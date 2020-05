Ein letztes Mal „Let’s Dance“ : Das erwartet die Zuschauer heute bei der großen Profi-Challenge

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius 24 Bilder Das war das Finale von „Let’s Dance“ 2020

Düsseldorf Nach dem Finale wirbelt „Let’s Dance“ noch ein letztes Mal für 2020 live über das RTL-Tanzparkett. Am Freitagabend zeigen die Profitänzer mal, was sie ohne Promi an ihrer Seite drauf haben. Doch der Sieger der diesjährigen Staffel fehlt.

Nach der Pflicht kommt die Kür! Eine Woche nach dem Finale von „Let’s Dance“ 2020, in dem Lili Paul-Roncalli sich den Sieg schnappte, schaltet RTL am Freitagabend noch ein letztes Mal für 2020 live ins Tanzstudio. Anlass ist „Die große Profi-Challenge“, die nach der Premiere 2019 erst zum zweiten Mal stattfindet. Was es damit auf sich hat und wer mitmacht.

Die Idee hinter der zusätzlichen Show nach dem eigentlichen Ende der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ ist es, den Tanzprofis noch einmal eine Bühne zu geben. Schließlich sind sie es, die den Promis vorher Woche für Woche das Tanzen beibringen und viele der Stars durch ihre Führung durch die Show tragen. Oft fallen schlussendlich aber nur die Namen der Promis. Deshalb bekommen die Profitänzer nun noch einmal die Gelegenheit, selbst im Rampenlicht zu stehen. Und natürlich, um zu zeigen, was sie ohne „VIP-Klotz am Bein“ drauf haben.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 30 Bilder „Let’s Dance“ 2020 - diese Kandidaten waren dabei

Die „Let’s Dance“-Jury um Joachim Llambi, Moti Mabuse und Jorge González ist natürlich auch in dieser Liveshow wieder mit dabei und wird die Leistungen ganz genau unter die Lupe nehmen. Der große Unterschied: Die Beurteilung der Juroren ist dieses Mal nicht ausschlaggebend für den Sieg. Wer die große Profi-Challenge gewinnt, entscheiden allein die Zuschauer.

Und die sehen am Freitagabend noch einmal alle bekannten Gesichter der Profitänzer. Naja, zumindest fast alle. Etwas überraschend fehlt Massimo Sinató, der als Tanzpartner von Lili Paul-Roncalli gerade erst die 13. Staffel gewonnen hat. Ebenfalls nicht mit dabei ist Vorjahressiegerin Ekaterina Leonova und Oana Nechiti. Zur Freude von „Lets Dance“-Urgestein Isabell Edvardsson gibt es aber auch ein neues Gesicht. Denn sie hat ihren Mann Marcus Weiss überredet, gemeinsam mit ihr anzutreten.

Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius 15 Bilder Das sind die Profitänzer bei „Let’s Dance“ 2020

Welche Paare bei „Die große Profi-Challenge“ mit welchen Tänzen antreten:

Renata und Valentin Lusin: Tango, Wiener Walzer, Quickstep & Slowfox.

Alona Uehlin und Anton Skuratov: Slowfox, Tango, Wiener Walzer & Hip Hop.

Regina und Sergiu Luca: Samba, African Dance & Rumba.

Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov: Tango Argentino, Rumba, Paso Doble & Contemporary.

Marta Arndt und Robert Beitsch: Contemporary, Rumba & Samba.

Isabel Edvardsson und Marcus Weiss: Rumba, American Smooth und Slowfox.

Christina Luft und Christian Polanc: Paso Doble, Flamenco, Samba, Salsa, Tango Argentino & Rumba.

Anne-Marie Kot und Erich Klann: Contemporary & Poledance.

Victoria Kleinfelder-Cibis und Andrzej Cibis: Rumba, Contemporary, Tango Argentino & Paso Doble.

Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov: Rumba, Samba & Contemporary.

