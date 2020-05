Sieg im „Let’s Dance“-Finale : Lili Paul-Roncalli macht das Tanzstudio zu ihrer Manege

Köln 264 von 270 möglichen Punkten: So umkämpft war das Finale zwischen Luca Hänni, Lili Paul-Roncalli und Moritz Hans. Mit der Zirkusartistin gewinnt erstmals seit 2016 wieder eine Frau die RTL-Tanzshow.

Eine Woche, zwei Finalshows, keine Zuschauer: Es sind besondere Zeiten in Fernseh-Deutschland. Schon ProSieben musste Corona-bedingt am Donnerstagabend beim Finale von Germany‘s Next Topmodel in Berlin auf sein Publikum verzichten - und darüber hinaus auch auf Model-Mama Heidi Klum, die aus Los Angeles dazugeschaltet wurde. Am Freitag dasselbe Bild in Köln-Ossendorf. Beim Finale der Tanz-Show „Let‘s Dance“ standen leere Stühle statt jubelnder Fans im Studio.