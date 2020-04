Discofox

Außer der Reihe wird auch der Discofox bei „Let’s Dance“ getanzt. Da hier aber weniger eindrucksvolle Choreographien möglich sind und der Tanz vor allem als Partytanz gilt, wird er in der Show als Marathon getanzt: Das Paar, das am besten tanzt und am längsten durchhält, bekommt die meisten Punkte. Der Tanz ging Mitte der 70er Jahre des 20- Jahrhunderts aus dem Foxtrott hervor, den Discotänzer um Elemente aus Swing, Boogie-Woogie und Two-Step erweiterten.

Aufgrund seines Disco-Hintergrunds passt der Tanz gut zu Schlagermusik, nicht selten wird zum Beispiel in Tanzschulen mit dem „Pur Party Hitmix“ zu diesem Tanz aufgefordert. Auch Songs wie „I Gotta Feeling“ von The Black Eyed Peas, „This Is What You Came For“ von Calvin Harris und Rihanna oder „I Will Survive“ von Glooria Gaynor eignen sich für den Discofox.

