„Let’s Dance“ 2019 : Verletzungs-Schock bei Benjamin Piwko

15 Bilder "Let's Dance" 2019 - wer ist raus?

Köln Glänzen konnten Benjamin Piwko und Isabels Edvardsson nicht auf dem Parkett. Doch erst später wurde der Grund klar: Der gehörlose Tänzer hat sich während des Auftritts verletzt, fehlte am Ende in der Show. Wie es ihm geht - und wer rausflog.

Der gehörlose Tänzer Benjamin Piwko hat bei seinem Auftritt am Freitagabend wirklich kein Glück: Erst bekommt er für seine Darbietung eines Jive mit Partnerin Isabels Edvardsson (36) zu „Don’t Speak“ von No Doubt nur magere 12 Punkte. Als sich die Paare dann gemeinsam auf dem Parkett einfinden, ist von ihm nichts zu sehen.

Was war passiert? Kaum einem ist aufgefallen, dass sich Piwko bei dem missglückten Auftritt auch noch verletzt hat. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski erklären sein Fehlen sichtlich betreten. Demnach zog sich der Tänzer eine Blockade am Kreuzbein-Darmbein-Gelenk zu.

Kurz nach der Sendung gab der 38-Jährige aber Entwarnung: Er sei vom Physiotherapeuten wieder eingerenkt worden und könne das Training fortsetzen. Glück im Unglück - rausgeflogen ist nämlich Schauspielerin Ulrike Frank. Und Piwko bekommt in der kommenden Ausgabe eine neue Chance.

Schauspielerin Ulrike Frank muss das Parkett verlassen

Für GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank war die sechste Folge der RTL-Tanzschow die letzte: Ihre Leistung auf dem Parkett überzeugte die Jury nicht mehr.

46 Bilder "Let's Dance" 2019 - diese Kandidaten sind dabei.

Zweimal gab’s von der Jury am Abend die volle Punktzahl: Pascal Hens und Ekaterina Leonova begeisterten mit ihrem Contemporary und räumten 30 Punkte ab. Ella Endlichs und Valentin Lusins Tango war ebenfalls professionell und wurde als überzeugende Leistung bewertet. Auch Nazan Eckes und Christian Polanc gelang mit ihrem Charleston eine tolle Vorführung und ertanzten sich 27 Punkte.

Richtig heiß schob Evgeny Vinokurov Tanzpartnerin Evelyn Burdecki beim Salsa übers Parkett. Der Jury war die Leistung allerdings nur 19 Punkte wert. Joachim Llambi fand Benjamin Piwkos Jive nicht überzeugend: Klar, er könne nicht hören, sagte der Juror in der Pause, aber er würde bewertet wie alle anderen. Eher amüsant als gekonnt war der Cha Cha Cha von Oliver Pocher und Christina Luft. Sie bekommen 13 Punkte und jede Menge Lacher.

Das waren die Tänze der sechsten Live-Show im Überblick:

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzen Salsa zu "Amores Como El Nuestro" (Jerry Rivera)

Moderatorin Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Charleston zu "Five Foot Two, Eyes Of Blue" (Art Landry)

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann tanzen Jive zu "Part Time Lover" (Stevie Wonder)

Designerin Barbara Becker und Massimo Sinato tanzen Paso Doble zu "You've Got The Love" (Florance + The Machine)

Sängerin Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Tango zu "Jalousie" (Jacob Gade)

GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank und Robert Beitsch tanzen Contemporary zu "Sailing" (LYO)

Schauspieler Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzen Jive zu "Don't Speak" (No Doubt)

Profi-Handballer Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Contemporary zu "You Are The Reason" (Calum Scott)

Comedian Oliver Pocher und Christina Luft tanzen Cha Cha Cha zu "Relight My Fire" (Take That)

Wie Kerstin Ott sich aus der Show redete

Am Freitagabend ging Kerstin Ott zum letzten Mal aufs Parkett. Doch offenbar war das Aus bei „Let's Dance“ für die 37-Jährige kein Grund zur Trauer. Im Gegenteil: Ihren finalen Auftritt nahm die Sängerin zum Anlass, sich selbst auf die Abschussliste zu setzen.

Als erste Frau mit einem weiblichen Tanzprofi an ihrer Seite hat Kerstin Ott bei „Let's Dance“ zweifellos Geschichte geschrieben. Doch glückliche Erinnerungen konnte die 37-Jährige nicht allzu viele mitnehmen. Ihre Tanzleistungen blieben unter den Erwartungen, das Publikum brachte sie nie wirklich auf ihre Seite.

„Wir sind jetzt schon in der fünften Show und ich bin immer noch nicht lockerer und nicht entspannter“, lautete ihr Fazit. „Let's Dance“ werde für sie von Woche zu Woche schwieriger. „Ich fühle mich so fehl am Platz, dass ich mich einfach auch sehr unwohl fühle“, erklärte Ott vor laufender Kamera. „Und ich kann nicht jede Woche sagen, bitte ruft für mich an, wenn ich mittlerweile denke: Bitte, ruft nicht mehr an.“

Ihre Wunsch sollte erhört werden. Neben erneut negativen Jury-Bewertungen gab es auch das gewünschte negative Urteil im Telefon-Voting. Und so schreibt Kerstin Ott wahrscheinlich auch in einer weiteren Kategorie „Let's Dance“-Geschichte: „Erste Kandidatin, die sich tierisch darüber freut, dass sie rausgeflogen ist.“ Herzlichen Glückwunsch!

Für Kerstin Ott ist "Let’s Dance" vorbei

Für ihre Salsa-Performance ertanzten sich Kerstin Ott und Regina Luca nur 7 Punkte. Die Bewertung und harschen Worte von Jury-Mitglied Llambi bringen Ott anschließend sogar zum Weinen. „Ich habe alles gegeben“, sagt die Sängerin. Doch für sie ist die Show nun zu Ende. Joachim Llambi fehlten bei ihrer Darbietung Enthusiasmus und „der Ehrgeiz alles zu geben“. Sie hätte „im Kopf schon abgeschlossen“ mit der Show, dann erinnert er sie auch noch daran, dass sie einen Vertrag unterschrieben habe, der beinhalte „nie aufzugeben“. Ott ist sauer und traurig. Aber vielleicht ist ihr Abschied für alle keine schlechte Entscheidung. Denn schon vor der Show hatte Ott gesagt, seit fünf Wochen müsse sie etwas darstellen, was sie nicht sei, das zehre an den Nerven.

Echte tänzerische Highlights boten viele der anderen Tänzerinnen und Tänzer: Barbara und Massimo überzeugen mit einem tollen Charleston. Ella und Valentin bekamen von der Jury sogar 30 Punkte für einen heißen Samba. Ebenfalls volle Punktzahl, dazu auch noch La-Ola-Welle und tosenden Applaus gab es für Pascal und Ekaterinas Quickstep. Ulrike und Robert bekommen für ihren Paso Doble ebenfalls gute Werte.

Das waren die Tänze der 5. Live-Show von "Let’s Dance":

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28): Tango: "Don't Stop The Music" (Rihanna)

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40): Salsa: "Timbale" (Belle Perez)

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32): Langsamer Walzer: "Can You Feel The Love Tonight" (Elton John)

Designerin Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38): Charleston: "Bailar" (Deorro feat. Elvis Crespo)

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32): Samba: "Taki Taki" (DJ Snake feat. Selena Gomez)

GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27): Paso Doble: "Entre Dos Tierras" (Héroes del Silencio)

Sängerin und DJane Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30): Salsa: "Vamos A Bailar" (Gipsy Kings)

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36): Rumba: "Shallow" (Lady Gaga feat. Bradley Cooper)

Profi-Handballer "Pommes" Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32): Quickstep: "Wenn Nicht Jetzt Wann Dann" (Höhner)

Moderator und Comedian Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29): Paso Doble: "Bohemian Rhapsody" (Queen)

Nach kurzer Pause geht die Show jetzt weiter

Nach der kleinen Pause am vergangenen Freitag, heißt es am 26. April um 20.15 Uhr wieder: Ab auf's Parkett! „Let's Dance“ geht in einer neue Runde. Zehn Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in der fünften Live-Show wieder dem Urteil der Jury.

In der letzten Folge musste Thomas Rath die Show verlassen. Aber auch Kerstin Ott hat gezittert, bekam sie doch die wenigsten Jurypunkte der aktuellen Staffel.

In der fünften Folge trauen sich gleich zwei Paare an eine Salsa, darunter auch Kerstin Ott mit iherer Partnerin Regina Luca. Man darf gespannt sein, ob die Jury dieses Mal milder gestimmt sein wird. Zwei weitere Paare tanzen den Paso Doble. Ein Pärchen wird sich an einer Samba versuchen.

12 Bilder Das sind die bisherigen "Let's Dance"-Sieger.

Warum das RTL-Tanzlokal am Karfreitag nicht öffnete

Seit gut einem Monat wird Freitag für Freitag bei „Let’s Dance“ auf RTL getanzt. Mittlerweile sind von den 14 Tanzpaaren nur noch zehn im Rennen um den Titel des „Dancing Stars 2019“.

Bis zur nächsten Ausgabe müssen sich die Tänzerinnen und Tänzer aber noch etwas gedulde. Denn Folge fünf findet erst am Freitag, den 26. April statt. Traditionell pausiert „Let’s Dance“ an Karfreitag, ebenso wie die Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga.

„An dem Tag herrscht in ganz Deutschland ein Tanzverbot. Da wäre es also unmöglich, eine Live-Sendung rund ums Tanzen zu senden", sagte ein RTL-Sprecher gegenüber t-online.de. Zudem zählt der Karfreitag zu den „stillen Feiertagen“.

Anstelle einer normalen „Let’s Dance“-Ausgabe gibt es um 20.15 Uhr „die größten Let’s Dance-Momente aller Zeiten“ zu sehen.

Kerstin Ott kassiert negative Rekordpunktzahl

Thomas Rath muss gehen, doch der eigentliche Verlierer der neuesten Ausgabe von „Let’s Dance“ ist Sängerin Kerstin Ott. Der Charleston zu „Scatman“ von Scatman John misslang der Sängerin gemeinsam mit ihrer Tanzpartnerin Regina Luca deutlich. Und so hagelte es Kritik von Seiten der Jury an der Performance des Duos.

„Vor einiger Zeit hatten wir einen älteren Mann hier, der auch nicht so viel getanzt hat, aber der hat wenigstens die Bude gerockt: Ulli Potofski. Du bist ungefähr 30 Jahre jünger als dieser Mann, trotzdem sah das sowas von langsam aus“, analysierte Chefjuror Joachim Llambi den Tanz. „Bei einem Charleston muss hier die Bude abgefackelt werden.“

Kein Lob gab es auch von den anderen beiden Juroren, Jorge Gonzalez und Motsi Mabuse. Und so musste sich Ott am Ende mit den wenigsten Jurypunkten der aktuellen Staffel benügen. Gerade einmal sieben Zähler kamen zusammen. Immerhin: Die Zuschauer riefen in Scharen für Ott an. Sie und Partnerin Regina Luca wurden in die nächste Runde gewählt. Für Rath hingegen war Schluss.

Designer Thomas Rath bei „Let’s Dance“ rausgeflogen

Für Designer Thomas Rath war sein Tango zu "Crucified" mit Kathrin Menzinger der letzte in dieser Show. Er überzeugte das Publikum nicht und musste “Let’s Dance 2019” nach der vierten Folge verlassen. Was schon etwas überraschend war, denn andere Promis lieferten am Freitagabend schwächere Tänze ab. Wie etwa Kerstin Ott, die mit ihrer Tanzpartnerin Regina Luca nur sieben Punkte von der Jury bekam - ein Negativrekord für die bisherige Staffel der RTL-Tanzshow.

Für fast alle anderen Tänzer und die Zuschauer war der Abend ein Fest für die Sinne. Gefühl, Herz und Romantik waren Trumpf in der vierten Folge von „Let’s Dance“ auf RTL. Barbara Becker darf sich nach ihrer beeindruckenden Vorführung mit Recht “Queen of Tango” nennen. Für ihre tolle Leistung mit Tanzpartner Massimo bekommt sie Standing Ovations und 29 Punkte. Auch für Motsi Mabuse ist ihre Vorführung ein absolutes Meisterwerk und Anlass genug, den Tanz umzubenennen: „Es gibt keinen 'Tango Argentino' mehr, es gibt jetzt nur noch einen 'Tango Barbara'."

Doch am vierten Abend zogen noch viele weitere begeisternde Tänze Publikum und Jury in ihren Bann: Benjamin und Isabel brachten mit ihrem Paso Doble das Parkett zum Beben und ertanzten sich 26 Punkte. Der Wiener Walzer von Ella und Valentin war ein Feuerwerk an Gefühl. Dschungelköniging Evelyn Burdecki und ihr Tanzpartner Evgeny tanzen mit ganz offensichtlichem Spaß ihren Jive - die Jury war allerdings nicht überzeugt und hatte für ihre Vorführung nur zehn Punkte übrig. Mit viel Leidenschaft wirbelten Nazan Eckes und Christian Polanc übers Parkett.

Sexy, aber nicht wirklich mit Talent schlugen sich am Ende der vierten Folge von „Let’s Dance“ die Girls im Dance Battle - fünf Punkte lautete die Wertung für die Damen-Truppe, die Boys gewannen mit acht Punkten.

Einer, der in der vierten Folge von "Let's Dance" die Lacher auf seiner Seite hatte, war Oliver Pocher. Vor, während und nach seinem Contemporary mit Tanzpartnerin Christina Luft alberte der Comedian wie gewohnt herum. Doch hatte er es diesmal übertrieben? Die Jury nahm ihm den ein oder anderen Spaß während seines Tanzes jedenfalls nicht unbedingt übel. Seinen krönenden Abschluss des Abends hatte Oliver Pocher im Battle am Ende der Sendung, als er als Britney Spears verkleidet über das Tanzparkett sprang und sogar großen Anteil am Sieg der Boys hatte.

Mit diesen Tänzen gingen die Promis aufs Parkett