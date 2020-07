„Let’s Dance“-Pärchen : Luca Hänni und Christina Luft machen ihre Liebe öffentlich

View this post on Instagram

Yes was für ein toller Tag heute beim @fernsehgarten 🤩 hat es euch gefallen? Ach war das schön wieder ein bisschen zu tanzen gut das mein Profi @christinaluft mit dabei war danke dir🕺🏻💃🏻die Hüfte ist noch nicht eingerostet😄 weiter gehts #diamant #ShotWithHuawei #Huaweip40pro #single #mainz @huaweimobilech @zdfmediathek