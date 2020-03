Für seine Teilnahme bei der Tanzshow wird Njie bei „Alles was zählt“ pausieren. „Es war eine bewusste Entscheidung von mir und meinem Agenten in Absprache mit der Produktion. Wenn ich etwas tue dann zu 100 Prozent. Da will ich voll bei "Let's Dance" sein. Und deswegen werde ich ab dem 1.3. bei "Alles was zählt" pausieren, dann hoffentlich – wenn alles gut läuft – für drei Monate bei "Let's Dance" sein und danach bin ich wieder back on track bei "Alles was zählt".