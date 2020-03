„Let’s Dance“ 2020 : Mit diesen Tänzen wollen die Promis in der zweiten Show überzeugen

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 30 Bilder „Let’s Dance“ 2020 - diese Kandidaten sind dabei.

Köln Eine Woche lang haben sie sich vorbereitet, jetzt müssen die Kandidaten der neuen Staffel von „Let’s Dance“ zum zweiten Mal auf dem Tanzparkett ran.

Cha Cha Cha, Jive und Wiener Walzer: Nach dem Ausscheiden von Fußballspielerin Steffi Jones in der vergangenen Woche geht es am Freitag bei RTL mit der zweiten regulären "Let’s Dance"-Folge weiter. Noch 13 Stars und Profitänzer müssen sich in ihren Einzeltänzen beweisen.

Das sind die Tänze der 2. Folge von „Let’s Dance“:

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen Jive zum Song „Lollipop“ von The Chordettes.

tanzen Jive zum Song „Lollipop“ von The Chordettes. Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin mit der Rumba zu „No Matter What“ von Boyzone.

mit der Rumba zu „No Matter What“ von Boyzone. Loiza Lamers und Andrzej Cibis versuchen sich am Contemporary zu „Schön genug“ von Lina Maly.

versuchen sich am Contemporary zu „Schön genug“ von Lina Maly. Ilka Bessin und Erich Klann schwingen das Tanzbein zum Cha Cha Cha und „Respect“ von Aretha Franklin.

schwingen das Tanzbein zum Cha Cha Cha und „Respect“ von Aretha Franklin. Laura Müller und Christian Polanc widmen sich dem Wiener Walzer, begleitet von „You Don't Own Me“ von Grace.

widmen sich dem Wiener Walzer, begleitet von „You Don't Own Me“ von Grace.



Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin tanzen Cha Cha Cha zu „On The Floor“ von J. Lo ft. Pitbull.

tanzen Cha Cha Cha zu „On The Floor“ von J. Lo ft. Pitbull. Tijan Njie und Kathrin Menzinger wirbeln ebenfalls zum Cha Cha Cha und „Don't Start Now“ von Dua Lipa.

wirbeln ebenfalls zum Cha Cha Cha und „Don't Start Now“ von Dua Lipa. John Kelly und Regina Luca versuchen sich am Jive zu „Can't Take My Eyes Off You“ von Frankie Valli.

versuchen sich am Jive zu „Can't Take My Eyes Off You“ von Frankie Valli. Moritz Hans und Renata Lusin schwingen die Hüfte zum Tango und „When Doves Cry“ von Prince.

schwingen die Hüfte zum Tango und „When Doves Cry“ von Prince. Aílton und Isabel Edvardsson tanzen den langsamen Walzer zu „When I Need You“ von Leo Sayer.

tanzen den langsamen Walzer zu „When I Need You“ von Leo Sayer. Martin Klempnow und Marta Arndt treten mit dem Charleston zu „A Cool Cat In Town“ von Tape Five auf.

treten mit dem Charleston zu „A Cool Cat In Town“ von Tape Five auf. Luca Hänni und Christina Luft tanzen den langsamen Walzer zu „Can't Stop The Feeling“ von Tore Bojsten als Justin-Timberlake-Cover.

tanzen den langsamen Walzer zu „Can't Stop The Feeling“ von Tore Bojsten als Justin-Timberlake-Cover. Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin schwingen das Tanzbein zum Charleston und „Bella Ciao“.

28.Februar

Folge 1: Tänzerische Höchstleistungen und ein Wettstreit abseits des Parketts

Es ist Freitagabend, kurz nach acht. Die Kandidaten von „Let’s Dance“ – Profitänzer wie Promis – stehen auf dem Tanzparkett in einem Kreis und stimmen sich auf die Sendung ein, die in wenigen Minuten beginnt. Von den Kameras unbeobachtet, aber vor den Augen der Zuschauer im Studio legen sie jeweils eine Hand in die Mitte und rufen gemeinsam: „Let’s Dance“. Dann ermutigen sie sich gegenseitig für die anstehenden Tänze und wünschen sich viel Erfolg.

„Das ist wirklich abgefahren. Man kennt die anderen jetzt grad mal zwei Wochen und doch kennt man sich schon so gut. Die Community ist schon sehr eng hier“, sagt Moritz Hans, der nach „Ninja Warrior“ nun bei „Let’s Dance“ möglichst weit kommen will. Und diese Gemeinschaft ist wichtig für die Promis, die sich auf das Tanzparkett wagen. Denn die meisten von ihnen haben mit Unsicherheiten zu kämpfen, entweder weil sie wenig Tanzerfahrung haben wie Ailton oder Steffi Jones oder weil sie den Prominentenstatus nicht gewohnt sind wie Moritz Hans. Diese Unsicherheit steht ihm in der ersten Show jedoch nicht im Weg: Mit ihrem Cha Cha Cha holen Renata Lusin und er 18 Punkte von der Jury und feiern so um kurz nach Mitternacht nicht nur Moritz Geburtstag, sondern auch ihren Einzug in die zweite Show.

Auch Ilka Bessin schafft es gemeinsam mit Erich Klann in die nächste Runde. Die beiden bekommen für ihren Wiener Walzer 16 Jury-Punkte und liefern gleich noch den emotionalsten Tanz des Abends ab. Sie tanzen zu „Rot sind die Rosen“ – ein Lied, das Ilka mit ihrem verstorbenen Vater verbindet. Nicht nur negative Gefühle verbinde sie damit, sagt die Komikerin hinterher: „Emotionalität hat ja immer auch was mit Freude zu tun. Es bedeutet immer, dass man in einem bestimmten Moment glücklich ist. Aber es kann auch immer mit Tränen verbunden sein, das ist gar nicht schlimm.“

Am meisten beeindruckt Publikum und Jury der Tango Argentino von Lili Paul-Roncalli mit Massimo Sinato sowie der Tango von Tijan Njie und Kathrin Menzinger. Lili und Massimo räumen die erste 10-Punkte-Bewertung der Staffel ab: Jorge Gonzalez ist von der Leistung der Zirkusartistin so begeistert, dass er die Höchstwertung herausholt. Auch Joachim Llambi ist beeindruckt. „An dieser Performance wird sich die ganze Staffel messen lassen müssen“, verkündet der sonst so kritische Juror.

Bei Tijan und Kathrin wiederum kann Motsi ihre Begeisterung nicht zurückhalten. „Wow, einfach nur wow. Ich raste aus“, sagt sie nach dem Auftritt. Auch jetzt ist es wieder Jorge, der die 10-Punkte-Kelle zückt. Er lobt nicht nur den „Alles was zählt“-Darsteller, sondern zeigt sich auch von der Profitänzerin beeindruckt: „Kathrin, du warst super!“

Tatsächlich hat Kathrin die Zeit vor ihrem Auftritt genutzt, um sich immer wieder zu dehnen oder einzelne Schritte ihrer Performance durchzugehen, scheint abseits der Kameras in Gedanken bei ihrem anstehenden Tanz zu sein. Und das, obwohl Tijan und sie aus der vergangenen Woche das Direktticket in die nächste Show hatten und nicht darum bangen mussten, rauszufliegen. Der Aufwand hat sich gelohnt.

Auch andere Profis und Promis nutzen die Werbepausen, um sich auf ihren Auftritt vorzubereiten, ohne dabei von den Kameras gefilmt zu werden. Andere lassen sich nachschminken oder führen Interviews. Auch Motsi und Jorge nutzen die Pausen gelegentlich, um selbst ein bisschen zu tanzen, ebenso wie es auch einige Zuschauer in einer Pause dürfen. Profitänzer Massimo verteilt sogar Süßigkeiten im Publikum – wenn auch nur in dem Block, der der Kandidaten-Lounge am nächsten ist.

Komiker Martin Klempnow kann es in einer Unterbrechung nicht lassen, voll Inbrunst zu dem Backstreet-Boys-Klassiker „I want it that way“ zu tanzen. Das bleibt vom Publikum nicht unbemerkt und Martin scheint selbst überrascht, dass er auf einmal angefeuert wird. Bei seinem eigentlichen Tanz in der Show kommt er jedoch weniger gut an, zumindest bei der Jury. Und obwohl er selbst sein größter Kritiker ist, ärgert ihn die Bewertung von Joachim Llambi, der ihm nur einen einzigen Punkt gibt. „Der Llambi ist ja echt ein scharfer Hund. Ich habe so eine Wut gerade. Natürlich hat er Recht, aber immerhin ist das erst mein achter Tag, an dem ich tanze“, sagt Martin nach Ende der Show mit einem Lachen. Einen Auftritt seines Alter Ego „Dennis aus Hürth“ könne er sich übrigens vorstellen, er hat sich das sogar gewünscht. Ob es dazu kommt, weiß er aber noch nicht. Auch nicht, wie „Der Dennis“ beim Llambi ankommen würde.

Laura Müller ist mit ihrem Ergebnis ebenfalls nicht ganz zufrieden. Die Wendler-Freundin tanzte einen Cha Cha Cha mit Christian Polanc und wurde von der Jury mit 14 Punkten bewertet. „Natürlich erhofft man sich gute Punkte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist man natürlich ein bisschen traurig“, sagt sie nach der Entscheidung. Gerade deswegen will sie jetzt aber die nächste Woche nutzen und besser werden. Auch ihr Tanzpartner freut sich, dass sie weiter gekommen sind, äußert aber auch Kritik gegenüber der Jury: „Ich hätte den einen oder anderen Punkt mehr verdient gesehen und fand das Urteil ein bisschen hart im ersten Moment.“

Unterstützt wird Laura während der Sendung von ihrem Freund, Michael Wendler. Der sitzt im Publikum, wird von den Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich aber zum Ende der Show in den Mittelpunkt gerückt. Dabei geht es jedoch nicht um seine tanzende Freundin, sondern um den Streit mit Oliver Pocher. Der hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder über den Wendler lustig gemacht, was der Schlagersänger nicht unkommentiert ließ. Der öffentlich ausgetragene Streit wird am Sonntag ins Fernsehen verlagert. „Soll ich kommen?“, fragt der Wendler auf die von Pocher ausgerufene Show angesprochen ins „Let’s Dance“-Publikum. Der Applaus darauf ist sehr verhalten.

Das Duell wird wohl trotzdem stattfinden. Immerhin können die beiden Kontrahenten im Studio von „Let’s Dance“ bereits gegeneinander wettern. Denn auch Oliver Pocher ist gekommen – und stichelt weiter gegen den Wendler: „Glückwunsch zu deinem Hit ‚Egal‘, den du ja auch dank mir hattest“, sagt er unter anderem. Der Wendler wiederum gibt sich siegessicher: „Wer austeilt, muss auch einstecken können.“

Der Vorgeschmack auf den Wettstreit zwischen den beiden dient den Moderatoren der Tanzshow als Überbrückung bis zur Entscheidung. Während des Streitgesprächs holt ein Zuschauer den Umschlag mit dem Ergebnis ab. Für die Menschen im Studio ist der zufällig ausgewählte junge Mann kein Unbekannter: Während der ersten Werbepause trat er gegen einen anderen Zuschauer in einem kurzen, improvisierten Tanz-Battle an. Noch ein Wettstreit dieses Abends.

Der zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher jedenfalls ist schnell wieder vergessen, als Victoria Swarovski und Daniel Hartwich die Entscheidung verkünden. Am Ende ist es Ex-Fußball-Profi Steffi Jones, die gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch die Sendung verlassen muss. Für ihren Quickstep bekamen sie nur elf Punkte von der Jury. Alle anderen dreizehn Paare treten in der kommenden Woche wieder gegeneinander an. Welche Tänze sie dann tanzen werden, erfahren sie am Sonntag – wahrscheinlich noch bevor Pocher und der Wendler ihren Wettstreit entscheiden.

28.Februar

Das sind die Tänze in Folge 1

Auch bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ wird es am Freitag aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus in Deutschland etwas anders zu gehen. Wie die Macher der Sendung via Instagram mitteilten, werden alle Stars und Tänzer auf Umarmungen und Bussies verzichten – zu hoch ist das Risiko einer Ansteckung mit der neuartigen Covid-19-Krankheit. „Bei einer so körperlichen Sache wie dem Tanzen ist gar kein Körperkontakt sicherlich auch nicht ganz zu vermeiden“, heißt es in einem Statement. „Nichtsdestotrotz wollen wir alle umso mehr darauf achten, das bestehende Infektionsrisiko auf ein Minimum zu beschränken.“

In der ersten richtigen Folge des Tanzwettstreits fliegt der erste Promi raus – mit diesen Tänzen gehen die Stars ins Rennen und wollen die Jury überzeugen.

Das sind die Tänze der 1. Folge von Let's Dance

Ulrike von der Groeben und Valentin Lusin tanzen den Langsamen Walzer zu "Imagine" von John Lennon

tanzen den Langsamen Walzer zu "Imagine" von John Lennon I lka Bessin und Erich Klann tanzen den Wiener Walzer zu "Rot sind die Rosen" von Semino Rossi

tanzen den Wiener Walzer zu "Rot sind die Rosen" von Semino Rossi J ohn Kelly und Regina Luca tanzen den Wiener Walzer zu "La Valse D'Amelie" von Yann Tierse

tanzen den Wiener Walzer zu "La Valse D'Amelie" von Yann Tierse Loiza Lamers und Andrzej Cibis tanzen den Quickstep zu "Born This Way" von Lady Gaga

tanzen den Quickstep zu "Born This Way" von Lady Gaga Laura Müller und Christian Polanc tanzen den Cha Cha Cha zu "Hot 2 Touch" von Felix Jaehn

tanzen den Cha Cha Cha zu "Hot 2 Touch" von Felix Jaehn Luca Hänni und Christina Luft tanzen Salsa zu "Hot in Herre" von Nelly

tanzen Salsa zu "Hot in Herre" von Nelly Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen Tango zu "Maintenant" von Rupa & the April Fishes

tanzen Tango zu "Maintenant" von Rupa & the April Fishes Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin tanzen den Wiener Walzer zu "Dangerous Woman" von Ariana Grande

tanzen den Wiener Walzer zu "Dangerous Woman" von Ariana Grande Steffi Jones und Robert Beitsch tanzen Quickstep zu "Let's Get Loud" von Jennifer Lopez

tanzen Quickstep zu "Let's Get Loud" von Jennifer Lopez Martin Klempnow und Marta Arndt tanzen Cha Cha Cha zu "Küssen Verboten" von Die Prinzen

tanzen Cha Cha Cha zu "Küssen Verboten" von Die Prinzen Ailton und Isabel Edvardsson tanzen Salsa zu "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Teló

tanzen Salsa zu "Ai Se Eu Te Pego" von Michel Teló Sükrü Pehlivan und Alona Uehlin tanzen Tango zu "Skyfall" von Adele

tanzen Tango zu "Skyfall" von Adele Moritz Hans und Renata Lusin tanzen Cha Cha Cha zu "Sucker" von Jonas Brothers

tanzen Cha Cha Cha zu "Sucker" von Jonas Brothers Tijan Njie und Kathrin Menzinger tanzen Tango zu "Bad Guy" von Billie Eilish

22. Februar

Das passierte in der Auswahl-Sendung

Schon in der ersten Sendung ging es für die Promis darum, Jury und Publikum von sich zu überzeugen. Schauspieler Tijan Njie (28) ist das gelungen: Er bekam von den Fernsehzuschauern die meisten Stimmen und hat damit in der ersten regulären Folge am 28. Februar einen Vorteil. Rausgewählt werden kann er dann nicht, sondern hat ein Direktticket für die zweite Runde sicher.

Auch die Jury war begeistert von Tijan Njie: Mit 23 Punkten erhielt er die höchste Punktzahl in der Gesamtwertung. Auf ihn folgt Artistin Lili Paul-Roncalli mit 21 Punkten. Sie tanzten in der dritten Gruppe gemeinsam mit Wendler-Freundin Laura Müller (17 Punkte) den Salsa „Senorita“ von Shawn Mendes und Camila Cabello. Punktemäßig am schlechtesten schnitt Fußballspieler Ailton (46) ab: Er bekam nur zehn Punkte in der Gesamtwertung. Gemeinsam mit Musiker John Kelly (17 Punkte) und Schauspieler Martin Klempnow (13 Punkte) tanzte er in Gruppe fünf Quickstep zu „Save Your Kisses For Me“ von Brotherhood of Man.

Gruppe eins bildeten Moderatorin Ulrike von der Groeben (elf Punkte), Model Loiza Lamers (15 Punkte) und Sänger Luca Hänni (20 Punkte) mit einem Cha Cha Cha zu „Evacuate The Dancefloor“ von Cascada. In Gruppe zwei wurde Wiener Walzer getanzt zu „Sign Of The Times“ von Harry Styles. Hier fegten Fußballspielerin Steffi Jones (11 Punkte), „Ninja Warrior“-Gewinner Moritz Hans (15 Punkte) und Moderator Sükrü Pehlivan (16 Punkte) übers Parkett. Einen Tango gab es in Gruppe vier zu Shaggy und „Hey Sexy Lady“. Das einzige Duo des Abends bestand aus Komikerin Ilka Bessin (15 Punkte) und Rapperin Sabrina Setlur (15 Punkte).

Die regulären Liveshows beginnen dann am kommenden Freitag. Dafür stehen nun auch die Paarungen fest:

Artistin Lili Paul-Roncalli tanzt mit Massimo Sinató.

Moderatorin Ulrike von der Groeben tanzt mit Valentin Lusin.

Model Loiza Lamers tanzt mit Andrzej Cibis.

Fußballspielerin Steffi Jones tanzt mit Robert Beitsch.

Komikerin Ilka Bessin tanzt mit Erich Klann.

TV-Sternechen und Wendler-Freundin Laura Müller tanzt mit Christian Polanc.

Rapperin Sabrina Setlur tanzt mit Nikita Kuzmin.

Schauspieler Tijan Njie tanzt mit Kathrin Menzinger.

Musiker John Kelly tanzt mit Regina Luca.

„Ninja Warrior“-Sieger Moritz Hans tanzt mit Renata Lusin.

Fußballer Ailton tanzt mit Isabel Edvardsson.

Schauspieler Martin Klempnow tanzt mit Marta Arndt.

Sänger Luca Hänni tanzt mit Christina Luft.

Moderator Sükrü Pehlivan tanzt mit Alona Uehlin.

Schon bei der „Kennenlernshow“ freute sich RTL aber über gute Quoten: Mit im Schnitt 4,57 Millionen Zuschauern war die Sendung die Nummer eins am Freitagabend, hieß es in einer Mitteilung.

21. Februar

Wird der Wendler im Studio seine Laura anfeuern?

Michael Wendler (47) ist zu einer festen Säule im RTL-Programm geworden - auch ohne großes eigenes Zutun. Dass der Schlagerstar im Gespräch bleibt, ist den Frauen aus dem Kosmos des singenden Speditionskaufmanns zu verdanken. Los ging es im Januar, als Wendler-Ex Claudia ins Dschungelcamp zog, um von ihren Mitcampern leidlich erfolgreich über die Trennung des einstigen Paares ausgequetscht zu werden. Nun tritt die nächste Frau vor die Kameras - besser: Sie tanzt. Laura Müller, 19 Jahre jung und neue Wendler-Freundin, tritt in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ an.

Die als „TV-Persönlichkeit“ in den Kandidatenreigen eingeführte junge Frau, geboren in Sachsen-Anhalt, gibt sich vor dem Start der neuen Staffel am Freitag (21. Februar, 20.15 Uhr, RTL) gegenüber RTL ehrfürchtig: „Für mich ist "Let's Dance" der Ritterschlag aller Fernsehformate.“ Tatsächlich muss man sagen: Es gibt kaum eine andere Show, die ein derartiges Potpourri an Promis aufs Parkett bringt. Sprich: Es sind auch mal welche dabei, die noch nicht durch sämtliche Reality-Shows getingelt sind. „Let's Dance“ strahlt eine gewisse Klasse aus - nun eben erweitert um den Wendler'schen Trash-TV-Faktor.

In der nunmehr 13. Staffel lassen sich 14 Promis zum Tanz bitten. Etwa Komikerin Ilka Bessin (48), die man früher als „Cindy aus Marzahn“ kannte und die nach eigenen Angaben lange überlegt hat: „Wenn man sich als dicke Frau vor Millionen von Zuschauern freiwillig auf das Tanzparkett stellt und sich dann auch noch von der Jury und dem Fernsehzuschauer bewerten lässt, ist das schon nicht so einfach.“

Ebenfalls aus dem Comedy-Fach stammt Schauspieler Martin Klempnow (46, „Dennis aus Hürth“). Aus dem traditionell gut vertretenen Sport-Bereich ist Ex-Fußballerin Steffi Jones (47) dabei, ebenso der ehemalige Bundesliga-Profi Ailton (46, unter anderem Werder Bremen), der zwar einst kunstvolle Tore schoss, in der Gesamterscheinung aber nicht unbedingt an eine Tanzkarriere denken lässt. Aber: Wer weiß? In der zwölften Staffel gewann etwas überraschend Ex-Handballer Pascal Hens.

Weitere bekannte Kandidaten: Rapperin Sabrina Setlur (46), Kelly-Family-Sänger John Kelly (52), Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben (62) und der „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner Luca Hänni (25). Eher ein Fall für Promi-Nerds sind die Namen Sükrü Pehlivan (Moderator, 47, „Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller“), Lili Paul-Roncalli (Artistin, 21), Moritz Hans (23, Sportler, „Ninja Warrior Germany“) und Tijan Njie (28, Schauspieler, „Alles was zählt“). Loiza Lamers (25) gewann als Transgendermodel das holländische Pendant von „Germany's Next Topmodel“.

Am Spielprinzip hat sich nichts geändert: Prominenter Amateur tanzt mit unbekanntem Profitänzer, der dadurch selbst irgendwann ein bisschen Bekanntheit erlangt. Beispiele dafür sind Massimo Sinató oder Isabel Edvardsson, die auch diesmal wieder mittanzen. Je nachdem, welchem Promi sie zugeteilt werden, kann es sich um eine Partnerschaft handeln, die auf Monate angelegt ist. Oder auf Jahre - Sinató ist mit seiner einstigen „Let's Dance“-Partnerin Rebecca Mir mittlerweile verheiratet. In der Jury sitzen wieder der strenge Joachim Llambi sowie Motsi Mabuse, und Jorge González.

Wer die Show diesmal nur gucken will, um die neuesten Volten im Hause Wendler mitzubekommen, darf übrigens Hoffnung haben: Freundin Laura deutet an, dass der Schlagerbarde („Sie liebt den DJ“) aus Dinslaken bei Duisburg - mittlerweile in Florida zu Hause - Deutschland mit seiner Anwesenheit beehren könnte. „Michael ist eine große Stütze und ich bin froh, dass er vor allem in den ersten Shows dabei ist.“

7. Februar

Diese Profitänzer machen mit