„Let’s Dance“ : Promi-Kandidaten müssen sich beim Trio-Dance beweisen

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius 15 Bilder "Let's Dance" 2019 - wer ist raus?

Köln Bei „Let’s Dance“ 2019 geht es in die entscheidenden Wochen: Inzwischen sind es nur noch fünf Paare, die in der RTL-Tanzshow um den Sieg kämpfen. In der zehnten Folge erwartet die Promis eine besondere Aufgabe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der zehnten Show von „Let’s Dance“ werden die Promi-Kandidaten mit einer Neuerung konfrontiert: dem Trio-Dance. Dabei tanzen die Promis mit zwei statt nur mit einem Tanzpartner.

Aus diesem Anlass kehren einige der beliebten Profitanzer in die Sendung zurück, deren Kandidaten bereits ausgeschieden sind: Regina Luca, Renata Lusin, Robert Beitsch, Massimo Sinató und Marta Arndt.

Hier die Tänze der zehnten Sendung:

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzen Tango zu "Diferente" von Gotan Project sowie Samba mit Isabel Edvardsson und Regina Luca zu "Brazil" (Aquarela Do Brazil) von Antonio Carlos Jobim. Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen Charleston zu "Supercalifragilisticexpialidocious" aus "Mary Poppins" sowie Rumba mit Valentin Lusin und Renata Lusin zu "Lovesong" von Adele. Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzen Langsamen Walzer zu "Without You" von Mariah Carey sowie Paso Doble mit Evgeny Vinokurov und Robert Beitsch zu "Free Your Mind" von En Vogue. Nazan Eckes und Christian Polanc tanzen Samba zu "Everyway That I Can" von Sertab Erener sowie Tango mit Christian Polanc und Massimo Sinató zu "A Media Luz" zu Carlos Gardel.

Fotos : Let’s Dance - Jan Hartmann muss schon gehen



Fotos : Das sind die Profitänzer bei „Let’s Dance“ 2019

Let’s Dance 2019 : Alle Infos zur Show - Kandidaten, Profis & Termine zurück

weiter Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzen Slowfox zu "Go Gentle" von Robbie Williams sowie Charleston mit Ekaterina Leonova und Marta Arndt zu "Entry Of The Gladiators" von Julius Fucik.

+++++

Ein emotionaler „Let’s Dance“-Abend für Benjamin Piwko

„Magic Moments“ – die „Let’s Dance“-Folge hielt, was das Motto versprach: Es wurde magisch. In der Hauptrolle: Schauspieler Benjamin Piwko, der gemeinsam mit seiner Partnerin Isabel Edvardsson einen Walzer und Contemporary zu „Unchained Melody“ auf das Parkett legte.

Piwko widmete den Tanz seiner verstorbenen Mutter und sorgte für Tränen im Tanzstudio. Der Tod seiner Mutter habe ihn schwer mitgenommen, berichtete der gehörlose Piwko vor dem Tanz über seinen Dolmetscher. „Es war für mich eine schwierige Zeit, als sie schwer krank geworden ist. Und dann hat sie mir gesagt, einen Tag vor dem Tod: ‚Benjamin, sei nicht sauer auf mich. Ich will nicht gehen. Es tut mir Leid, dass ich gehen muss.‘ Ich vermisse sie sehr. Manchmal träume ich, sie ist plötzlich wieder da. Aber ist sie leider nicht – nur in meinem Herzen ist sie drin.“

Diese Botschaft saß.

Dann der Tanz, danach brachen schließlich alle Dämme, bei Jurorin Motsi Mabuse, bei Moderator Daniel Hartwich und sogar bei Knallhartjurychef Joachim Llambi.

„Deine Mama wäre stolz auf dich“, lobte Mabuse den Auftritt, nachdem sie einige Tränen verdrückt hatte. Für Llambi war es sogar „tänzerisch die beste Vorführung“. Die Belohnung der Jury: 30 Punkte und eine Runde weiter. Mit einer Menge Herzschmerz und Emotionen.

+++++

Babs Becker fliegt bei „Let's Dance“ raus

Für Barbara Becker ist der Traum vom Gewinn des großen Siegerpokals vorbei: Gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató schied sie in der neunten Folge von „Let’s Dance“ aus. Von der Jury bekam das Tanzpaar - neben Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov - nach dem Einzeltanz und dem Tanzduell die wenigsten Punkte (jeweils 46), auch die Zuschauer konnten Becker und Sinató am Ende nicht retten.

Auf der Tanzfläche brachten die übrigen Tänzer in Folge neun zuvor wahrhaft magische Momente zum Ausdruck. Ella und Valentin bekamen für ihre Bollywood-Darstellung 28 Punkte, ebenso wie Nazan und Christian. Besonders gefühlvoll und bezaubernd war der Freestyle von Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson, sie bekamen die volle Punktzahl und rührten Jury und Publikum zu Tränen. Benjamin erinnerte mit seinem “Magic Moment” an den Tod seiner Mutter. Am Ende war es verdient, dass Piwko und Edvardsson auch für ihre Einlage im Tanzduell 30 Punkte erhalten hatten und der RTL-Tanzshow damit einen denkwürdigen Moment bescherten.

Oliver Pocher ist zwar seit vergangener Woche nicht mehr dabei, tanzte aber nach der Sendung im „Exclusiv Spezial“ trotzdem seinen Magic Moment, den er beim WM-Sieg von Deutschland 2014 in Rio de Janeiro erlebt hat. Er alberte wie üblich rum und machte die Juroren nach, als er sich selbst bewertete.

+++++

Foto: TVNOW / Gregorowius 46 Bilder "Let’s Dance" 2019 - diese Kandidaten sind dabei.

„Let's Dance“-Kandidaten tanzen magischen Moment

Am Freitag ging es bei „Let’s Dance“ besonders emotional zu: Die Teilnehmer tanzten einen magischen Moment ihres Lebens.

Von der Geburt des ersten Kindes bis zum Verlust eines geliebten Menschen. In einer zweiten Tanzrunde mussten die Promis in Tanzduellen, bei denen es um wichtige Punkte geht, gegeneinander antreten - Nazan Eckes gegen Ella Endlich, Barbara Becker gegen Evelyn Burdecki und Pascal Hens gegen Benjamin Piwko. Die Tanzpartnerinnen und Tanzpartner der Stars sind bei diesen Duellen natürlich auch mit dabei.