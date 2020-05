Final-Spektakel bei RTL-Show : Warum für Siegerin Lili Paul-Roncalli „Let’s Dance“ härter war als eine Zirkusshow

Köln Lili Paul-Roncalli hat als erste Frau seit vier Jahren die Tanzshow „Let’s Dance“ bei RTL gewonnen. Nach ihrem Triumph am Freitagabend war die Zirkus-Artistin glücklich und ein wenig sprachlos.

Lili Paul-Roncalli kam nach dem Sieg bei „Let’s Dance“ am Freitagabend gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Seelenruhig gab sie das Siegerinterview, strahlte in diverse Kameras. Glücklich plauderte die Zirkus-Artistin und Tochter von Roncalli-Gründer Bernhard Paul über ihren Triumphzug in einer der unterhaltsamsten und stärksten „Let’s Dance“-Staffeln aller Zeiten. „Tausend Dank, wir fassen es immer noch nicht“, sagte Paul-Roncalli später in einem RTL-Interview.