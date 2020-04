Wer überzeugt bei "Let's Dance" 2020? Wer war früh raus? Wir zeigen, welche Kandidaten und Profitänzer wann ausgeschieden sind.

Sükrü Pehlivan

Der RTL-Superhändler und Moderator zeigte in der RTL-Chartshow bereits sein musikalisches Können am türkischen Musikinstrument Saz. Er scheiterte in der fünften Folge.