„Let’s Dance“ 2024 Maite Kelly – keine „Let's Dance“-Ratschläge für Neffen Gabriel

Einmal mit Susan Sideropoulus und einmal mit Maite Kelly gewann Christian Polanc die Sendung „Let’s Dance“. Obwohl er in der aktuellen Staffel nicht dabei ist, verfolgt er die Show eng. In seinem Podcast „Let’s talk about Let’s Dance“ bewertet er jeden Montag die Darbietungen der Kandidaten – zusammen mit dem ehemaligen Handballprofi Pascal Hens. Zum Schauspieler Mark Keller sagt er: "Seine Taktik ist wahrscheinlich, die Jury einfach so zuzureden, dass die dann gar nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwas zu sagen. Hat auch ganz gut funktioniert.“