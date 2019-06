„Let’s Dance“ : Zu diesen Songs wollen sich die Paare ins Finale tanzen

Diese vier Tanzpaare kämpfen um den Einzug ins „Let’s Dance“-Finale. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Köln Heute fällt in der elften Live-Show von „Let’s Dance“ die Entscheidung, wer ins Finale einzieht. Die vier Paare müssen in jeweils drei Tänzen ihr Können unter Beweis stellen. Zuletzt hatte die ehemalige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki die Sendung verlassen müssen.

Vier Paare, jeweils drei Tänze, ein Ziel: Die Kandidaten der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ wollen am Freitag im Halbfinale den Einzug ins Finale schaffen. In der elften Sendung müssen die Paare neben zwei regulären Einzeltänzen einen „Impro Dance Extreme“ tanzen. Dabei erfahren sie erst in der Show, welchen Tanzstil sie zu welchem Musikgenre aufführen sollen. Innerhalb von drei Minuten müssen sich die Kandidaten umziehen und sich eine Choreografie überlegen.

Das Programm umfasst dabei unterschiedliche Musikstile, zu denen getanzt wird, darunter etwa Samba, Cha Cha Cha und Rock. Wir zeigen die jeweils zwei bereits feststehenden Tänze im Überblick:

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius 15 Bilder "Let's Dance" 2019 - wer ist raus?

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36):

Slowfox: „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana

Contemporary: „Musik nur, wenn sie laut ist“ von Herbert Grönemeyer

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32):

Cha Cha Cha: „Body“ von Loud Luxury

Paso Doble: „Explosive“ von Bond

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (41):

Jive: „Follow Me“ von The Baseballs

Paso Doble: „Malaguena“

Handballer Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32):

Samba: „Con Calma“ von Daddy Yankee

Paso Doble: „Another Brick In The Wall“ von Pink Floyd

Die Entscheidung, wer ins Finale einzieht, fällt im Halbfinale von „Let’s Dance“. Die Live-Show wird am Freitag um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

+++++

Ella Endlich verzaubert Jury mit erotischem „Trio Dance“ und Kuss-Einlage

Was für ein Bekenntnis von „Let’s Dance“-Juror Jorge Gonzales am Freitagabend bei der neuesten Ausgabe der Tanzshow bei RTL. Gonzales war hin und weg von der Leistung von Ella Endlich. Die Schlagersängerin hatte beim „Trio Dance“ mit Tanzpartner Valentin Lusin und dessen Ehefrau Renata eine Dreier-Rumba vorgetanzt, bei der am Ende Küsse zwischen Renata und Ella Endlich ausgetauscht wurden.

Foto: RTL Mediengruppe D 12 Bilder Ella Endlich knutscht sich ins Halbfinale - Evelyn Burdecki ist raus.

Gonzales war ob der Darbietung völlig aus dem Häuschen, sagte vor dem TV-Publikum „Ich glaube, ich werde hetero.“

Auch die anderen Juroren waren sich einig, dass die Leistung der drei echte Spitzenklasse war.

Das wohl größte Kompliment kam von Knallhart-Juror Joachim Llambi: „Ich finde es schön, wenn man hier Leute erlebt, die eine einmalige Atmosphäre kreieren. Das war nicht nur technisch hervorragend, mit der Rumba hast du allen gezeigt, dass du Gefühl geben kannst und das dass, was du hier gemacht hast, auf dem höchsten technischen Niveau ist, was wir hier jemals hatten.“

Für Jorge war „das mehr als Tanzen, das war Träumen, das war grandios. Ich wäre gerne Valentin für eine Sekunde.“

Und Motsi Mabuse kürte Ella letztendlich zur Tanzkönigin.

Die logische Folge: 30 Punkte und der sichere Einzug in die kommende Runde. Für Dschungelkönigin Evelyn Burdecki hingegen war Schluss. Sie musste die Segel streichen und die Show verlassen.

+++++

„Trio Dances“ - Evelyn muss gehen

Erstmals in der Geschichte der Show gab es im Viertelfinale "Trio Dances": Neben der regulären Paardarbietung tanzte jedes Paar zusätzlich mit einem weiteren Profi einen Tanz zu dritt. Aus diesem Anlass kehrten einige der beliebten Profitanzer in die Sendung zurück, deren Kandidaten bereits ausgeschieden sind: Regina Luca, Renata Lusin, Robert Beitsch, Massimo Sinató und Marta Arndt.

Foto: TVNOW / Gregorowius 46 Bilder "Let’s Dance" 2019 - diese Kandidaten sind dabei.

Die Trio-Tänze erwiesen sich als durchaus heiße Angelegenheit. Evelyn bekam für ihren Paso Doble mit den beiden Herren in Schwarz nur 19 Punkte, glühte aber leidenschaftlich. Das Trio von Pascal, Marta und Ekat wurde mit 25 Punkten belohnt, Nazan bekam 29 Punkte, Benjamin Piwko schnitt mit seinem Samba zwischen Regina Luca und Isabel Edvardsson mit 18 Punkten am schlechtesten ab. Extra-heiß war Ellas Dreier-Rumba - das Trio bekam 30 Punkte.

In den Paartänzen wurden der Slowfox von Ekaterina und Pascal mit 29 Punkten bewertet. Benjamin und Isabels Tango bekam, 27 Punkte, Nazan und Christians Samba bekommt 23 Punkte. Evelyn und Evgeny drehen höchst gefühlvolle Runden im langsamen Walzer, bekommen aber nur 20 Punkte.

Hier die Tänze der zehnten Sendung:

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzten Tango zu "Diferente" von Gotan Project sowie Samba mit Isabel Edvardsson und Regina Luca zu "Brazil" (Aquarela Do Brazil) von Antonio Carlos Jobim. Ella Endlich und Valentin Lusin tanzten Charleston zu "Supercalifragilisticexpialidocious" aus "Mary Poppins" sowie Rumba mit Valentin Lusin und Renata Lusin zu "Lovesong" von Adele. Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzten Langsamen Walzer zu "Without You" von Mariah Carey sowie Paso Doble mit Evgeny Vinokurov und Robert Beitsch zu "Free Your Mind" von En Vogue. Nazan Eckes und Christian Polanc tanzten Samba zu "Everyway That I Can" von Sertab Erener sowie Tango mit Christian Polanc und Massimo Sinató zu "A Media Luz" zu Carlos Gardel. Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzten Slowfox zu "Go Gentle" von Robbie Williams sowie Charleston mit Ekaterina Leonova und Marta Arndt zu "Entry Of The Gladiators" von Julius Fucik.

+++++

Ein emotionaler „Let’s Dance“-Abend für Benjamin Piwko

„Magic Moments“ – die „Let’s Dance“-Folge hielt, was das Motto versprach: Es wurde magisch. In der Hauptrolle: Schauspieler Benjamin Piwko, der gemeinsam mit seiner Partnerin Isabel Edvardsson einen Walzer und Contemporary zu „Unchained Melody“ auf das Parkett legte.

Foto: dpa, ve 12 Bilder Das sind die bisherigen "Let's Dance"-Sieger.

Piwko widmete den Tanz seiner verstorbenen Mutter und sorgte für Tränen im Tanzstudio. Der Tod seiner Mutter habe ihn schwer mitgenommen, berichtete der gehörlose Piwko vor dem Tanz über seinen Dolmetscher. „Es war für mich eine schwierige Zeit, als sie schwer krank geworden ist. Und dann hat sie mir gesagt, einen Tag vor dem Tod: ‚Benjamin, sei nicht sauer auf mich. Ich will nicht gehen. Es tut mir Leid, dass ich gehen muss.‘ Ich vermisse sie sehr. Manchmal träume ich, sie ist plötzlich wieder da. Aber ist sie leider nicht – nur in meinem Herzen ist sie drin.“

Diese Botschaft saß.

Dann der Tanz, danach brachen schließlich alle Dämme, bei Jurorin Motsi Mabuse, bei Moderator Daniel Hartwich und sogar bei Knallhartjurychef Joachim Llambi.

„Deine Mama wäre stolz auf dich“, lobte Mabuse den Auftritt, nachdem sie einige Tränen verdrückt hatte. Für Llambi war es sogar „tänzerisch die beste Vorführung“. Die Belohnung der Jury: 30 Punkte und eine Runde weiter. Mit einer Menge Herzschmerz und Emotionen.

+++++

Babs Becker fliegt bei „Let's Dance“ raus

Für Barbara Becker ist der Traum vom Gewinn des großen Siegerpokals vorbei: Gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató schied sie in der neunten Folge von „Let’s Dance“ aus. Von der Jury bekam das Tanzpaar - neben Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov - nach dem Einzeltanz und dem Tanzduell die wenigsten Punkte (jeweils 46), auch die Zuschauer konnten Becker und Sinató am Ende nicht retten.

Auf der Tanzfläche brachten die übrigen Tänzer in Folge neun zuvor wahrhaft magische Momente zum Ausdruck. Ella und Valentin bekamen für ihre Bollywood-Darstellung 28 Punkte, ebenso wie Nazan und Christian. Besonders gefühlvoll und bezaubernd war der Freestyle von Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson, sie bekamen die volle Punktzahl und rührten Jury und Publikum zu Tränen. Benjamin erinnerte mit seinem “Magic Moment” an den Tod seiner Mutter. Am Ende war es verdient, dass Piwko und Edvardsson auch für ihre Einlage im Tanzduell 30 Punkte erhalten hatten und der RTL-Tanzshow damit einen denkwürdigen Moment bescherten.

Oliver Pocher ist zwar seit vergangener Woche nicht mehr dabei, tanzte aber nach der Sendung im „Exclusiv Spezial“ trotzdem seinen Magic Moment, den er beim WM-Sieg von Deutschland 2014 in Rio de Janeiro erlebt hat. Er alberte wie üblich rum und machte die Juroren nach, als er sich selbst bewertete.

+++++

„Let's Dance“-Kandidaten tanzen magischen Moment

Am Freitag ging es bei „Let’s Dance“ besonders emotional zu: Die Teilnehmer tanzten einen magischen Moment ihres Lebens.

Von der Geburt des ersten Kindes bis zum Verlust eines geliebten Menschen. In einer zweiten Tanzrunde mussten die Promis in Tanzduellen, bei denen es um wichtige Punkte geht, gegeneinander antreten - Nazan Eckes gegen Ella Endlich, Barbara Becker gegen Evelyn Burdecki und Pascal Hens gegen Benjamin Piwko. Die Tanzpartnerinnen und Tanzpartner der Stars sind bei diesen Duellen natürlich auch mit dabei.

Die Tänze in Folge 9 von Let's Dance

Barbara Becker und Massimo Sinató tanzen zu "No Woman No Cry" von Sheku Kanneh-Mason. Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson tanzten zu "Unchained Melody" von Righteous Brothers. Ella Endlich und Valentin Lusin tanzten zu "Don't Give Up" von Peter Gabriel feat. Kate Bush. Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov tanzen zu "Wo Willst Du Hin?" von Xavier Naidoo. Nazan Eckes und Christian Polanc tanzten zu "Seven Nation Army" von The White Stripes. Pascal Hens und Ekaterina Leonova tanzten zu "Una Mattina" von Ludovico Einaudi.

+++++

Oliver Pocher kehrt zu Let's Dance zurück

Ausgeschieden, aber doch noch dabei: Oliver Pocher wird eine Woche nach seinem Aus bei „Let’s Dance“ wieder auf das Tanzparkett zurückkehren. Das verkündete der 41-Jährige am Mittwochabend bei „stern TV“ mit Steffen Hallaschka. „Ich habe nach der Sendung gesagt, dass ich sehr gern noch meinen 'Magic Moment' vertanzen würde. Der war, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, mein Song 'Schwarz und Weiß' im Maracanã lief und ich da vor Ort sein durfte“, erzählte Pocher. Am vorigen Freitag war der Comedian in der achten Folge der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ ausgeschieden.

Nun hätten seine Kollegen von RTL vorgeschlagen, ihm noch eine Chance zu geben. Pocher: „Ich wünsche natürlich allen toi, toi, toi – aber falls sich noch einer verletzen sollte: Ich habe eine Choreo und eine Performance. Ich bin jederzeit bereit, auch in der Sendung wiederzukommen.“ Pochers Auftritt ist im Rahmen der neunten Folge der Show am 24. Mai geplant. Allerdings wird er seine Tanzeinlage erst nach dem offiziellen Ende der Folge haben: Oliver Pocher darf seinen magischen Moment direkt im Anschluss an die Show bei „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig vertanzen.

Das Finale von „Let’s Dance“ wird am 14. Juni um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein - mit den drei letzten Paaren im Wettbewerb.

+++++

Pocher fliegt – Evelyn hat Zoff mit ihrem Evgeny

Für Oliver Pocher war es der letzte Auftritt bei „Let’s Dance“. Seine Rumba war leider ein Flop. Evelyn Burdecki hingegen muss da hinter den Kulissen wohl mal was klären.

Eigentlich versteht sich die hübsche Düsseldorferin immer sehr gut mit ihrem Tanzpartner Evgeny. Neulich beteuerten beide sogar in einem Interview, dass man auch nach der Sendung privat in Kontakt bleiben wolle. Doch an diesem Freitag gab es dicke Luft. Evgeny musste sich von der Jury nach seinem Auftritt nämlich anhören, dass sein Gesichtsausdruck viel zu starr gewesen sei. Evelyn ließ danach keine Chance aus, sich über ihren Partner als „toten Soldaten“ lustig zu machen. Das wurde dem Profitänzer irgendwann zu bunt und er ließ die „Dschungelkönig“ ziemlich verdattert allein auf der Bühne stehe. Das war schon eine Überraschung. Zuletzt sollen hinter den Kulissen sogar Witze gemacht worden sein, dass die beide bald ein Paar werden könnten. Nun, danach sah es es am Freitagabend erstmal nicht aus...

Einen gebrauchten Abend hat sich auch Oliver Pocher andrehen lassen. Nicht nur, dass er ausgeschieden ist. Der Ex-Sidekick von Harald Schmidt musste sich auch noch Witze über sein Wohlstandsbäuchlein gefallen lassen. Schon während der Proben hatte sich Pocher in ein Spiderman-Kostüm gezwängt. Seine Tanzpartnerin Christina Luft konnte sich da die Frage nicht verkneifen, ob Spiderman eigentlich schwanger sei. Pocher konterte recht trocken, dass er zum Glück nicht schwanger sei, dafür aber immerhin seine Freundin. Da dürfte Pocher also schon bald andere Dinge im Kopf haben als sein Aus bei „Let’s Dance“...

+++++

Eine Rumba wird Oliver Pochers letzter Tanz