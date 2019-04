„Let’s Dance“ 2019 : Sein letzter Tango: Thomas Rath muss Let’s Dance verlassen

Köln Thomas Rath muss in der vierten Folge der Live-Tanzschau auf RTL Abschied nehmen. Die „Let’s Dance“-Jury und das Publikum waren von der Leistung des Designers nicht überzeugt. Andere Tänzer begeisterten mit tollen Vorführungen und ließen das Parkett vibrieren.

Für die übrigen Tänzer und die Zuschauer war der Abend ein Fest für die Sinne. Gefühl, Herz und Romantik waren Trumpf in der vierten Folge von Let’s Dance auf RTL. Barbara Becker darf sich nach ihrer beeindruckenden Vorführung mit Recht “Queen of Tango” nennen. Für ihre tolle Leistung mit Tanzpartner Massimo bekommt sie Standing Ovations und 29 Punkte. Auch für Motsi Mabuse ist ihre Vorführung ein absolutes Meisterwerk und Anlass genug, den Tanz umzubenennen: "Es gibt keinen 'Tango Argentino' mehr, es gibt jetzt nur noch einen 'Tango Barbara'."

Doch am vierten Abend zogen noch viele weitere begeisternde Tänze Publikum und Jury in ihren Bann: Benjamin und Isabel brachten mit ihrem Paso Doble das Parkett zum Beben und ertanzten sich 26 Punkte. Der Wiener Walzer von Ella und Valentin war ein Feuerwerk an Gefühl. Dschungelköniging Evelyn Burdecki und ihr Tanzpartner Evgeny tanzen mit ganz offensichtlichem Spaß ihren Jive - Die Jury war allerdings nicht überzeugt und hatte für ihre Vorführung nur 10 Punkte übrig. Mit viel Leidenschaft wirbelten Nazan Eckes und Christian Polanc übers Parkett. Sexy aber nicht wirklich mit Talent schlagen sich zuletzt die Girls im Dance Battle - 5 Punkte lautete die Wertung für die Damen-Truppe, die Boys gewannen.

Mit diesen Tänzen gingen die Promis aufs Parkett

Moderatorin Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Rumba zu "All By Myself" (Celine Dion)

Der große Moment von Evelyn Burdecki

Nein, es mangelt nicht an Drama und großen Gefühlen bei dieser Staffel von „Let’s Dance“. Die größte Geschichte des Abends lieferte dieses Mal die Düsseldorfer Dschungelkönigin Evelyn Burdecki. Evelyn hatte sich vor Kurzem von ihrem Shorttime-Lover Domenico de Cicco getrennt und schien den Schmerz nun wegtanzen zu wollen. Zu „Fallin’“ von Alicia Keys legte die 30-Jährige jedenfalls einen gefühlvollen Auftritt hin. „Du verliebst dich und bist so glücklich. Aber dann wirst du auch enttäuscht und verletzt. Und dann fällst du so unendlich tief“, erklärte Evelyn ihre Song-Auswahl. Das Publikum schätzte so viel Ehrlichkeit und auch die Jury war bester Dinge. „Diese Momente hab ich gespürt. Und deine Körperhaltung war richtig gut“, lobte Jorge González.