänzerinnen und Tänzer, Promis und Jury sind aus der Osterpause zurück. Nach der Tanzpause an Karfreitag schickt RTL wieder Paare aufs Parkett. Diesmal sind sogar die Jurymitglieder dabei – zumindest zwei Drittel von ihnen. Denn in dieser Woche stehen neben den Einzeldarbietungen der Paare die Jury-Teamtänze auf dem Programm.

Und wie um die Konkurrenz zwischen Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi noch zu betonen, sitzen die drei seit dieser Woche durch Acrylglas-Scheiben getrennt voneinander am Jury-Tisch. „Bei Herrn Llambi haben wir natürlich Panzerglas genommen“, sagt Moderator Daniel Hartwich scherzhaft.

Bei den Teamtänzen haben die Paare die Chance, zusätzliche Punkte zu sammeln. Die Choreografien bekommen sie jeweils von einem Jury-Mitglied. Im Team von Joachim Llambi tanzt Schauspieler Martin Klempnow gemeinsam mit den beliebten Profi-Tänzern Christian Polanc und Massimo Sinato. Kein Wunder, dass es bei so einer Konkurrenz auffällt, wenn er die Choreografie zwischendurch etwas durcheinanderbringt, findet Jorge. Gefallen hat es dem Kubaner trotzdem. „Man vergleicht natürlich in diesem Tanz mit den Profis“, sagt auch Motsi. „Und du hast so gekämpft.“

Am Ende liegt das Llambi-Team bei der Wertung knapp hinter den beiden anderen Teams. Für Martin ist es trotzdem eine erfolgreiche Woche: Im Einzeltanz mit Partnerin Martha Arndt holt er 22 Punkte – ihre beste Leistung bisher. Die beiden können Motsi mit ihrem Slowfox sogar so sehr begeistern, dass sie ihnen Standing Ovations gibt und mit Tränen in den Augen davon schwärmt, wie toll Martin in den Tänzen aufgeht und etwas von seiner Persönlichkeit hineingibt. „Du hast nicht alles perfekt gemacht, aber du hast mein Herz“, sagt sie und belohnt den Tanz mit acht Punkten. Am Ende bekommen Martin und Martha für ihren Tanz eine höhere Wertung als der andere Slowfox, der in dieser Woche getanzt wird.

Denn auch bei Tijan Njie und Kathrin Menzinger stand der schwierige Standardtanz auf dem Programm. Der „Alles was zählt“-Darsteller muss für seine Leistung harte Kritik einstecken. „Du hast vielleicht etwa 25 Sekunden von dem Lied getanzt“, sagt Llambi. „Und das nicht schön.“ Tanztechnisch habe Tijan bei der Aufgabe Slowfox „leider das Thema verfehlt“. Am Ende bekommen Kathrin und er nur 18 Punkte für ihren Tanz. Und das nach ihrem großartigen Ergebnis vor zwei Wochen, als sie als erstes Tanzpaar in der Geschichte der Show die volle Punktzahl für einen Jive bekamen. Tijan nimmt es sportlich. „Ich bin froh, dass es einigermaßen geklappt hat. Kritik gehört eben dazu“, sagt er nach dem Jury-Urteil.

Deutlich besser läuft es für Moritz Hans. Zusammen mit Tanzpartnerin Renata Lusin legt er einen Contemporary aufs Parkett – und tanzt dabei oberkörperfrei an einer Stange. Dabei begeistert er die Jury nicht nur mit seinem durchtrainierten Aussehen. „Für mich warst du der beste Mann, der hier den Contemporary getanzt hat“, sagt Jorge und lobt das Wechselspiel zwischen Emotionalität und Intimität auf der einen sowie Körperlichkeit und Schnelligkeit auf der anderen Seite. Motsi und Llambi sehen das ähnlich und geben Moritz die volle Punktzahl.

Gemeinsam mit Sänger Luca Hänni tanzt er danach im Team von Motsi Mabuse. Dabei ist er in den Augen der Jury zwar schwächer als Luca, erobert mit den zusätzlichen Team-Punkten jedoch den ersten Platz nach der Jury-Wertung. Motsi, die beim Teamtanz gemeinsam mit ihrem Ehemann ebenfalls mittanzt, ist stolz auf ihr Team, das ihr zur Titelverteidigung im Jury-Wettstreit verhilft.

Auch Jorge tanzt in seinem Team selbst mit – zumindest zu Beginn. Er hat sich eine Kombination aus Salsa und Voguing überlegt, einem Tanzstil aus der New Yorker Ballroom-Szene der 80er Jahre, der für Llambi nicht wirklich als Tanz zählt. In Jorges Team tanzt unter anderem Komikerin Ilka Bessin, die sich im Teamtanz „so viel bewegt hat wie in den anderen Shows nicht“, so Llambi. Das würde er sich auch für die kommenden Tänze von ihr wünschen.

Auch nach ihrem Tango mit Erich Klann wird Ilka von der Jury gelobt. „Heute war es ganz anders als letztes Mal. Weiter so“, ermutigt sie Motsi. Jorge findet: „Ich habe gesehen, dass du wirklich Gas gegeben hast.“ Trotzdem bekommen Ilka und Erich nur 16 Punkte und landen auf dem letzten Platz. In der Entscheidung müssen sie zittern – zum ersten Mal.

Am Ende hat die Komikerin jedoch Glück und kann sich gegen Model Loiza Lamers durchsetzen. Die war vor vier Wochen bereits aus der Sendung ausgeschieden, konnte nach dem Ausstieg von John Kelly jedoch zurückkommen und legte mit ihrem Charleston ein grandioses Comeback hin. Auch in dieser Woche wird besonders ihr Elan gelobt, den sie beim Paso Doble mit Tanzpartner Andrzej Cibis zeigt. „Du gibst nicht 100, du gibst immer 150 Prozent“, sagt Joachim Llambi und wünscht sich den gleichen Einsatz auch von den anderen Tanzpaaren. Gemeinsam mit Wendler-Freundin Laura Müller und Luca Hänni landet das niederländische Model nach der Jury-Wertung dann aber auf dem drittletzten Platz. Am Ende reichen die Anrufe der Zuschauer nicht aus. Sie muss die Show erneut verlassen.

Damit verpasst sie die Chance, in der kommenden Woche beim großen Discofox-Marathon mitzumachen. Da wird es für die verbliebenen sieben Paare auf Ausdauer ankommen. Im Internet können die Zuschauer über die Lieder abstimmen, zu denen die Paare dabei tanzen werden.