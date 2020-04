Kurioses Motto bei Let’s Dance : Wer überzeugt beim „Discofox-Marathon“?

Köln In der letzten Show musste Loiza Lamers gehen. Sieben Promis sind jetzt noch übrig, sie müssen beim „Discofox-Marathon“ alles geben. Außerdem gibt es ein kurioses Motto am heutigen Abend. Wer kann die Jury überzeugen?

In Show 8 von „Let’s Dance“ geht es heute Abend endlich um den berühmt berüchtigten „Discofox-Marathon“. Neben Ausdauer ist von den Promi-Tänzern auch Leistung bei den Einzeltänzen gefordert. Eine Besonderheit: Die Stars und Profis performen zu Songs des Mottos „TV Melodien“.

Das sind die Einzeltänze:

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Paso Doble zu "Canción Del Mariachi" von Los Lobos, Antonio Banderas aus dem Film "Desperado"

(21) und (39): Paso Doble zu "Canción Del Mariachi" von Los Lobos, Antonio Banderas aus dem Film "Desperado" TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Tango zu "Santa Maria" von Gotan Project aus dem Film "Darf ich bitten?"

(19) und (41): Tango zu "Santa Maria" von Gotan Project aus dem Film "Darf ich bitten?" Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Quickstep zu "I'll Be There For You" von The Rembrandts (aus der Serie "Friends")

(25) und (30): Quickstep zu "I'll Be There For You" von The Rembrandts (aus der Serie "Friends")



"Last Man Standing" Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Samba zu "(Nel blu dipinto di blu) Volare" von Domenico Modugno aus dem Film "Ein Fisch namens Wanda"

(23) und (32): Samba zu "(Nel blu dipinto di blu) Volare" von Domenico Modugno aus dem Film "Ein Fisch namens Wanda" Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Charleston zu "Probier's mal mit Gemütlichkeit" von Balu und Mogli aus dem Film "Das Dschungelbuch"

(48) und (32): Charleston zu "Probier's mal mit Gemütlichkeit" von Balu und Mogli aus dem Film "Das Dschungelbuch" Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Salsa zu "El Sueno De Mi Vida" von Mercadonegro aus dem Film "The Latin Dream"

(28) und (31): Salsa zu "El Sueno De Mi Vida" von Mercadonegro aus dem Film "The Latin Dream" Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Jive zu "Mein Name ist Hase" von Chor und Orchester FKM aus der Serie "The Bugs Bunny Show"

+++Loiza Lamers muss die Show verlassen+++

Tänzerinnen und Tänzer, Promis und Jury sind aus der Osterpause zurück. Nach der Tanzpause an Karfreitag schickt RTL wieder Paare aufs Parkett. Diesmal sind sogar die Jurymitglieder dabei – zumindest zwei Drittel von ihnen. Denn in dieser Woche stehen neben den Einzeldarbietungen der Paare die Jury-Teamtänze auf dem Programm.

Und wie um die Konkurrenz zwischen Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi noch zu betonen, sitzen die drei seit dieser Woche durch Acrylglas-Scheiben getrennt voneinander am Jury-Tisch. „Bei Herrn Llambi haben wir natürlich Panzerglas genommen“, sagt Moderator Daniel Hartwich scherzhaft.

Bei den Teamtänzen haben die Paare die Chance, zusätzliche Punkte zu sammeln. Die Choreografien bekommen sie jeweils von einem Jury-Mitglied. Im Team von Joachim Llambi tanzt Schauspieler Martin Klempnow gemeinsam mit den beliebten Profi-Tänzern Christian Polanc und Massimo Sinato. Kein Wunder, dass es bei so einer Konkurrenz auffällt, wenn er die Choreografie zwischendurch etwas durcheinanderbringt, findet Jorge. Gefallen hat es dem Kubaner trotzdem. „Man vergleicht natürlich in diesem Tanz mit den Profis“, sagt auch Motsi. „Und du hast so gekämpft.“

Am Ende liegt das Llambi-Team bei der Wertung knapp hinter den beiden anderen Teams. Für Martin ist es trotzdem eine erfolgreiche Woche: Im Einzeltanz mit Partnerin Martha Arndt holt er 22 Punkte – ihre beste Leistung bisher. Die beiden können Motsi mit ihrem Slowfox sogar so sehr begeistern, dass sie ihnen Standing Ovations gibt und mit Tränen in den Augen davon schwärmt, wie toll Martin in den Tänzen aufgeht und etwas von seiner Persönlichkeit hineingibt. „Du hast nicht alles perfekt gemacht, aber du hast mein Herz“, sagt sie und belohnt den Tanz mit acht Punkten. Am Ende bekommen Martin und Martha für ihren Tanz eine höhere Wertung als der andere Slowfox, der in dieser Woche getanzt wird.

Denn auch bei Tijan Njie und Kathrin Menzinger stand der schwierige Standardtanz auf dem Programm. Der „Alles was zählt“-Darsteller muss für seine Leistung harte Kritik einstecken. „Du hast vielleicht etwa 25 Sekunden von dem Lied getanzt“, sagt Llambi. „Und das nicht schön.“ Tanztechnisch habe Tijan bei der Aufgabe Slowfox „leider das Thema verfehlt“. Am Ende bekommen Kathrin und er nur 18 Punkte für ihren Tanz. Und das nach ihrem großartigen Ergebnis vor zwei Wochen, als sie als erstes Tanzpaar in der Geschichte der Show die volle Punktzahl für einen Jive bekamen. Tijan nimmt es sportlich. „Ich bin froh, dass es einigermaßen geklappt hat. Kritik gehört eben dazu“, sagt er nach dem Jury-Urteil.

Deutlich besser läuft es für Moritz Hans. Zusammen mit Tanzpartnerin Renata Lusin legt er einen Contemporary aufs Parkett – und tanzt dabei oberkörperfrei an einer Stange. Dabei begeistert er die Jury nicht nur mit seinem durchtrainierten Aussehen. „Für mich warst du der beste Mann, der hier den Contemporary getanzt hat“, sagt Jorge und lobt das Wechselspiel zwischen Emotionalität und Intimität auf der einen sowie Körperlichkeit und Schnelligkeit auf der anderen Seite. Motsi und Llambi sehen das ähnlich und geben Moritz die volle Punktzahl.

Gemeinsam mit Sänger Luca Hänni tanzt er danach im Team von Motsi Mabuse. Dabei ist er in den Augen der Jury zwar schwächer als Luca, erobert mit den zusätzlichen Team-Punkten jedoch den ersten Platz nach der Jury-Wertung. Motsi, die beim Teamtanz gemeinsam mit ihrem Ehemann ebenfalls mittanzt, ist stolz auf ihr Team, das ihr zur Titelverteidigung im Jury-Wettstreit verhilft.

Auch Jorge tanzt in seinem Team selbst mit – zumindest zu Beginn. Er hat sich eine Kombination aus Salsa und Voguing überlegt, einem Tanzstil aus der New Yorker Ballroom-Szene der 80er Jahre, der für Llambi nicht wirklich als Tanz zählt. In Jorges Team tanzt unter anderem Komikerin Ilka Bessin, die sich im Teamtanz „so viel bewegt hat wie in den anderen Shows nicht“, so Llambi. Das würde er sich auch für die kommenden Tänze von ihr wünschen.

Auch nach ihrem Tango mit Erich Klann wird Ilka von der Jury gelobt. „Heute war es ganz anders als letztes Mal. Weiter so“, ermutigt sie Motsi. Jorge findet: „Ich habe gesehen, dass du wirklich Gas gegeben hast.“ Trotzdem bekommen Ilka und Erich nur 16 Punkte und landen auf dem letzten Platz. In der Entscheidung müssen sie zittern – zum ersten Mal.

Am Ende hat die Komikerin jedoch Glück und kann sich gegen Model Loiza Lamers durchsetzen. Die war vor vier Wochen bereits aus der Sendung ausgeschieden, konnte nach dem Ausstieg von John Kelly jedoch zurückkommen und legte mit ihrem Charleston ein grandioses Comeback hin. Auch in dieser Woche wird besonders ihr Elan gelobt, den sie beim Paso Doble mit Tanzpartner Andrzej Cibis zeigt. „Du gibst nicht 100, du gibst immer 150 Prozent“, sagt Joachim Llambi und wünscht sich den gleichen Einsatz auch von den anderen Tanzpaaren. Gemeinsam mit Wendler-Freundin Laura Müller und Luca Hänni landet das niederländische Model nach der Jury-Wertung dann aber auf dem drittletzten Platz. Am Ende reichen die Anrufe der Zuschauer nicht aus. Sie muss die Show erneut verlassen.

Damit verpasst sie die Chance, in der kommenden Woche beim großen Discofox-Marathon mitzumachen. Da wird es für die verbliebenen sieben Paare auf Ausdauer ankommen. Im Internet können die Zuschauer über die Lieder abstimmen, zu denen die Paare dabei tanzen werden.

+++Das sind die Tänze der 7. Folge+++

An Ostern pausierte „Let’s Dance“ - nun kehrt die erfolgreichste Tanzsendung im Deutschen Fernsehen zurück. Am heutigen Freitagabend erwartet die Zuschauer in der siebten Show einige Spektakel. Zum einen treten die verbliebenen Kandidaten wie gewohnt gegeneinander an, zum anderen gibt es auch ein Jury-Battle. Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi treten mit gemeinsam mit den Promis in Teams an, um den besten Team-Tänzer zu küren.

So tritt Motsi Mabuse im Team mit Luca Hänni und Moritz Hans an, Jorge Gonzalet versucht es mit Olka Bessin, Loiza Lamers und Tijan Njie. Und Joachim Llambi tritt mit Lili Paul-Roncalli, Laura Müller und Martin Klempnow an.

Das sind die Einzeltänze:

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Samba zu "Pon De Replay" von Rihanna

(21) und (39): Samba zu "Pon De Replay" von Rihanna TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Rumba zu "Make Me Feel My Love" von Adele

(19) und (41): Rumba zu "Make Me Feel My Love" von Adele Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Rumba zu "Avant Toi" von VITAA & SLIMANE

(25) und (30): Rumba zu "Avant Toi" von VITAA & SLIMANE Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Paso Doble zu "Rhythm Is A Dancer" von Snap!

(25) und (32): Paso Doble zu "Rhythm Is A Dancer" von Snap! "Last Man Standing" Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Contemporary zu "Apologize" von Timbaland & OneRepublic

(23) und (32): Contemporary zu "Apologize" von Timbaland & OneRepublic Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Tango zu "Palladio Allegretto" von Jenkins

(48) und (32): Tango zu "Palladio Allegretto" von Jenkins Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Slowfox zu "Fly Me To The Moon" von Frank Sinatra

(28) und (31): Slowfox zu "Fly Me To The Moon" von Frank Sinatra Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Slowfox zu "My Girl" von The Temptations

+++ „Let’s dance“ fällt Ostern aus +++

Seit Ende Februar läuft jeden Freitagabend eine neue Folge „Let’s Dance“, in der die zahlreichen Stars ihr Tanzkönnen zeigen. Am heutigen Karfreitag schauen die Fans der RTL-Tanzshow aber in die Rühe. Besser gesagt: Sie schauen in die Konserve und werden vom Kölner Sender mit den Jury-Highlights aus den vergangenen Staffeln beglückt. Der Grund liegt auf der Hand: Der Karfreitag ist ein sogenannter stiller Feiertag. Darum gibt es immer wieder gesellschaftliche Diskussionen. In diesem Jahr dürfte diese Diskussion allerdings in den Hintergrund treten, da wegen der Corona-Pandemie ohnehin Diskotheken und Vergnügungsstätten geschlossen haben. So zeigt ein Kino in Bochum seit Jahren den eigentlich an Karfreitag untersagten Film „Leben des Brian“. Auf „Let’s Dance“ ist in der kommenden Woche wieder Verlass. Dann sind die Ostertage überstanden und das Tanzen geht wieder los - zumindest im RTL-Studio in Köln.

+++ Tijan Nje tanz besten Juve der „Let’s Dance“-Geschichte +++

Seit sechs Jahren ist Kathrin Menzinger als Profitänzerin dabei und hat schon vielen Promis das Tanzen beigebracht. Noch nie hat sie in dieser Zeit die Höchstpunktzahl von der Jury bekommen – nicht einmal 2015, als sie zusammen mit Hans Sarpei die Show gewann. Dieser Fluch ist jetzt gebrochen. Ihr flotter Jive mit Tijan Njie zu „Crazy Little Thing Called Love“ begeistert die Jury so sehr, dass Joachim Llambi nach dem Tanz zu dem Schauspieler sagte: „Du wirst dir jetzt 30 Punkte da oben abholen.“ Damit hat das Tanzpaar nicht nur für Kathrin „Let’s Dance“-Geschichte geschrieben: Noch nie zuvor in der Show hat ein Jive die Höchstbewertung der Jury erhalten.

Die große Freude von Kathrin über diesen Erfolg passt ganz in die sechste Folge, die im Zeichen der großen Gefühle steht. Es ist „Love Week“ bei der Tanzshow. Die Jury sowie die beiden Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski werden nicht müde, das Motto der Woche zu betonen. Dafür stellen die drei Jurymitglieder am Anfang der Sendung sogar extra einen neuen „Happy Dance“ – den vor wenigen Wochen eingeführten Mitmachtanz – vor, den die Zuschauer vor dem Fernseher nachtanzen sollen. Mit ganz vielen Herzen und viel Liebe.

Kein Wunder also, dass in dieser Woche Michael Wendler mal wieder seine Freundin Laura Müller bei den Proben mit Tanzpartner Christian Polanc besucht. Ihre Liebe sei in den letzten Monaten stark gewachsen, sagt Laura und freut sich über die Unterstützung ihres Liebsten – und das, obwohl sie bei „Let’s Dance“ doch vor allem zeigen wollte, dass sie mehr ist als nur „die Freundin von“, wie sie selbst zu Beginn der Tanzshows betont hat. Aber in der „Love Week“ geht die Liebe nun mal vor.

Dass die aber nicht immer positiv ausfällt, zeigen Ilka Bessin und Erich Klann. Für sie stand diesmal der Contemporary auf dem Programm. Aus tänzerischer Sicht war die Komikerin davon nicht begeistert. „Warum ist man dabei immer barfuß?“, fragt sie Erich bei den Proben. Sie habe sich nie gewünscht, den zeitgenössischen Tanz aufs Parkett zu bringen. Trotzdem gelingt es dem Tanzpaar, eine der wohl eindringlichsten Geschichten an diesem Abend zu erzählen. In dem Tanz verarbeitet Ilka eine vergangene toxische Beziehung; eine emotionale Erinnerung für sie. Am Ende des Tanzes durchbricht sie eine Wand der Abhängigkeit, der Verletzung und des Misstrauens und steht sich selbst im Spiegel gegenüber – neben dem ihr „Cindy aus Marzahn“-Kostüm hängt.

Die Botschaft ihres Tanzes ist der Komikerin wichtig. „Es ist halt auch so, dass Liebe auch mal wehtut. Und ich finde, Liebe darf nicht wehtun“, sagt sie nach dem Tanz. Die Geschichte und vor allem Ilkas emotionale Mimik bekommen viel Lob von der Jury. Motsi Mabuse rät der Komikerin jedoch, mehr aus sich heraus zu kommen: „Meine innere Stimme sagt mir, dass du immer noch leicht zurückhältst.“ Joachim Llambi drückt es noch drastischer aus: „Für mich war das ein bisschen zu wenig Tanz.“ Und das, obwohl er bei einigen Bewegungen gesehen habe, dass sie „es doch irgendwo“ kann. Für ihren Tanz bekommen Ilka und Erich nur 12 Punkte und landen nach der Jury-Bewertung auf dem letzten Platz. Ganz anders das Urteil der Zuschauer: Während Laura und Christian in dieser Woche zittern müssen, dürfen Ilka und Erich direkt in die nächste Runde weiter.

Gemeinsam mit der Wendler-Freundin wackelt die Position von Ulrike von der Groeben. Tanzpartner Valentin Lusin und sie bekommen viel Lob für ihren Slowfox. „Das war euer bester Tanz“, sagt auch Daniel Hartwich. Jorge Gonzalez und Motsi loben ihre Haltung. Man könne deutlich sehen, dass die Moderatorin sich verbessert habe, findet Motsi. Am Ende ist das positive Feedback jedoch nicht genug im Vergleich zu den anderen starken Tanzpaaren. Ulrike und Valentin landen mit 15 Jury-Punkten auf dem vorletzten Platz. Auch die Zuschauer-Anrufe reichen am Ende nicht aus und so muss das Paar die Sendung nach Show sechs verlassen.

In der kommenden Woche wird wegen des Feiertags wie üblich keine Live-Sendung gezeigt. Stattdessen schwelgen die Jury-Mitglieder in Erinnerungen an ihre schönsten Momente der Show-Geschichte. Einer davon dürfte sicher die Beziehung von Kandidaten-Schreck Llambi und Moderator Daniel Hartwich sein. Bei ihren gegenseitigen Sticheleien gingen an diesem Abend sogar die Kandidaten manchmal etwas unter. Ganz im Sinne der „Love Week“ eben: Was sich liebt, das neckt sich.

+++John Kelly verrät die Hintergründe seines Ausstiegs+++

Popsänger John Kelly (53) hat Einzelheiten zu seinem freiwilligen Ausscheiden aus „Let's Dance“ verraten: Demnach erlitt seine Frau Maite Itoiz (45) einen Zusammenbruch – und zwar wegen Sorgen angesichts des Corona-Dramas in ihrem Heimatland Spanien. „Es braucht seine Zeit, aber ich sehe eine positive Entwicklung. Sie hat seit Tagen keine Panikattacken mehr“, sagte der US-amerikanisch-irische Musiker im „Gala“-Interview.

„Als Musikproduzentin und Künstlerin ist sie es gewohnt, unter hohem Druck zu arbeiten. Sie ist durch viele extreme Situationen gegangen, die sie hätten zusammenbrechen lassen können. Sie hatte zwar schon mal Angst, aber die Panikattacken sind neu“, so Kelly. Vergangene Woche hieß es lediglich, es gebe einen Krankheitsfall in der Familie.

„Spanien ergriff sehr strenge Maßnahmen gegen das Virus, das ganze Land war seit Tagen eingesperrt“, sagte Kelly jetzt. Seine Frau habe sich Sorgen um ihn gemacht, gleichzeitig sei ihr Vater im Krankenhaus gewesen und sie durfte ihn nicht sehen – so erklärte der Sänger die Situation. „Mein Traum wurde vorzeitig beendet aber meine Liebe zu Maite steht an oberster Stelle. Ich muss auf sie aufpassen“, sagt Kelly gegenüber RTL.

Für die restlichen Tanzpaare dreht sich in dieser Woche alles um die Liebe – es ist „Love Week“ bei „Let’s Dance“. Die Promis werden Themen wie die erste Liebe, den ersten Kuss oder Liebeskummer aufs Parkett bringen.

Das sind die Einzeltänze der 6. Folge:

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen einen Quickstep zu „Liebeskummer lohnt sich nicht“ von Siw Malmqwist.

tanzen einen Quickstep zu „Liebeskummer lohnt sich nicht“ von Siw Malmqwist. Laura Müller und Christian Polanc tanzen einen Jive zu „Dein Ist Mein Ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze.

tanzen einen Jive zu „Dein Ist Mein Ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze. Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin tanzen einen Slowfox zu „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros.

tanzen einen Slowfox zu „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros. Luca Hänni und Christina Luft tanzen einen Paso Doble zu „I Was Made For Lovin' You“ von KISS.

tanzen einen Paso Doble zu „I Was Made For Lovin' You“ von KISS. Loiza Lamers und Andrzej Cibis tanzen einen Tango zu „Bang, Bang“ von Nancy Sinatra.

tanzen einen Tango zu „Bang, Bang“ von Nancy Sinatra. Moritz Hans und Renata Lusin tanzen einen Jive zu „Dance With Me Tonight“ von Olly Murs.

tanzen einen Jive zu „Dance With Me Tonight“ von Olly Murs. Ilka Bessin und Erich Klann tanzen einen Contemporary zu „Go Your Own Way“ von Fleetwood Mac.

tanzen einen Contemporary zu „Go Your Own Way“ von Fleetwood Mac. Tijan Njie und Kathrin Menzinger tanzen einen Jive zu „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen.

tanzen einen Jive zu „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen. Martin Klempnow und Marta Arndt tanzen eine Salsa zu „Eres Mi Sueno“ von Carlo Supo.

+++ Der letzte Walzer des Wackelkandidaten – und ein Comeback für Loiza Lamers +++

Moderator Sükrü Pehlivan muss die RTL-Tanzshow „Let's Dance“ verlassen. Er bekam für seinen Wiener Walzer am Freitagabend nicht ausreichend Punkte von der Jury und den Zuschauern. Bereits in der vergangenen Woche in der vierten Live-Show war er einer der zwei Wackelkandidaten gewesen.

„Meine Frau dachte eigentlich, dass ich in der zweiten Runde rausfliege“, sagte er scherzhaft nach seinem Tanz. Für ihn sei wichtig, wie er sich hier fühle. Er tanze für die Nation, das sei eben eine Unterhaltungsshow. „Es ist doch egal, wie viele Punkte ich habe.“